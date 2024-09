XS.com s'associe à Brokeree pour offrir des solutions de trading par copie avancées

FRANCE, September 30, 2024 / Business News / -- XS .com, leader mondial des services de courtage multi-actifs, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec le fournisseur de technologie "Brokeree" pour proposer le trading par copie à sa clientèle mondiale.Cette collaboration s'inscrit dans la mission de XS.com de renforcer sa gamme de services de trading, avec pour objectif de fournir à ses clients des outils innovants favorisant la croissance, permettant une prise de décision éclairée et simplifiant l'accès à des stratégies de trading avancées.L'intégration de la solution de Copy Trading de Brokeree fait partie de la stratégie globale de XS.com visant à améliorer sa plateforme et à offrir à ses clients des outils de pointe conçus pour optimiser les performances de trading.En introduisant le Copy Trading sur sa plateforme, XS.com permet aux traders de reproduire les stratégies des participants expérimentés et performants du marché en temps réel. Ce développement est particulièrement avantageux pour les clients souhaitant diversifier leurs portefeuilles ou pour les nouveaux venus dans le monde du trading, car il leur permet d'apprendre et de bénéficier de l'expertise de traders chevronnés.La fonctionnalité de Copy Trading est particulièrement utile pour les traders novices, car elle leur permet de se connecter à leurs pairs et d'apprendre en copiant les stratégies d'investissement des traders les plus performants. Les traders experts peuvent également utiliser la plateforme pour augmenter leur base de suiveurs. En partageant des conseils et des stratégies de trading utiles, ils peuvent devenir des mentors ou des influenceurs dans le secteur, monétisant ainsi leurs activités.En outre, le service de Copy Trading de XS.com proposera un suivi en temps réel et des analyses de performance, permettant aux utilisateurs de surveiller leurs portefeuilles et d'ajuster leurs stratégies si nécessaire. Tout en offrant un accès aux traders les plus performants, le service permet également aux clients de garder un contrôle total sur leurs investissements grâce à des paramètres de gestion des risques personnalisables. Cette flexibilité garantit à chaque utilisateur la possibilité d'adapter le système à ses propres objectifs financiers, favorisant ainsi une expérience personnalisée qui s'ajuste à la tolérance au risque et aux préférences individuelles.Commentant cette dernière annonce, M. Wael Hammad, Directeur Commercial (CCO) de XS.com, a déclaré :"Dans le monde hautement compétitif du trading financier, rester en tête exige plus qu'un simple accès aux marchés ; cela demande une innovation continue et une compréhension approfondie des besoins de nos clients. Notre partenariat avec Brokeree Solutions pour offrir le Copy Trading reflète notre volonté de démocratiser l'accès à des outils de trading professionnels. En fournissant une solution qui permet à nos clients de reproduire les transactions de professionnels expérimentés, nous contribuons à créer un environnement plus inclusif, éducatif et potentiellement plus rentable pour tous."À mesure que les marchés évoluent et que les attentes des clients augmentent, XS.com reste concentré sur l'offre de solutions adaptées, conviviales et puissantes. Cette dernière addition à la plateforme XS.com renforce son avantage concurrentiel, consolidant sa position de courtier de choix pour les traders à la recherche de services innovants et complets.Alors que le secteur des services financiers continue d'évoluer, XS.com s'engage à rester à la pointe de l'innovation en proposant des solutions de pointe répondant aux besoins d'un marché en rapide mutation. Ce partenariat avec Brokeree Solutions est une nouvelle étape vers la réalisation de cette vision, garantissant que XS.com reste un leader dans la création de valeur pour ses clients grâce à des produits et services de haute qualité.Revue de XS CompanyLe groupe XS (opérant sous la marque "XS" ou "XS.com") est un courtier mondial multi-actifs offrant l'accès à un large éventail de produits financiers.Établi en 2010 en Australie, XS.com est devenu un leader mondial dans les domaines de la FinTech, des services financiers et du trading en ligne. Il possède des licences dans diverses juridictions et des bureaux dans le monde entier.XS.com offre aux traders, investisseurs institutionnels et courtiers du monde entier un accès à une liquidité institutionnelle profonde et à une technologie de trading avancée, combiné à une expérience utilisateur efficace, une gestion des relations de haute qualité et un excellent support client.Avertissement sur les risques: Nos produits sont tardés sur marge et comportent un niveau de risque élevé, avec la possibilité de perdre tout votre capital. Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le monde, et vous devez vous assurer de bien comprendre les risques encourus.À propos de Brokeree SolutionsBrokeree Solutions est une entreprise fintech de premier plan fournissant des solutions technologiques de haute qualité aux courtiers multi-actifs.Spécialisée dans les solutions de plateforme MT4/MT5, Brokeree permet aux courtiers d'élargir leur gamme de services grâce à des outils innovants et personnalisables tels que des ponts de liquidité, des plateformes de trading social et des systèmes de gestion des risques.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.