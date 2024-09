XS.com se asocia con Brokeree para ofrecer soluciones avanzadas de Copy Trading

MEXICO, September 30, 2024 / Business News / -- XS .com, el líder global en corretaje de múltiples activos, ha anunciado hoy una asociación con el proveedor de tecnología “Brokeree” para ofrecer servicios de copy trading a su base global de clientes.Esta colaboración marca el compromiso de XS.com por mejorar su suite de servicios de trading, con el objetivo de proporcionar a los clientes herramientas innovadoras que promuevan el crecimiento, permitan la toma de decisiones informadas y simplifiquen el acceso a estrategias avanzadas de trading.La integración de la solución de Copy Trading de Brokeree es solo una parte de la estrategia más amplia de XS.com para mejorar su plataforma y ofrecer a sus clientes herramientas de última generación diseñadas para mejorar el rendimiento en el trading.Al introducir el Copy Trading en su plataforma, XS.com permite a los traders replicar las estrategias de los participantes del mercado con más experiencia y mejor desempeño en tiempo real. Este desarrollo es especialmente beneficioso para los clientes que buscan diversificar sus carteras o para aquellos que son nuevos en el mundo del trading, ya que brinda la oportunidad de aprender y beneficiarse de la experiencia de traders experimentados.La función de Copy Trading es particularmente útil para los traders novatos, al conectarles con otros y permitirles aprender y copiar las estrategias de inversión de los traders más exitosos. Los traders expertos también pueden utilizar la plataforma para aumentar su base de seguidores. Al compartir consejos útiles y estrategias de trading, pueden convertirse en mentores o influenciadores en la industria, monetizando sus actividades.Además, el servicio de Copy Trading de XS.com contará con seguimiento en tiempo real y análisis de rendimiento, lo que permitirá a los usuarios monitorear sus carteras y ajustar sus estrategias según sea necesario. Mientras ofrece acceso a los traders con mejor rendimiento, el servicio también permite a los clientes mantener el control total sobre sus inversiones mediante configuraciones personalizables de gestión de riesgos. Esta flexibilidad asegura que cada usuario pueda adaptar el sistema a sus propios objetivos financieros, fomentando una experiencia personalizada que se ajusta a su tolerancia al riesgo y preferencias.Comentando sobre el último anuncio, el Sr. Wael Hammad, Director Comercial (CCO) de XS.com, dijo:"En el competitivo mundo del trading financiero, mantenerse a la vanguardia requiere más que acceso a los mercados; demanda innovación continua y una comprensión profunda de las necesidades de nuestros clientes. Nuestra asociación con Brokeree Solutions para ofrecer Copy Trading refleja nuestro deseo de democratizar el acceso a herramientas de trading de nivel profesional. Al proporcionar una solución que permite a los clientes replicar las operaciones de profesionales experimentados, estamos ayudando a crear un entorno más inclusivo, educativo y, potencialmente, más rentable para todos".A medida que los mercados evolucionan y crecen las expectativas de los clientes, XS.com sigue centrado en ofrecer soluciones adaptables, fáciles de usar y potentes. Esta última incorporación a la plataforma de XS.com refuerza su ventaja competitiva, consolidando su posición como el bróker preferido por los traders que buscan servicios completos e innovadores.Mientras la industria de servicios financieros sigue evolucionando, XS.com está comprometido a mantenerse a la vanguardia de la innovación, ofreciendo soluciones de última generación que respondan a las necesidades de un mercado en rápida transformación. Esta asociación con Brokeree Solutions es otro paso hacia la realización de esa visión, asegurando que XS.com siga siendo un líder en ofrecer valor a sus clientes a través de productos y servicios de alta calidad.Revisión de la Empresa XS.comEl Grupo XS (operando bajo la marca "XS" o "XS.com") es un broker global de múltiples activos que ofrece acceso a una amplia gama de productos financieros.Fundado en Australia en 2010, XS.com se ha convertido en un líder global en las industrias fintech, de servicios financieros y de trading online, con licencias en varias jurisdicciones y oficinas en todo el mundo.XS.com ofrece a traders, inversores institucionales y brokers de todo el mundo acceso a una liquidez institucional profunda y tecnología de trading avanzada, combinada con una experiencia de usuario eficiente, gestión de relaciones de alta calidad y un excelente soporte al cliente.Advertencia de Riesgo: Nuestros productos se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo. Es posible perder todo su capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos, y usted debe asegurarse de entender los riesgos involucrados.Acerca de Brokeree SolutionsBrokeree Solutions es una empresa fintech líder que ofrece soluciones tecnológicas de alta calidad a brokers de múltiples activos.Especializada en soluciones para las plataformas MT4/MT5, Brokeree permite a los brokers expandir sus ofertas de servicios a través de herramientas innovadoras y personalizables, como puentes de liquidez, plataformas de trading social y sistemas de gestión de riesgos.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.