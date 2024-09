„LemON Tour” z Cytrynami z Syrakuz PGI przybywa na szczyt G7 ds. Rolnictwa

SYRAKUZY, Włochy, Sept. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Drugi etap „LemON Tour”, organizowany przez Konsorcjum Cytrynowe z Syrakuz PGI, odbędzie się podczas „EXPO Divination” w Syrakuzach w dniach 21-29 września, w połączeniu ze szczytem G7 ds. Rolnictwa, zaplanowanym na 26 i 27 września.



Ciężarówka „LemON Truck” będzie ustawiona w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji wydarzenia, na dziedzińcu przed Zamkiem Maniace, symbolem miasta Syrakuzy. Tutaj odwiedzający będą mogli odkryć wartości stojące za projektem „LemON Tour”, między innymi dzięki rozdawanym materiałom informacyjnym i zaangażowanemu personelowi. Wystawa skupi się na kluczowych kwestiach, takich jak zrównoważona produkcja rolna i walka ze zmianami klimatu, poprzez dobre praktyki, takie jak poprawa żyzności gleby, wykorzystanie energii odnawialnej i oszczędzanie wody oraz ochrona owadów zapylających.

Podczas wydarzenia turyści i specjaliści z branży będą mogli dowiedzieć się więcej o koncepcji „No-Waste”: Cytryna z Syrakuz PGI, dzięki swojej specyfikacji produkcyjnej, jest produktem, który można wykorzystać w całości, łącznie ze skórką. To podejście do przeciwdziałania marnotrawstwu będzie motywem przewodnim działań oferowanych przez „LemON Truck”, gdzie będzie można skosztować sorbetów, granit i lemoniad wykonanych z „Limone di Siracusa IGP”.

Wybór ten nie jest przypadkowy: wydarzenie to stanowi wyjątkową okazję, aby zwrócić nasze spojrzenie na Europę i przyszłość, podkreślając silny związek między naturą i tradycją, który charakteryzuje Cytryny z Syrakuz PGI. Udział „LemON Tour” jest częścią wydarzeń poświęconych zrównoważonemu rozwojowi i ochronie certyfikowanych produktów, które są głównymi tematami globalnej debaty, która odbędzie się podczas szczytu G7 ds. Rolnictwa. Konsorcjum jest zaangażowane w promowanie obrony tożsamości i autentyczności Cytryn z Syrakuz PGI w synergii z wytycznymi europejskiego projektu, który obejmuje zrównoważony rozwój i ochronę zasobów naturalnych. Etap ten będzie również okazją do dyskusji z innymi konsorcjami i organizacjami międzynarodowymi, sprzyjając tworzeniu wspólnych strategii ochrony chronionych oznaczeń geograficznych (PGI) i promowaniu zrównoważonej produkcji rolnej.

Aktualności na temat Konsorcjum Ochrony Cytryn z Syrakuz PGI

Konsorcjum Ochrony Cytryn z Syrakuz PGI jest jedną z najważniejszych społeczności uprawiających cytrusy w Europie. Utworzone 13 lipca 2000 r., obejmuje 163 członków konsorcjum: 130 producentów, 60 firm pakujących, 36 użytkowników i 62 ambasadorów, dla powołanego obszaru 1.450,91 hektarów, reprezentującego 32% włoskiej produkcji. Jeżeli chodzi o poziom produkcji, konsorcjum reprezentuje 100% produkcji cytryn „Limone di Siracusa PGI”, a na poziomie krajowym 3 cytryny na 100 pochodzą z obszaru Syrakuz. Zadania konsorcjum obejmują identyfikację obszarów produkcji i odmian, które mają podlegać ochronie, nadzorowanie działań na obszarze pochodzenia i na rynkach w zakresie prawidłowego stosowania nazwy „Limone di Siracusa IGP” oraz prowadzenie inicjatyw promocyjnych we Włoszech i za granicą mających na celu rozpowszechnianie wiedzy, wizerunku produktu i znaku towarowego IGP.

Finansowane przez Unię Europejską. Jednakże wyrażone poglądy należą wyłącznie do autora (autorów) i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA). Ani Unia Europejska, ani administracja przyznająca dotacje nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

