Ozan Ardic entame sa première tournée de concerts à travers le Canada

Une expérience musicale unique avec des œuvres originales et les Sonates Pathétique et Clair de lune de Beethoven

CALGARY, Alberta, 27 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ozan Ardic, le compositeur et pianiste canadien de 26 ans, entamera sa première tournée de concerts très attendue à travers le Canada en novembre. Le public de sept villes—Ottawa, Montréal, Vancouver, Victoria, Calgary, Toronto et Edmonton—assistera à une performance exceptionnelle de la part de OA Music, comprenant des compositions originales d’Ardic et une présentation spéciale des Sonates Pathétique et Clair de lune de Ludwig van Beethoven. Grâce à une improvisation dynamique en milieu de programme, Ardic promet une expérience unique dans chaque ville.

La tournée débutera le 5 novembre au Carleton Dominion-Chalmers Centre à Ottawa, avec des étapes dans des lieux emblématiques tels que la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours à Montréal et la Cathédrale Christ Church à Vancouver. Les billets sont disponibles dès maintenant sur ozanardic.com/events-1. Cet événement est incontournable pour les amateurs de musique classique et les nouveaux venus. La combinaison d'œuvres traditionnelles et de compositions originales garantit une performance captivante pour tous.



Dates et villes de la tournée :

Carleton Dominion-Chalmers Centre, Ottawa, ON - 5 novembre

Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, Montréal, QC - 6 novembre

Cathédrale Christ Church, Vancouver, BC - 8 novembre

Alix Goolden Performance Hall, Victoria, BC - 9 novembre

Bella Concert Hall, Calgary, AB - 13 novembre

Metropolitan Community Church, Toronto, ON - 22 novembre

McDougall United Church, Edmonton, AB - 30 novembre



Chaque concert entraînera le public dans un voyage émotionnel, mêlant les sonates emblématiques de Beethoven aux compositions novatrices et audacieuses d’Ardic. « Chaque concert sera une expérience unique », déclare Ardic. « L’improvisation reflétera l’ambiance du public et du lieu, rendant chaque performance totalement inédite. » Les spectateurs ne feront pas qu'écouter la musique, ils ressentiront aussi l’énergie et l’inspiration de chaque moment sur scène.

Ardic a été loué pour sa capacité à établir un lien profond avec le public. Aida Sarbasova, une habituée, décrit ses performances comme « hypnotisantes », avec une maîtrise technique et une profondeur émotionnelle impressionnantes.

En pleine ascension dans le monde de la musique classique, la récente série de conférences d’Ardic, Between the Notes, a attiré des centaines de participants et élargi son public. Sa mission est « d’enrichir l’expérience des spectateurs en leur offrant une meilleure compréhension de la musique classique. »

À propos d’Ozan Ardic

Ozan Ardic est un compositeur et pianiste canadien, connu pour ses œuvres originales et ses interprétations novatrices de la musique classique. Il s'engage à rendre la musique classique plus accessible et engageante à travers ses concerts, conférences et enregistrements.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7d3f5a20-9c55-474e-92c4-25bafd64094d/fr

Pour plus d’informations, contactez : management@ozanardic.com

Ozan Ardic : Tournée de concerts à travers le Canada Une expérience musicale unique présentant des œuvres originales et les Sonates Pathétique et Clair de Lune de Beethoven.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.