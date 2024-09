Arbetarstrejk på Evolution i Georgia. Varning för investerare

TBILISI, Georgien, Sept. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Den här veckan lämnade fackföreningen LABOR, som representerar anställda på Evolution Georgia, in en ansökan till den svenska finansinspektionen om att granska Evolutions offentliga dokument. I ett separat brev varnade LABOR företagets aktieägare att Evolutions motstridiga behandling av anställda, där man försöker utöva föreningsfrihet och kollektiva förhandlingsrättigheter, undergräver kärnan i dess affärsmodell.



”Vi bad om grundläggande saker som att ha en läkare på plats och ta itu med sanitetsfrågor. De avböjde allt, så vårt enda val var att gå ut i strejk. Evolution har byggt sin verksamhet med hjälp av sina medarbetare i Georgien, och de expanderar i USA och på andra håll. ”Om det är så här de behandlar oss borde det vara ett tecken för investerarna om företagets affärspraxis framöver”, säger Evolution Gaming-anställde Makhare Patashuri, en av de strejkande.

Den 12 juli strejkade över hälften av Evolution Gamings 8 000 anställda i Tbilisi, Republiken Georgiens huvudstad, för att protestera mot låga löner, ohälsosamma arbetsförhållanden och andra orättvisa arbetsmetoder. Arbetarna presenterade 44 problem för företaget och noterade säkerhets- och hälsofrågor, inklusive ventilations- och temperaturproblem och ohälsosamma arbetsmiljöer. Evolution följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag, enligt vilka investerare har ett ansvar att använda sitt inflytande i företag för att förhindra eller mildra negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter.

Den 1 augusti arrangerade strejkande arbetare en sittning vid företagets högkvarter, och möttes av våld och hot, och mer än 1 000 arbetare sades upp som vedergällning. Företaget har anklagats för att dela hundratals strejkandes personliga information och riskera deras säkerhet, och natten mot den 15 september attackerades en av strejkorganisatörerna nära sitt hem.

”De strejkande har låsts ute och sparkats ut”, säger Giorgi Diasamidze, ledare för fackförbundet LABOR. ”Förolämpande kommentarer och konflikter på arbetsplatsen blir allt vanligare, och det var det som fick ännu fler att protestera. Evolutions aktieägare måste titta noga på företagets investeringar och hålla det ansvarigt för att respektera de grundläggande rättigheterna för medarbetarna, vars arbete är avgörande för företagets framgång och goda rykte.”

Evolution har inte råd att bortse från hur viktigt det är att upprätthålla en stabil, rättvist kompenserad, vederbörligen respekterad arbetsstyrka på dess huvudsakliga kontor. Investerare i Evolution har ett gemensamt intresse med LABOR-medlemmarna för att bevara livskraften för Evolutions långsiktiga marknadsposition.

Tamar Ansiani Vice President - LABOR ansianitamar1@gmail.com

