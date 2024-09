XS.com faz parceria com Brokeree para oferecer soluções avançadas de Copy Trading

BRAZIL, September 30, 2024 / Business News / -- A XS .com, líder global em corretagem de múltiplos ativos, anunciou hoje uma parceria com o provedor de tecnologia "Brokeree" para fornecer Copy Trading a sua base global de clientes.Essa colaboração faz parte da missão da XS.com de aprimorar sua gama de serviços de trading, visando oferecer ferramentas inovadoras que fomentem o crescimento, possibilitem decisões informadas e simplifiquem o acesso a estratégias avançadas de trading.A integração da solução de Copy Trading da Brokeree é apenas uma parte da estratégia mais ampla da XS.com de melhorar sua plataforma e fornecer aos clientes ferramentas de ponta, projetadas para otimizar o desempenho nas operações.Ao introduzir o Copy Trading em sua plataforma, a XS.com permite que traders repliquem as estratégias de participantes de mercado experientes e com alto desempenho em tempo real. Este desenvolvimento é especialmente benéfico para clientes que buscam diversificar seus portfólios ou para aqueles que são novos no cenário de trading, pois oferece uma oportunidade de aprender e se beneficiar da expertise de traders veteranos.A funcionalidade de Copy Trading é particularmente útil para traders iniciantes, permitindo que eles se conectem com outros traders, aprendam e copiem as estratégias de investimento dos operadores mais bem-sucedidos. Traders experientes também podem usar a plataforma para aumentar sua base de seguidores. Ao compartilhar dicas úteis e estratégias de trading, eles podem se tornar mentores ou influenciadores no setor, monetizando suas atividades.Além disso, o serviço de Copy Trading da XS.com contará com monitoramento em tempo real e análises de desempenho, permitindo que os usuários acompanhem seus portfólios e ajustem suas estratégias conforme necessário. Embora ofereça acesso a traders de alto desempenho, o serviço também permite que os clientes mantenham controle total sobre seus investimentos por meio de configurações personalizáveis de gerenciamento de risco. Essa flexibilidade garante que cada usuário possa adaptar o sistema aos seus próprios objetivos financeiros, proporcionando uma experiência personalizada que se ajusta à tolerância ao risco e às preferências individuais.Comentando sobre o último anúncio, o Sr. Wael Hammad, Chief Commercial Officer (CCO) da XS.com, disse:“No mundo altamente competitivo do trading financeiro, manter-se à frente exige mais do que apenas acesso aos mercados; exige inovação contínua e uma profunda compreensão das necessidades dos nossos clientes. Nossa parceria com a Brokeree Solutions para oferecer Copy Trading reflete nosso desejo de democratizar o acesso a ferramentas de trading de nível profissional. Ao fornecer uma solução que permite que os clientes espelhem as operações de profissionais experientes, estamos ajudando a criar um ambiente mais inclusivo, educacional e potencialmente mais lucrativo para todos.”À medida que os mercados evoluem e as expectativas dos clientes crescem, a XS.com permanece focada em oferecer soluções adaptáveis, fáceis de usar e poderosas. Esta última adição à plataforma da XS.com fortalece sua vantagem competitiva, reforçando sua posição como a corretora preferida por traders que buscam serviços abrangentes e inovadores.À medida que o setor de serviços financeiros continua a evoluir, a XS.com está comprometida em se manter na vanguarda da inovação, oferecendo soluções de ponta que atendem às necessidades de um mercado em rápida mudança. Esta parceria com a Brokeree Solutions é mais um passo em direção à realização dessa visão, garantindo que a XS.com continue sendo líder em entregar valor aos seus clientes por meio de produtos e serviços de alta qualidade.Resumo da Empresa XS.comO Grupo XS (operando sob a marca "XS" ou "XS.com") é uma Corretora Global de Multi-Ativos que proporciona acesso para negociar uma ampla gama de produtos financeiros.Estabelecida na Austrália em 2010, a XS.com se expandiu e tornou-se líder de mercado global no setor de FinTech, serviços financeiros e trading online, com licenças em várias jurisdições e escritórios em diferentes localidades ao redor do globo.A XS.com oferece a traders, investidores institucionais e corretores em todo o mundo acesso a liquidez institucional profunda e tecnologia de trading avançada, combinados com uma experiência de usuário eficiente, gestão de relacionamento de alta qualidade e excelente suporte ao cliente.Aviso de Risco: Nossos produtos são negociados com margem e apresentam um alto nível de risco, podendo levar à perda de todo o seu capital. Estes produtos podem não ser adequados para todos e você deve se assegurar de que entende os riscos envolvidos.Sobre a Brokeree SolutionsA Brokeree Solutions é uma empresa fintech líder que oferece soluções tecnológicas de alta qualidade para corretoras de múltiplos ativos.Especializada em soluções para as plataformas MT4/MT5, a Brokeree permite que corretoras ampliem sua gama de serviços por meio de ferramentas inovadoras e personalizáveis, como pontes de liquidez, plataformas de social trading e sistemas de gerenciamento de risco.

