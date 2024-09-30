XS.com攜手Brokeree推出高級跟單交易解決方案
Business News/ -- 全球領先的多資產經紀商XS.com今日宣佈與技術提供商“Brokeree”達成合作，為其全球客戶提供創新的跟單交易服務。
此次合作體現了XS.com不斷提升交易服務的使命，旨在為客戶提供推動成長的創新工具，幫助他們做出明智決策，並簡化對高級交易策略的使用。
Brokeree跟單交易解決方案的引入，是XS.com提升其交易平台戰略的重要一步，旨在為客戶提供尖端的工具，説明他們提升交易表現。
透過將跟單交易功能融入平台，XS.com讓用戶可以即時複製經驗豐富、表現出色的頂級交易者的策略。這一功能特別適合尋求多元化投資組合的客戶或初涉交易市場的新手，他們能夠借此機會向經驗豐富的交易員學習，或是利用他們的專業知識。
對於新手交易者而言，跟單交易功能尤其實用，它可以讓他們與資深交易者交流，學習並複製那些最成功的投資策略。而對於那些有豐富經驗的交易員，他們可以透過該平台增加追隨者，分享有價值的交易技巧和策略，甚至在行業中成為導師或意見領袖，並將這一過程變現。
此外，XS.com的跟單交易服務還將提供即時跟蹤和交易表現分析功能，讓用戶可以隨時監控自己的投資組合，並根據需要調整策略。該服務不僅讓使用者能夠接觸頂尖的交易者，還允許客戶透過定制的風險管理設置，保持對自己投資的完全控制。這種靈活性確保了每位使用者能夠根據自己的財務目標定制系統，打造適合個人風險承受能力與偏好的個性化交易體驗。
XS.com首席商務官（CCO）Wael Hammad先生對這一合作表示：
“在競爭激烈的金融交易市場中，想要保持領先地位，絕不僅是進入市場這麼簡單，它需要持續的創新和對客戶需求的深刻理解。我們與Brokeree Solutions的合作，推出跟單交易服務，正是為了讓更多客戶能夠享受到專業級別的交易工具。透過為客戶提供複製經驗豐富的交易員策略的解決方案，我們旨在為所有人打造一個更加包容、教育性強且潛在更具盈利機會的交易環境。”
隨著市場不斷發展、客戶期望不斷提升，XS.com始終專注於提供靈活、用戶友好且功能強大的解決方案。這一新功能的推出進一步增強了XS.com的競爭優勢，鞏固了其作為交易者首選經紀商的地位，為那些尋求全面且創新服務的客戶提供了更多選擇。
金融服務行業不斷演變，XS.com致力於站在創新的最前沿，提供符合快速變化市場需求的前沿解決方案。此次與Brokeree Solutions的合作，正是XS.com朝著實現這一願景邁出的重要一步，確保XS.com能夠透過高品質的產品和服務，為客戶持續創造價值。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於Brokeree Solutions
Brokeree Solutions是一家領先的金融科技公司，專注於為多資產經紀商提供高品質的技術解決方案。
Brokeree專注於MT4/MT5平台解決方案，幫助經紀商透過流動性橋、社交交易平台和風險管理系統等創新、可定制的工具，擴展其服務範圍。
XS Editorial Team
此次合作體現了XS.com不斷提升交易服務的使命，旨在為客戶提供推動成長的創新工具，幫助他們做出明智決策，並簡化對高級交易策略的使用。
Brokeree跟單交易解決方案的引入，是XS.com提升其交易平台戰略的重要一步，旨在為客戶提供尖端的工具，説明他們提升交易表現。
透過將跟單交易功能融入平台，XS.com讓用戶可以即時複製經驗豐富、表現出色的頂級交易者的策略。這一功能特別適合尋求多元化投資組合的客戶或初涉交易市場的新手，他們能夠借此機會向經驗豐富的交易員學習，或是利用他們的專業知識。
對於新手交易者而言，跟單交易功能尤其實用，它可以讓他們與資深交易者交流，學習並複製那些最成功的投資策略。而對於那些有豐富經驗的交易員，他們可以透過該平台增加追隨者，分享有價值的交易技巧和策略，甚至在行業中成為導師或意見領袖，並將這一過程變現。
此外，XS.com的跟單交易服務還將提供即時跟蹤和交易表現分析功能，讓用戶可以隨時監控自己的投資組合，並根據需要調整策略。該服務不僅讓使用者能夠接觸頂尖的交易者，還允許客戶透過定制的風險管理設置，保持對自己投資的完全控制。這種靈活性確保了每位使用者能夠根據自己的財務目標定制系統，打造適合個人風險承受能力與偏好的個性化交易體驗。
XS.com首席商務官（CCO）Wael Hammad先生對這一合作表示：
“在競爭激烈的金融交易市場中，想要保持領先地位，絕不僅是進入市場這麼簡單，它需要持續的創新和對客戶需求的深刻理解。我們與Brokeree Solutions的合作，推出跟單交易服務，正是為了讓更多客戶能夠享受到專業級別的交易工具。透過為客戶提供複製經驗豐富的交易員策略的解決方案，我們旨在為所有人打造一個更加包容、教育性強且潛在更具盈利機會的交易環境。”
隨著市場不斷發展、客戶期望不斷提升，XS.com始終專注於提供靈活、用戶友好且功能強大的解決方案。這一新功能的推出進一步增強了XS.com的競爭優勢，鞏固了其作為交易者首選經紀商的地位，為那些尋求全面且創新服務的客戶提供了更多選擇。
金融服務行業不斷演變，XS.com致力於站在創新的最前沿，提供符合快速變化市場需求的前沿解決方案。此次與Brokeree Solutions的合作，正是XS.com朝著實現這一願景邁出的重要一步，確保XS.com能夠透過高品質的產品和服務，為客戶持續創造價值。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
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Brokeree Solutions是一家領先的金融科技公司，專注於為多資產經紀商提供高品質的技術解決方案。
Brokeree專注於MT4/MT5平台解決方案，幫助經紀商透過流動性橋、社交交易平台和風險管理系統等創新、可定制的工具，擴展其服務範圍。
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