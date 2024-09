BUSINESSNEXT dan MongoDB bekerjasama untuk mempercepatkan operasi autonomi dalam perkhidmatan kewangan

Kerjasama tersebut akan membolehkan bank mencipta penyelesaian digital hiperskala, menyampaikan teknologi canggih, perjalanan dan pengalaman pelanggan dipacu AI

NEW DELHI, Sept. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BUSINESSNEXT, peneraju global dalam penyelesaian perusahaan boleh gubah untuk perkhidmatan kewangan telah bekerjasama dengan MongoDB untuk mempercepatkan operasi autonomi yang dikuasakan dengan AI ramalan dan generatif khusus untuk perbankan dan insurans. Beribu pejabat di New York, MongoDB memperkasakan inovator untuk mencipta, mengubah dan mengganggu industri dengan kuasa perisian dan data.



Kerjasama antara BUSINESSNEXT dan MongoDB akan memperkasakan perkhidmatan perbankan dan kewangan dengan teknologi yang diperlukan untuk menyampaikan pengalaman pelanggan yang luar biasa dan memacu operasi autonomi.

Dengan menggabungkan kepakaran mendalam BUSINESSNEXT dalam perkhidmatan kewangan dengan platform pangkalan data MongoDB yang fleksibel serta boleh diubahsuai yang mempunyai penyulitan terkemuka industri, kawalan akses dan protokol perlindungan data, perkongsian ini akan memberikan penyelesaian inovatif yang menangani keperluan industri yang semakin berkembang. Set penyelesaian BUSINESSNEXT untuk memacu perbankan autonomi termasuk AI masa nyata pada teras menjana CRM moden, perjalanan digital, platform pinjaman, platform penarafan risiko, pembantu tenaga kerja, bot sembang pelanggan dan banyak lagi.

Model data berorientasikan dokumen MongoDB, dengan skema fleksibelnya, melengkapkan dengan baik keupayaan dipacu AI BUSINESSNEXT. Perkongsian itu akan membolehkan bank-bank memanfaatkan kuasa data masing-masing untuk mencipta perjalanan pelanggan yang diperibadikan, mengoptimumkan proses pemberian pinjaman dan membuat keputusan berdasarkan data.

"Kami teruja untuk bekerjasama dengan MongoDB untuk menyampaikan penyelesaian termaju kepada pelanggan perkhidmatan kewangan kami," kata Sushil Tyagi, Pengarah Eksekutif di BUSINESSNEXT. "Protokol perlindungan data terkemuka industri MongoDB dan keupayaan kami untuk mengendalikan struktur dan skala data yang kompleks dengan mudah sejajar dengan visi kami untuk menyediakan platform moden dan tangkas untuk bank."

"Vendor perisian bebas adalah sebahagian daripada timbunan perisian perusahaan di India dan BUSINESSNEXT ialah contoh hebat jenis ISV yang kami mahu bekerjasama," kata Sachin Chawla, Naib Presiden, India dan Asia Selatan di MongoDB. “Perkongsian ini akan membantu sebilangan besar organisasi perkhidmatan kewangan untuk mempercepatkan inisiatif pemodenan mereka dan menggunakan AI untuk memacu pembezaan,” tambah Chawla.

Faedah utama perkongsian termasuk:

Operasi Perbankan Autonomi

Pengalaman pelanggan yang dipertingkatkan

Mempercepatkan proses pemberian pinjaman

Peningkatan kecekapan operasi

Pengurusan risiko diperkukuh



Perkongsian ini menandakan peristiwa penting untuk BUSINESSNEXT dan MongoDB dan ia dijangka memacu nilai yang signifikan untuk institusi kewangan di seluruh dunia.

Untuk maklumat lanjut,

layari laman web BUSINESSNEXT https://www.businessnext.com/

dan laman web MongoDB https://www.mongodb.com/.

Untuk Pertanyaan Media:

Ajay Joshi

ajay.joshi@businessnext.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.