2024 年全球智慧城市大会主题演讲将深入探讨城市的道德发展

巴塞罗纳,西班牙, Sept. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球智慧城市大会 (SCEWC) 由 Fira De Barcelona 组织,是城市和智慧城市解决方案的国际峰会,现已宣布 2024 年展会首批主题演讲嘉宾。 超过 600 名演讲者和专家阵容将塑造城市生活的未来,其中包括 Ruha Benjamin、Majora Carter 和 Stephanie Hare,他们的目标是将道德发展确立为下一个城市时代的基石。

SCEWC 2024 将于 11 月 5 日至 7 日在 Fira de Barcelona 的 Gran Via 展馆举行,主题为“生活更美好 (Live Better) ”。 其将重点关注城市如何转型,从而变得更加宜居。 本届大会将分八大主题展出:使能技术、能源与环境、智慧交通、治理、生活与包容性、经济、基础设施与建筑物、安全与安保。

在日益城市化和技术化的未来,基于技术的不平等越来越令人担忧。 这便是 Ruha Benjamin 的专业领域。 Benjamin 是一位杰出学者,因其在种族、技术和社会交叉领域的研究而闻名,她在普林斯顿大学教授非裔美国人研究,同时探索新兴技术和科学进步如何影响社会公正和不平等。

Majora Carter 是一位城市复兴战略家和环保倡导者,因致力于通过促进绿色空间、可持续经济发展和公平的社区参与来改变她的家乡南布朗克斯而闻名。 她获得过诸多奖项,包括国家地理学会和环境保护署颁发的奖项。

Stephanie Hare 关注技术如何影响公共政策、人权和社会正义。 凭借学术界和工业界的双重背景,Hare 一直致力于研究数据隐私、监控和人工智能的道德使用等问题。 她研究新兴技术对社会的影响,倡导促进公平、保护个人权利和确保技术服务于公共利益的政策和实践。

展区将接待 1100 家参展商,包括来自世界各地的公司、城市和机构,展示他们的项目和解决方案。 参展商包括 Saudi Aramco、Axis Communications、Dahua Technology、Dassault Systèmes、Dell/Nvidia、FCC Medio Ambiente、Hail City、KHNP、KPMG、Madinah City、MDEC、Microsoft、New Murabba、Nova Cidade、PNY、PWC、Roshn Group、Smart Ports – Piers of the Future 和 Veolia。

全球创新中心

Fira de Barcelona 将举办 SCEWC 2024 以及 Tomorrow.Mobility 以加强其作为全球城市创新中心的地位。Tomorrow.Mobility 是由 Fira de Barcelona 和 EIT Urban Mobility 联合举办的活动,旨在开发一种新的可持续城市交通模式。 此外,第二届 Tomorrow.Building 峰会和 Tomorrow.Blue Economy 峰会也将举行,其中 Tomorrow.Building 重点关注创新建筑,而 Tomorrow.Blue Economy 旨在充分利用海洋资源的潜力实现可持续经济增长。

SCEWC 2024 将进一步探索初创企业在开发新技术方面的作用。 在此次活动中,Innovation Playground 将首次亮相,这是一个连接初创企业、投资者、政府、企业、研究中心等全球创新生态系统的空间。

