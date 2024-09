La Conferencia sobre el desarrollo de la industria de la granada 2024 se celebra en la ciudad de Zaozhuang, provincia de Shandong -- La industria de la granada muestra una nueva vitalidad

ZAOZHUANG, China, Sept. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Según la Oficina de Asuntos del Ciberespacio del Comité Municipal del PCCh de Zaozhuang, se ha celebrado recientemente en la ciudad de Zaozhuang, provincia china de Shandong, la Conferencia sobre el desarrollo de la industria de la granada 2024. Bajo el lema «Facilitar la revitalización industrial a través de las granadas para disfrutar de una vida próspera», la conferencia de este año contó con actividades como el Concurso de artesanía de bonsáis de granado, el Concurso de diseño creativo cultural de granadas de Zaozhuang y la Selección de la mejor granada de Zaozhuang. La conferencia, cuyo objetivo central era lograr resultados beneficiosos para todo el mundo, permitió exponer los nuevos logros alcanzados en el desarrollo de la industria de la granada en Zaozhuang. El evento también constituyó una plataforma de intercambios en materia de investigación científica, cultivo, procesamiento y comercialización de marca para impulsar el desarrollo de la industria de la granada.



Zaozhuang es conocida como la «Ciudad natal de las granadas en China», y las granadas desempeñan el papel de marca agrícola distintiva e influyente, así como de sello de identidad de la ciudad. En los últimos años, la industria de la granada en Zaozhuang ha alcanzado nuevas cotas y ha dado muestras de un vigor y una vitalidad renovados.

En la actualidad, Zaozhuang cuenta con más de 100 productos en el ámbito del procesamiento avanzado de la granada, que agrupan diversas gamas como alimentos, bebidas, suplementos para la salud, cosméticos y artesanía, convirtiéndose en una de las agrupaciones industriales de procesamiento avanzado de la granada más importantes de China.

La superficie total de cultivo de granadas en la ciudad ha alcanzado actualmente 8000 hectáreas, con un rendimiento anual superior a 60 millones de kilogramos. El número de entidades del mercado que participan en el cultivo, el procesamiento y la venta de granadas ha aumentado a un total de 118.

Más de 500 empresas y cooperativas se dedican a la industria del bonsái de granado, generando un valor de producción anual próximo a 600 millones de yuanes.

A nivel local, se han desarrollado más de 20 productos culturales y creativos cuya temática es la granada, enriqueciendo así su importancia cultural. En 2023, el valor total de la producción de la cadena industrial de la granada en Zaozhuang se acercó a 4000 millones de yuanes, consolidando el estatus de la granada como auténtica «fruta de la riqueza» en la región.

