XS.com ร่วมมือกับ Brokeree เพื่อนำเสนอโซลูชั่นการก๊อปปี้เทรดขั้นสูง

THAILAND, September 30, 2024 / Business News / -- XS .com ผู้นำระดับโลกด้านการเป็นโบรกเกอร์ซื้อขายสินทรัพย์หลายประเภทได้ประกาศความร่วมมือกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีบล็อคลี่ “Brokeree” เพื่อให้บริการก้อปปี้เทรด (Copy Trading) แก่ฐานลูกค้าทั่วโลกความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของ XS.com ในการพัฒนาระบบบริการการซื้อขายเพื่อให้ลูกค้าได้รับเครื่องมือที่ล้ำสมัยซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการเติบโตพร้อมการสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและยังช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงกลยุทธ์การเทรดขั้นสูงการผสานรวมโซลูชั่นการก้อปปี้เทรดของบล็อคลี่ (Brokeree ) เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของ XS.com ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาแพลตฟอร์ม และมอบเครื่องมือที่ทันสมัยให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเทรดการเปิดตัวฟีเจอร์การก๊อปปี้เทรดนี้บนแพลตฟอร์ม XS.com ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคัดลอกกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วมตลาดที่มีประสบการณ์และทำผลงานได้ดีแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนหรือผู้ที่เพิ่งเข้าสู่การวงการเทรดเนื่องจากเป็นโอกาสในการเรียนรู้และยังได้รับประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญฟีเจอร์การก๊อปปี้เทรดนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่โดยสามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนนักลงทุนและเรียนรู้พร้อมทั้งยังสามารถคัดลอกกลยุทธ์การลงทุนของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้เทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญยังสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อขยายฐานผู้ติดตามโดยการแบ่งปันเคล็ดลับและกลยุทธ์การเทรด พวกเขาสามารถเป็นที่ปรึกษาหรืออินฟูเอนเซอร์ในอุตสาหกรรมและยังสามารถสร้างรายได้จากการดำเนินการของตนเองนอกจากนี้บริการการก๊อปปี้เทรดของ XS.com ยังมีการติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามพอร์ตการลงทุนของตนและปรับกลยุทธ์ตามความต้องการได้ และยังเปิดโอกาสให้เข้าถึงเทรดเดอร์ที่ทำผลงานได้ดี บริการนี้ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถควบคุมการลงทุนของตนได้อย่างเต็มที่ผ่านการตั้งค่าการจัดการความเสี่ยงที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งระบบให้เข้ากับเป้าหมายทางการเงินของตนเองได้ พร้อมมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวให้เข้ากับความเสี่ยงและความชอบส่วนบุคคลคุณวาเอล ฮัมมาด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ (CCO) ของ XS.com กล่าวถึงการประกาศล่าสุดนี้ว่า:“ในโลกของการเทรดทางการเงินที่มีการแข่งขันสูง การก้าวนำหน้าตลาดต้องการมากกว่าแค่การเข้าถึงตลาดเท่านั้นแต่ยังต้องการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า ความร่วมมือของเรากับ Brokeree Solutions ในการนำเสนอบริการก๊อปปี้เทรดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของเราในการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพได้ โดยการนำเสนอโซลูชันที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถคัดลอกการเทรดของมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ซึ่งเรากำลังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุม ให้ความรู้ และอาจทำกำไรได้มากขึ้นสำหรับทุกคน”ในขณะที่ตลาดการเงินมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความคาดหวังของลูกค้าเพิ่มขึ้น XS.com ยังคงมุ่งเน้นในการนำเสนอโซลูชั่นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ใช้งานง่าย และทรงพลัง การเพิ่มเติมการก๊อปปี้เทรดล่าสุดนี้ในแพลตฟอร์มของ XS.com ช่วยเสริมความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งเน้นย้ำถึงตำแหน่งในฐานะโบรกเกอร์ที่ลูกค้าเลือกใช้สำหรับบริการที่ครอบคลุมและมีนวัตกรรมนี้อุตสาหกรรมบริการทางการเงินมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ XS.com มุ่งมั่นที่จะอยู่ในแนวหน้าของนวัตกรรมโดยการนำเสนอโซลูชั่นที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความร่วมมือครั้งนี้กับ Brokeree Solutions เป็นอีกก้าวหนึ่งในการมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว ทำให้มั่นใจได้ว่า XS.com ยังคงเป็นผู้นำในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงเกี่ยวกับบริษัทข้อมูลบริษัท XS.com XS Group (ดำเนินงานภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘XS’ หรือ ‘XS.com’) เป็นโบรกเกอร์หลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกที่ให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลียในปี 2010 XS.com ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในอุตสาหกรรมฟินเทค บริการทางการเงิน และการเทรดออนไลน์ ด้วยการมีใบอนุญาตในหลายภูมิภาคและสำนักงานทั่วโลกXS.com นำเสนอบริการที่ช่วยให้นักเทรดเดอร์ นักลงทุนสถาบัน และโบรกเกอร์ทั่วโลกเข้าถึงสภาพคล่องระดับสถาบันและเทคโนโลยีการเทรดขั้นสูง ควบคู่กับประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูง และการสนับสนุนลูกค้าที่ดีเยี่ยมคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: ผลิตภัณฑ์ของเราซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นและมีความเสี่ยงในระดับสูงคุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนและคุณควรแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบล็อคลี่โซลูชั่นบล็อคลี่โซลูชั่น (Brokeree Solutions) เป็นบริษัทฟินเทคชั้นนำที่ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีคุณภาพสูงแก่โบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์หลายประเภทบล็อคลี่มีความเชี่ยวชาญในโซลูชั่นสำหรับแพลตฟอร์ม MT4/MT5 โดยมุ่งเน้นการช่วยให้โบรกเกอร์ขยายบริการของตนผ่านเครื่องมือที่ล้ำสมัยและปรับแต่งได้ เช่น สะพานเชื่อมต่อสภาพคล่อง แพลตฟอร์มการก๊อปปี้เทรด และระบบการจัดการความเสี่ยง

