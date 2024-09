La Décima Primera Conmemoración del Mes de la Herencia Hispana en el Concejo del Condado de Montgomery será el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” por Radio América

MARYLAND, September 27 - For Immediate Release: Thursday, September 26, 2024 Los invitados del programa de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Mayra Cruz-Solís, especialista en participación cívica y enlace comunitario hispano para el Concejo del Condado de Montgomery; Gianina Hasbun, coordinadora de certificación de trabajadores de salud comunitaria; la Dra. Teresa Ramírez, bióloga y científica; y Mariel Arévalo Ballón, estudiante de la Universidad de Maryland en College Park. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 27 de septiembre a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. El programa radial realzará la celebración anual del Mes de la Herencia Hispana a realizarse en las instalaciones de la rama legislativa el próximo martes, primero de octubre a las 11:30 a.m. La décima primera edición del concejo tendrá como lema "Pioneros del Cambio: Juntos Construyendo un Mejor Futuro" y destacará en un reportaje especial a tres mujeres pioneras de nuestra comunidad. El primer segmento contará con una entrevista con Gianina Hasbun, coordinadora del programa "Vías de la Salud" del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery cuya misión es capacitar a sus participantes para implementar intervenciones de promoción de la salud y mejorar el acceso a los servicios de atención, mejorando así, el bienestar de las comunidades más necesitadas. Seguido por una entrevista con la Dra. Ramírez, bióloga y científica quien se dedica en apoyar a la juventud para que cumplan sus sueños y alcancen su máximo potencial académico mediante tutorías, guía, y asesoramiento para que los jóvenes obtengan becas y se conviertan en profesionales exitosos sobretodo aquellos que serán primera generación en sus familias en asistir a la universidad. La edición concluirá con la admirable historia de la estudiante Mariel Arévalo Ballón quien inicia sus estudios universitarios con la aspiración de ser una doctora especializada en la oncología. Mariel originaria del Perú, llegó a los EE.UU. con su familia hace tan solo un poco más de dos años y con mucho esfuerzo aprendió inglés y fue seleccionada entre miles de estudiantes a nivel nacional para ganarse la prestigiosa beca otorgada por la fundación Jack Kent Cooke. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 24-347

