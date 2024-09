LAS VOCES DEL FEMINISMO ESPAÑOL DURANTE LA CLANDESTINIDAD LLEGAN A LONDRES

MADRID, Sept. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El pasado 24 de septiembre, la Asociación El Club de las 25 presentó el proyecto Mujeres en Lucha: Democracia y feminismo en el último periodo franquista (1965-75), en Londres. El acto tuvo lugar en la Embajada de España en la ciudad británica con el apoyo institucional del Instituto Cervantes.



Ante una sala abarrotada de mujeres y hombres, que en muchos casos habían vivido de primera mano la represión franquista, se abordó, tanto la historia del Movimiento de Liberación de las Mujeres y su activismo en la clandestinidad, como la diferencias y similitudes entre la historia del movimiento feminista español y británico, en lo que supuso un ejercicio de memoria colectiva y reparación simbólica.

El acto fue acogido por la Embajada de España en Reino Unido e Irlanda del Norte, cuyo embajador, José Pascual Marco, manifestó sentirse interpelado por la época de estudio del proyecto, 1965-1975, “la cual marcó la biografía de la ciudadanía española”.

Las ponentes de la mesa destacaron el papel de la mujer en hacer valer sus derechos a lo largo de toda la historia, en diferentes lugares. Así, Nuria Capdevilla, profesora de la Universidad de Exeter, recordaba como “el problema de la mujer es un continuo en la Historia. Las mujeres hemos desobedecido siempre; incluso en el franquismo”.

Uno de los objetivos del proyecto es internacionalizar la historia de la lucha de las mujeres españolas, y por ende compararla con la de otros movimientos feminista para construir una memoria democrática europea que ponga a la mujer en el centro. Contar con expertas en el feminismo británico como Abigail Loxham, profesora de la Universidad de Liverpool y Ana Baeza, profesora de la Universidad de Manchester, puso de manifiesto que existen ejes transversales, como son el impacto de la cultura popular, la política y las redes, así como el papel de las mujeres artistas para ampliar el activismo feminista y mostrar una mirada distinta a la impuesta por la sociedad heteropatriarcal. Algo que también destacó Irene Barreno, investigadora del CSIC y del proyecto Mujeres en Lucha. Tanto en Reino Unido como en España, el arte ha contado y sigue contando las verdaderas historias de vida.

Julia Pérez Correa, coordinadora de “Mujeres en Lucha”, puso en valor la importancia de trabajar sobre la memoria histórica del movimiento feminista que este proyecto de la Asociación El Club de las 25 está realizando, subvencionado por la Dirección General de Memoria Democrática, se inició a principios de este año con el objetivo de investigar, recuperar y recopilar material que visibilice el feminismo y sus aportaciones a la democracia en la sociedad española del periodo 1965/75, abordando de forma especial las manifestaciones culturales y artísticas.

Precisamente en la presentación de Londres, se pudo visualizar en primicia el trailer de lo que espera ser una serie documental dirigida por la cineasta Pilar Astray y producida por Mundos Flotantes, que beberá de los materiales recopilados por Mujeres en Lucha, acercando la investigación al público, poniendo voz y rostro al testimonio directo de las protagonistas y asegurando su impacto a largo plazo.

Cerró el acto Víctor Ugarte, director del Instituto Cervantes en Londres, quien destacó el éxito de la convocatoria que demuestra el interés que fuera de nuestras fronteras despierta el movimiento feminista español.

Tras pasar por Londres, Mujeres en Lucha llegará a Lisboa. La capital portuguesa acogerá el próximo 15 en octubre en la Fundación Saramago un nuevo encuentro en el marco de la Alianza Altántica que El Club de la 25 puso en marcha en 2022.

Materiales



Trailer Mujeres en Lucha

https://youtu.be/WoWeJZobZy4



Fotografías del evento https://drive.google.com/drive/folders/1ezjQ9oAI879pPxE5QrCgIAaAbWZXejnA?usp=drive_link



Web y Redes sociales Mujeres en Lucha El Club de las 25 www.memoriadelasmujeres.com

IG: @memoriadelasmujeres

FBK: Memoria de las Mujeres www.elclubdelas25.com

IG: @clubdelas25

FCB: EL CLub de las 25

X: @Clubdelas25

Contact:

El Club de las 25

contacto@elclubdelas25.com

memoriadelasmujeres@gmail.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.