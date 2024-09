XS.com、トルコのBrokeree Solutionsと提携しコピートレード・ソリューションを開始

JAPAN, September 30, 2024 / Business News / -- オンライントレーディング及び投資のためのグローバルなフィンテック・金融サービスプロバイダーのXS.comは、トルコのテクノロジー・プロバイダーの「Brokeree Solutions」と提携し、コピートレードを提供することを発表しました。Brokereeのコピートレードソリューションの導入により、トレーディング体験を向上し、高度な取引戦略をお客様に提供することを目的としています。トレーダーは、実績のある投資家の戦略をリアルタイムでコピーできます。経験豊富な専門知識を学ぶことができ、ポートフォリオの多様化を目指すお客様や取引初心者のお客様にとって魅力的なサービスです。上級トレーダーは、コピートレードを利用してフォロワーを増やすことができ、初心者トレーダーは成功したトレーダーの投資戦略を学ぶことが可能となります。効果的な取引のヒントや戦略を共有することで、メンターや業界のインフルエンサーとなり、活動を収益化することができます。フォロワーは、上級トレーダーの戦略を利用しながら、リアルタイムで取引をフォローし、パフォーマンス分析を参照することができます。お客様ご自身でポートフォリオを確認し、戦略を調整することができます。また、リスク管理設定をはじめ、財務目標、リスク許容度や好みに合わせて、設定をカスタマイズすることが可能です。 XS .comの最高商業責任者(CCO)であるワエル・ハマド氏は「競争の激しい金融トレーディングの世界では、市場へのアクセスだけでなく、継続的なイノベーションとお客様のニーズに対する理解が必要です。コピートレーディングを提供するためのBrokeree Solutionsとのパートナーシップは、取引ツールへのアクセスを民主化したいという当社の目的を反映しています。経験豊富なプロの取引を実践できるソリューションを提供することで、すべての人にとって利益を上げやすい環境構築を目指しています。」と述べました。金融サービス業界が進化し続ける中、XS.comは急速に変化する市場のニーズに応える最先端のソリューションを提供し、常に革新的サービスを提供することに注力します。Brokeree Solutionsとの提携は、そのビジョンの実現に向けたXS.comの新たな一歩であり、高品質の製品とサービスを通じてお客様へ期待を超える価値を提供し続けます。XSグループについてXSグループ( "XS "または " XS.com ")は、幅広い金融商品の取引アクセスを提供するグローバル・マルチ・アセット・ブローカーです。2010年にオーストラリアで設立されたXS.comは、FinTech、金融サービス、オンライントレーディング業界におけるグローバルマーケットリーダーとして成長し、様々な管轄区域でライセンスを取得し、世界中の様々な場所にオフィスを構えています。XS.comは、世界中のトレーダー、投資機関、ブローカーに、効率的なユーザーエクスペリエンス、質の高いリレーションシップマネジメント、優れたカスタマーサポートとともに、深いリクイディティと高度なトレーディングテクノロジーへのアクセスを提供しています。リスク警告:証拠金取引はリスクを伴います。レバレッジ商品は、全てのお客様に適しているわけではありません。Brokeree SolutionsについてBrokeree Solutionsは、マルチアセットブローカーに高品質のテクノロジーソリューションを提供する大手フィンテック企業です。MT4/MT5プラットフォーム・ソリューションを専門とするブロークリーは、流動性ブリッジ、ソーシャルトレーディングプラットフォーム、リスク管理システムなどのカスタマイズ可能なツールを通じて、ブローカーがサービス提供を拡大できるよう支援します。

