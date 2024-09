NetSfere präsentiert mit der Integration von Post-Quantum-Kryptographie eine Innovation im Bereich sicherer Kommunikation

Krypto-agile Post-Quantum-Architektur und -Verschlüsselung setzt neue Maßstäbe bei Unternehmenskommunikation und Sicherheit

CHICAGO und MÜNCHEN, Sept. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen der NetSfere Connections 2024 in München hat NetSfere, ein globaler Anbieter von sicheren und konformen Messaging- und Mobilitätslösungen der nächsten Generation, mit der Präsentation seiner Krypto-agilen Architektur, die eine nahtlose Integration der Post-Quantum-Kryptographie (PQC) ermöglicht, einen bedeutenden Meilenstein in der sicheren Kommunikation bekanntgegeben.



Mit den Fortschritten im Bereich der Quantencomputer-Technologie zeichnet sich die Zunahme von „Harvest Now, Decrypt Later“-Angriffen als eine der größten Herausforderungen für die Cybersicherheit ab. In diesen Szenarien könnten heute erfasste sensible Daten in Zukunft durch Quantenverfahren entschlüsselt werden und somit ein erhebliches Risiko für Unternehmen weltweit darstellen. Die PQC-Lösungen von NetSfere zielen direkt auf diese Bedrohung ab, indem sie die Plattform mit modernster Post-Quantum-Verschlüsselung ausrüsten und so die Sicherheit der Daten sowohl jetzt als auch im Quantenzeitalter gewährleisten.

„Wir stehen am Beginn einer neuen Ära der Cybersicherheit“, erklärte Anurag Lal, Präsident und CEO von NetSfere. „Die Bedrohung durch das Quantencomputing ist real, weshalb Unternehmen es sich nicht leisten können, abzuwarten. Mit unserer Krypto-agilen Post-Quantum-Architektur machen wir nicht nur unsere Plattform zukunftssicher, sondern setzen damit auch neue Maßstäbe bei der sicheren Kommunikation in der Branche.“

Die Krypto-agile Architektur von NetSfere wurde zur Bewältigung zukünftiger Herausforderungen im Bereich der Kryptographie entwickelt, indem sie den vom NIST empfohlenen ML-KEM-Algorithmus (Module Lattice-based Key Encryption Module) integriert. Diese innovative Post-Quantum-Verschlüsselung sorgt auch im Zeitalter des Quantencomputings für eine stabile und robuste Sicherheit von NetSfere und schützt die Unternehmensdaten vor den komplexen Bedrohungen der Zukunft. Die PQC-gestützte Plattform verfügt über FIPS 203 ML-KEM von NIST mit der Sicherheitsstärke von Kyber-1024 und ist für den nahtlosen Einsatz in iOS-, Android- und Web/Desktop-Anwendungen optimiert. NetSfere plant die Ausweitung der quantensicheren Verschlüsselung auf alle seine Nutzer bis Januar 2025.

Prof. Dr. Pierre-Michael, CEO, CHCDO, CHCIO von AHIME Academy of Health Information Management Executives und ENTSCHEIDERFABRIK eHealth Incubator, betonte die Bedeutung von kontinuierlicher Innovation beim Schutz von Gesundheitsdaten. „NetSfere ist ein langjähriges Mitglied unseres Ökosystems und hat den dringenden Bedarf an zukunftsorientierten Lösungen erkannt, die mit der sich schnell entwickelnden Cybersicherheitslandschaft Schritt halten können. Gesundheitsorganisationen verwalten hochsensible Daten. Mit der wachsenden Bedrohung durch Quantencomputer dürfen Kliniken daher nicht den Anschluss verlieren. Die Post-Quantum-Kryptographie von NetSfere erfüllt nicht nur die heutigen Anforderungen, sondern trägt auch wesentlich zur Gewährleistung der zukünftigen Sicherheit von Gesundheitsdaten bei. Angesichts des technologischen Fortschritts ist diese Innovation von entscheidender Bedeutung für die Wahrung des Datenschutzes und der Datenintegrität der Patienten.

Philip Essinger, CEO von Code Connection und Chief Data Protection Officer, betonte die Dringlichkeit der Zukunftssicherheit im Bereich der Unternehmenskommunikation. „In der sich schnell entwickelnden Bedrohungslandschaft von heute ist die Sicherung der Kommunikation nicht nur eine Priorität der Gegenwart, sondern auch eine Notwendigkeit der Zukunft. Die Post-Quantum-Kryptographie bietet den notwendigen Rahmen zum Schutz sensibler Daten vor den bevorstehenden Möglichkeiten des Quantencomputings. Der innovative Ansatz von NetSfere stellt sicher, dass Unternehmen sicher in dem Wissen agieren können, dass ihre Kommunikation geschützt und vollständig konform ist – nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Jahren.“

„Unser Ziel ist die Sicherstellung der vollständigen Datenkontrolle für Unternehmen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit“, fügte Lal hinzu. „Die Kombination aus unserer Post-Quantum-Verschlüsselung und unserer KI-gestützten Plattform bietet unübertroffenen Schutz und Produktivität, damit Unternehmen mit der Gewissheit arbeiten können, dass ihre Kommunikation vollkommen sicher ist.“

Diese fortschrittlichen Technologien geben der Unternehmens-IT die volle Kontrolle über die sichere Kommunikation und gewährleisten eine nahtlose Integration in bestehende Workflows bei gleichzeitigem plattformübergreifenden Schutz sensibler Daten.

Über NetSfere

NetSfere ist ein sicherer Enterprise-Messaging-Dienst und eine Plattform von Infinite Convergence Solutions, Inc. NetSfere bietet branchenführende Sicherheits- und Nachrichtenübermittlungsfunktionen, einschließlich globaler cloudbasierter Serviceverfügbarkeit, Verschlüsselung von Gerät zu Gerät, standortbasierter Funktionen und administrativer Kontrollen. Der Service wird zudem weltweit in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom GmbH, einem der weltweit führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen, und mit NTT Ltd., einem globalen Anbieter von ITK-Services, angeboten – so können wir NetSfere den Kunden dieser Unternehmen auf der ganzen Welt bereitstellen. Der Dienst nutzt die Erfahrung von Infinite Convergence bei der Bereitstellung von Mobilitätslösungen für Tier-1-Mobilfunkbetreiber weltweit und einer Technologie, die mehr als 500 Millionen Abonnenten und über eine Billion Nachrichten jährlich unterstützt. NetSfere erfüllt auch die weltweiten gesetzlichen Anforderungen, einschließlich DSGVO, HIPAA, Sarbanes-Oxley, ISO 27001 und anderer. Infinite Convergence Solutions hat Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Indien und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.netsfere.com.

