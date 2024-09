Le Syndicat des Métallos condamne l'attaque trompeuse de Pierre Poilievre contre le régime d'assurance-médicaments

HAMILTON, Ontario, 27 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat des Métallos condamne fermement les déclarations trompeuses faites par Pierre Poilievre à la Chambre des communes plus tôt cette semaine, accusant faussement le NPD de tenter de saboter les régimes d'assurance-médicaments négociés par les syndicats dans le cadre de sa campagne en faveur d'un régime universel d'assurance-médicaments.



« Pierre Poilievre diffuse des informations mensongères sur l'impact qu'aurait un régime universel d'assurance-médicaments sur les travailleuses et travailleurs syndiqués », a déclaré Ron Wells, président de la section locale 1005 du Syndicat des Métallos chez Stelco. « L'idée selon laquelle le NPD interdirait les régimes d'assurance-médicaments que nous avons durement gagnés est ridicule. Un régime national d'assurance-médicaments allégerait le fardeau de nos membres et de leurs familles à la table de négociation, ce qui nous permettrait de consacrer les fonds disponibles à l'amélioration des salaires et des pensions et de négocier des ententes équitables pour nos membres. Lorsqu'il s'agit de défendre nos membres et leurs avantages sociaux durement gagnés, nous savons sur qui nous pouvons compter. Lorsque nous avons été mis en lock-out pour obtenir des concessions en matière de pensions et d'avantages sociaux, Jagmeet et d'autres députés néo-démocrates sont venus sur la ligne de piquetage pour nous soutenir, mais aucun signe de Poilievre et de ses conservateurs ».

Pierre Poilievre a fait ce commentaire mardi dernier, en réponse à une question du chef du Nouveau Parti Démocratique, après son discours sur la motion de censure du Parti conservateur.

« Les commentaires de M. Poilievre montrent qu'il est soit complètement déconnecté, soit qu'il choisit d'induire les gens en erreur pour des raisons politiques », a déclaré Marty Warren, directeur national des Métallos. « Si nous avions un régime d'assurance-médicaments qui couvrait les médicaments que nous négocions aujourd'hui, nous pourrions nous concentrer sur d'autres questions clés à la table de négociation, comme des meilleurs salaires, pensions et conditions de travail».

Prétendre que le NPD veut « interdire" les régimes privés d'assurance-médicaments n'est pas seulement complètement faux, c'est aussi en décalage avec la réalité », a ajouté M. Warren. « M. Poilievre ne peut pas se contenter d'induire la population en erreur et de les manipuler ».

M. Warren a ajouté qu'un régime national d'assurance-médicaments protégerait les syndiqués, comme tous les Canadiennes et Canadiens, en veillant à ce que chaque travailleuse et travailleur au Canada, syndiqué ou non, ait accès aux médicaments dont il a besoin.

Le Syndicat des Métallos reste déterminé à défendre les politiques qui soutiennent les travailleuses et travailleurs et leurs familles et un régime national d'assurance-médicaments donnerait à la population canadienne la tranquillité d'esprit de savoir qu'elle n'aura pas à choisir entre sa santé et son chèque de paye.

