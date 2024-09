Forum international de la jeunesse 2024 sur la créativité et le patrimoine le long de la Route de la soie : les jeunes peuvent créer leur propre « ère numérique »

CHANGSHA, Chine, 27 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Forum international de la jeunesse 2024 sur la créativité et le patrimoine le long de la Route de la soie a débuté lundi à Changsha. Il se tient à Changsha et Nanjing du 22 au 28 septembre.



Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien .

Intitulé « Réimaginer notre patrimoine : histoires de résilience et de changement », ce forum a exploré les nouveaux défis et opportunités du big data, de l’intelligence artificielle, du métaverse et d’autres technologies innovantes dans les domaines de l’héritage et de la protection du patrimoine culturel à l’ère de la numérisation et de la mondialisation.

Soixante jeunes de 53 pays (dont la Chine) de la Route de la soie, représentant des villes membres du « Réseau des Villes créatives » de l’UNESCO de Chine et de l’étranger, se sont réunis pour échanger et engager un dialogue interculturel.

En marge des discussions académiques, de nombreux événements ont également été organisés, tels que la soirée de gala de la jeunesse sino-étrangère, une expérience autour du patrimoine culturel immatériel de Changsha et la visite nocturne du pavillon Tianxinge, permettant aux participants de découvrir le charme unique de Changsha baptisée « Capitale mondiale des arts médiatiques ». Grâce à ces échanges, ce forum est devenu un lieu de brassage d’idées, de coopération et de renforcement des amitiés, et les jeunes ont également développé de nouvelles perspectives pour la protection et l’héritage de la créativité et du patrimoine des jeunes.

Source : comité d’organisation du Forum international de la jeunesse 2024 sur la créativité et le patrimoine le long de la Route de la soie

Interlocuteur : M. Zou, Tél. : 86-10-63074558

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.