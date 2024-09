Canada Royal Milk organise un évènement marquant pour célébrer la première usine de fabrication de préparation pour nourrisson au Canada

KINGSTON, Ontario, 27 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Royal Milk a célébré aujourd’hui l’ouverture officielle de son usine de fabrication de préparation pour nourrisson en compagnie de partenaires communautaires, régionaux et fédéraux.

« Il y a sept ans, Canada Royal Milk a amorcé les travaux de construction dans la ville de Kingston, donnant le coup d’envoi d’un long processus de construction et d’approbation », a déclaré Chenggang Han, directeur général de Canada Royal Milk. « C’est un euphémisme de dire que ce fût un long parcours pour arriver là où nous sommes aujourd’hui, mais nous ne pourrions pas être plus fiers de célébrer l’établissement de la première usine de fabrication de préparation pour nourrisson au Canada. »

D’une superficie de quelque 30 000 mètres carrés, la nouvelle installation emploie plus de 160 employées et employés locaux hautement qualifiés qui s’acquittent de tous les aspects, de la conformité à la production, en passant par le marketing et l’ingénierie. On s’attend à ce que la main-d’œuvre continue de croître à mesure que la production s’accélère pour répondre à la demande.

« Bien que la pandémie de COVID-19 ait retardé notre capacité à ouvrir nos portes à la communauté, le travail acharné de notre personnel dévoué n’a jamais cessé. Nous sommes heureux d’annoncer que notre chaine de production se prépare activement au lancement au détail de Niuriss, notre préparation pour nourrisson, à l’échelle du Canada », a ajouté M. Chenggang.

Après avoir reçu l’approbation finale tant attendue de Santé Canada et de l’Agence canadienne d’inspection des aliments en mars dernier pour commencer la production, Canada Royal Milk a lancé Niuriss, le premier produit de préparation pour nourrisson de l’entreprise, pour la vente en ligne. L’entreprise se concentre maintenant sur la finalisation des ententes de vente au détail et on s’attend à ce que le produit soit sur les étagères des magasins le mois prochain.

Canada Royal Milk s’engage à livrer une préparation pour nourrisson qui respecte les normes mondiales les plus élevées en matière de qualité et de sécurité. Chaque boite contient des ingrédients de première qualité et du lait canadien d’origine locale, sans hormones de croissance artificielles ni antibiotiques.

« Grâce aux efforts de nos partenaires communautaires et de notre personnel, le Canada possède maintenant l’usine de préparation pour nourrisson la plus moderne et la plus perfectionnée en Amérique du Nord, ici même à Kingston », a conclu M. Chenggang. « Nous sommes bien placés pour être un joueur majeur sur le marché, et nous adhérons aux normes les plus élevées lorsqu’il s’agit de soutenir la santé et l’alimentation des familles à travers le pays. »

Dans le cadre de l’inauguration, Canada Royal Milk a fait un don de 10 000 $ à Centraide Kingston, Frontenac, Lennox et Addington. Cela s’ajoute au don de 5 000 boites de lait maternisé à cet organisme de bienfaisance en mai. Le don de formule avait une valeur commerciale de 200 000 $.





Pour de plus amples renseignements :

media@canadaroyalmilk.com

613-817-1228

À propos de Canada Royal Milk

Canada Royal Milk est un fabricant de produits de lait en poudre basé à Kingston, en Ontario, qui exploite une installation de quelque 30 000 mètres carrés et emploie plus de 150 professionnelles et professionnels qualifiés. Grâce à la création d’emplois canadiens bien rémunérés et de haute qualité dans son usine de Kingston, Canada Royal Milk s’engage à répondre aux besoins du Canada en matière de préparation pour nourrisson.

