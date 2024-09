SCTE® TechExpo24 presenta innovación de banda ancha en Atlanta

El sector comparte el plan para el futuro de la innovación técnica y el desarrollo de la fuerza laboral en la mayor exposición de banda ancha en toda América

EXTON, Pensilvania, Sept. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Como la mayor exposición, más influyente y colaborativa del sector de banda ancha, SCTE TechExpo24 presentó lo mejor en innovación esta semana en el Georgia World Congress Center en Atlanta, Georgia.



TechExpo24 reunió el contenido, colaboración y conversación que están dando forma al futuro de la tecnología de banda ancha. Los oradores principales trazaron el curso para la conectividad y evolución perfecta de la capacitación de la fuerza laboral que está por venir. Cerca de 1500 empresas y organizaciones participaron en TechExpo, que presentó más de 300 exposiciones, incluyendo 69 nuevos expositores, y más de 100 horas de programación. Los puntos más destacados de la sesión incluyeron contenido revisado por colegas cubriendo todo, desde riesgos y beneficios de GenAI hasta debates sobre gemelos digitales y red como un servicio (NaaS) impulsada por API, así como una variedad de otras innovaciones.

"TechExpo24 mostró chispas de innovación en sus escenarios y en todo el piso de exposición", dijo María Popo, presidenta y directora ejecutiva de SCTE. "Desde la nueva AI Zone hasta nuestros brillantes oradores que destacan cómo los operadores de banda ancha moldean el futuro y la importancia del impacto de nuestro sector en las comunidades en todo el mundo, la innovación y colaboración fueron evidentes en todas partes".

“TechExpo continúa ampliando su audiencia y sigue siendo un lugar de reunión vital para los innovadores que avanzan en la tecnología para crear experiencias transparentes", dijo Phil McKinney, presidente y director ejecutivo de CableLabs.

La Fundación SCTE anunció su relanzamiento, presentando una nueva marca, nuevos canales sociales y un nuevo sitio web. Con un nuevo directorio y tres iniciativas clave en marcha, la Fundación tiene como objetivo involucrar, apoyar y expandir aún más a una fuerza laboral calificada para dar forma a un futuro más inclusivo preparado para revolucionar el sector de banda ancha y conectividad global.

Los expositores programaron más de tres decenas de comunicados de prensa importantes para distribución durante el evento. La colaboración continuó siendo un punto de enfoque central, ya que varios anuncios de asociación también proliferaron en TechExpo. Estas colaboraciones preparan el camino para mejoras significativas en velocidad, confiabilidad y ancho de banda, subrayando un compromiso colectivo para avanzar los estándares del sector.

Los planes ya están en marcha para TechExpo25, que tendrá lugar en Washington, D.C., del 29 de septiembre al 1ro. de octubre de 2025.

"Estamos muy contentos de planificar la TechExpo del próximo año para reunir a nuestras comunidades globales de banda ancha y tecnología", dijo Popo.

Desde hace más de 40 años la Society of Cable Telecommunications Engineers (SCTE®), una subsidiaria de CableLabs®, reúne a profesionales del sector para conectarse, colaborar e innovar, ofreciendo el lugar preeminente para liderazgo visionario, innovación en ingeniería y negociaciones dentro del sector de telecomunicaciones de banda ancha. El evento principal se volvió a presentar como TechExpo para captar su audiencia en expansión y la creciente convergencia de tecnologías. SCTE auspicia TechExpo25 en Washington, D.C., el 29 de septiembre al 1 de octubre de 2025. TechExpo reúne a líderes del sector de todo el mundo y presenta las tecnologías más atractivas que construyen el futuro de las telecomunicaciones. Para más información visite, https://techexpo.scte.org/.

