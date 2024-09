Verizon apoya las comunidades afectadas en Florida y Georgia por el huracán Helene

El costo por el uso de llamadas y extos yatos incurridos por clientes en los condados más afectados no se aplicará desde el 26 de septiembre hasta el 5 de octubre.

Información Importante:

Verizon está eliminando los pagos para llamadas, textos y uso de datos domésticos para consumidores pospago, clientes comerciales, y clientes de prepago de Verizon impactados por la tormenta en partes de Florida y Georgia desde el 26 de septiembre hasta el 5 de octubre de 2024.

Para clientes prepago usando Straight Talk, Tracfone, Total Wireless, Simple Mobile, Walmart Family Mobile, Net10, GoSmart, y Page Plus, estamos extendiendo las fechas de fin de servicios hasta el 5 de octubre de 2024.

Con preparación durante todo el año, una infraestructura de red reforzada y una amplia armada de activos móviles, las redes de Verizon están preparadas para el huracán Helene.



ALPHARETTA, Ga., Sept. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Para ayudar a los residentes de Florida y Georgia impactados por el huracán Helene, Verizon está eliminando el costo por llamadas, textos, y uso de datos pospagos domésticas desde el 26 de septiembre hasta el 5 de octubre. Esto brindará alivio a miles de clientes que dependen de sus aparatos móviles ahora más que nunca, especialmente durante este tiempo tan difícil.

La exención aplica a consumidores pospago, clientes comerciales, y clientes prepago de Verizon en los siguientes condados:

Florida: Alachua, Citrus, Columbia, Dixie, Franklin, Gadsden, Gilchrist, Gulf, Hamilton, Hernando, Jefferson, Lafayette, Leon, Levy, Liberty, Madison, Marion, Pasco, Suwannee, Taylor y Wakulla.

Georgia: Atkinson, Ben Hill, Berrien, Brooks, Clinch, Coffee, Colquitt, Cook, Decatur, Echols, Grady, Irwin, Lanier, Lowndes, Mitchell, Thomas, Tift, Turner, y Worth.

Los clientes no tienen que tomar ninguna acción para aprovechar de esta oferta. Cualquier excedente para aquellos cuyos ciclos de facturación ya se hayan cerrado se acreditará automáticamente.

Para clientes prepago usando Straight Talk, Tracfone, Total Wireless, Simple Mobile, Walmart Family Mobile, Net10, GoSmart, y Page Plus, estamos extendiendo fechas de fin de servicios hasta el 5 de octubre de 2024.

“En Verizon, nuestra dedicación a nuestros clientes se extiende mucho más allá de ofrecer un servicio confiable; significa estar a su lado cuando más nos necesitan,” dijo el presidente de Atlantic South Market, Leigh Anne Lanier. “Reconocemos los inmensos desafíos que nuestras comunidades están enfrentando mientras el huracán Helene toca tierra, y esperamos que este gesto ofrezca consuelo, dejando que nuestros clientes puedan enfocarse en lo que más importa en estos tiempos difíciles.”

Las redes de Verizon están preparadas para mantener la conectividad incluso en condiciones climáticas extremas, como huracanes. Con redundancia incorporada en rutas y componentes críticos, la red de Verizon está diseñada para soportar condiciones climáticas severas. Verizon se ha preparado realizando controles exhaustivos y asegurándose de que los sistemas de respaldo, como baterías y generadores, estén operativos y reabastecidos.

El cien por ciento de los sitios de las macro celdas de Verizon, que tienen cobertura en áreas extensas, cuentan con baterías de respaldo y la mayoría de los sitios de celdas en las áreas afectadas en Florida y Georgia cuentan con generadores de respaldo. Mientras el suministro eléctrico comercial está interrumpido, los equipos e instalaciones de Verizon en toda el área están siendo abastecidas por estas baterías y generadores. Se están realizando esfuerzos de reabastecimiento para garantizar que esos generadores sigan brindando energía. Nuestros ingenieros confían en que contamos con el combustible y las cuadrillas necesarias para mantener esa operación en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana hasta que eso suceda.

*Los clientes de pequeñas empresas de Verizon incluyen clientes con 50 líneas o menos.

Contactos de medio:

Winnie Wright

(678) 594-1775

Winnie.Wright@verizon.com

Parker Branton

(770) 841-6737

Parker.Branton@verizon.com

Legal Disclaimer:

