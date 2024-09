Worldcoin presenta Face Auth: La nueva herramienta para proteger tu identidad con máxima seguridad.

Face Auth proporciona mayor seguridad al garantizar que solo el usuario verificado pueda acceder a su World ID (pasaporte digital de humanidad). Está completamente encriptado y opera íntegramente en el dispositivo del usuario.

Desarrollado por Sam Altman y Alex Blania en 2019, los servicios de verificación de humanidad de Worldcoin, World ID, ya cuentan con más de 6 millones de usuarios verificados y 12 millones de descargas de la aplicación a nivel mundial. En México están disponibles desde finales de 2023 en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

CIUDAD DE MÉXICO, México, Sept. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Worldcoin anunció hoy el lanzamiento de Face Auth, la nueva función de seguridad de WorldID, diseñada para garantizar que solo la persona que se verificó en un orb, una cámara de última tecnología que permite convertir la imagen del iris en código, pueda usarlo.

Esto marca un paso significativo hacia una verificación de identidad segura y centrada en la privacidad para actividades en línea, transacciones financieras y más. La misión de Worldcoin es crear una forma segura de verificar tu identidad sin comprometer tu privacidad en un mundo donde cada vez es más complejo distinguir entre humanos y bots. El proyecto busca abordar estos desafíos ofreciendo una manera simple y anónima de verificar que una persona es humana sin revelar su identidad.

Face Auth es la más reciente adición al conjunto de tecnologías de Worldcoin para mejorar la privacidad, es un método que permite verificar la identidad comparando una selfie tomada en el momento con una imagen guardada en el celular durante la creación del World ID. Esto asegura que solo el verdadero dueño del World ID pueda usarlo, y de esta manera quedar protegido contra fraudes o accesos no autorizados, ya que la comparación se hace directamente en el dispositivo del usuario.

¿Cómo funciona Face Auth?

Captura de Selfie: Al usar Face Auth, se le pedirá al usuario que tome una selfie a través de la aplicación World en su teléfono.

Al usar Face Auth, se le pedirá al usuario que tome una selfie a través de la aplicación World en su teléfono. Comparación: La app compara esta selfie con la imagen de alta resolución tomada durante la verificación en el orb, la cual está almacenada de manera segura y encriptada en el teléfono del usuario.

La app compara esta selfie con la imagen de alta resolución tomada durante la verificación en el orb, la cual está almacenada de manera segura y encriptada en el teléfono del usuario. Verificación: Si las dos imágenes coinciden, Face Auth verifica al usuario y le permite continuar con su transacción o inicio de sesión.



Para ver cómo funciona la nueva función Face Auth, consulta el video demostrativo corto aquí.

Para los usuarios, Face Auth será tan familiar como cualquier otra tecnología de reconocimiento facial en la aplicaciones que más usan en sus teléfonos inteligentes, pero con una diferencia clave: Face Auth asegura que la persona que usa la aplicación World sea la misma que creó el World ID en un orb. A diferencia de otras herramientas de reconocimiento facial , que está vinculado al hardware del dispositivo, Face Auth está vinculado a la aplicación. Este enfoque garantiza que nadie más que la persona verificada pueda acceder al World ID, reduciendo el riesgo de fraude.

Todo el proceso de autenticación se realiza en el teléfono del usuario, con encriptación que garantiza la privacidad. Ni Tools for Humanity ni Worldcoin tienen acceso a los datos.

"Queremos que todos nuestros usuarios tengan la confianza para verificarse, con la certeza de que su identidad y datos personales están protegidos.” señaló Tools for Humanity México.

La inteligencia artificial hace más difícil la distinción entre humanos y bots en línea. World ID de Worldcoin es un pasaporte digital de humanidad innovador que permite a las personas certificar en línea que son humanas y únicas sin revelar quiénes son. World ID ofrece un método seguro para proporcionar una "prueba de humanidad" mientras permite a las personas mantener el control y la privacidad de sus datos. Worldcoin no necesita saber quién eres, solo que eres un ser humano único.

Aquí puedes ver la serie de videos explicativos "Privacidad en la era de la IA".

Acerca del protocolo Worldcoin

El protocolo Worldcoin está concebido para ser la mayor e inclusiva utilidad pública financiera y de identidad del mundo y para que todas las personas puedan acceder a ella. Worldcoin fue concebido originalmente por Sam Altman, Alex Blania y Max Novendstern. El protocolo Worldcoin está diseñado para dotar a individuos y organizaciones de todo el mundo de las herramientas que necesitan para participar en la economía digital y avanzar en el progreso de la humanidad. Más información sobre Worldcoin en www.worldcoin.org, en Twitter/X, Discord, YouTube y Telegram.

Acerca de la Fundación Worldcoin

La Fundación Worldcoin, administradora del protocolo Worldcoin, tiene como objetivo crear instituciones de gobernanza digital y economía global más inclusivas, justas y equitativas.

Acerca de Tools for Humanity (TFH)

Tools for Humanity es una empresa de tecnología creada para asegurar un sistema económico más justo, impulsora del proyecto Worldcoin. Fundada en 2019 por Alex Blania (CEO) y Sam Altman (Presidente). Con sede en San Francisco, California y Erlangen, Alemania.

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1485e857-73f5-4929-bc7d-e7ebe5e95f70/es

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e3772b57-6746-48dd-8b9b-43810a173aa4/es

Contacto de para prensa: Laura Camacho Miranda Partners laura.camacho@miranda-partners.com Anya Villanueva Miranda Partners anya.villanueva@miranda-partners.com

Worldcoin presenta Face Auth Worldcoin presenta Face Auth: La nueva herramienta para proteger tu identidad con máxima seguridad. Worldcoin presenta Face Auth Worldcoin presenta Face Auth: La nueva herramienta para proteger tu identidad con máxima seguridad.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.