Turneul LemON al Lămâii de Siracusa IGP ajunge la Summitul G7 Agricultură

SIRACUSA, Italia, Sept. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A doua parte a Turneului LemON, organizat de Consorțiul Lămâii de Siracusa IGP, se va desfășura în cadrul EXPO Divination în Siracusa, în perioada 21-29 septembrie, împreună cu Summitul G7 Agricultură, programat pentru zilele de 26 și 27 septembrie.



Camionul LemON va fi poziționat într-una dintre cele mai prestigioase locații ale evenimentului, în curtea din fața Castelului Maniace, un simbol al orașului Siracusa. Aici, vizitatorii vor putea descoperi valorile care stau la baza proiectului Turneului LemON, datorită materialelor informative distribuite și cu ajutorul personalului dedicat. Expoziția se va axa pe elemente esențiale, cum ar fi sustenabilitatea producției agricole și lupta împotriva schimbărilor climatice, prin practici virtuoase cum ar fi îmbunătățirea fertilității solului, utilizarea energiilor regenerabile și economisirea apei și protejarea insectelor polenizatoare.

În timpul evenimentului, publicul format din turiști și profesioniști din industrie va putea afla mai multe despre conceptul „Zero deșeuri”: Lămâia de Siracusa IGP, datorită specificațiilor sale de producție, este, de fapt, un produs care poate fi utilizat în totalitate, inclusiv coaja. Această abordare fără deșeuri va fi laitmotivul activităților oferite de Camionul LemON, unde se vor putea degusta sorbeturi, granita și limonade făcute cu Lămâia de Siracusa IGP.

Această alegere nu este întâmplătoare: evenimentul reprezintă o oportunitate unică de a ne întoarce privirea spre Europa și spre viitor, evidențiind legătura puternică dintre natură și tradiție care caracterizează Lămâia de Siracusa IGP. Participarea Turneului LemON face parte din cadrul de evenimente dedicate sustenabilității și protecției produselor certificate, teme centrale ale dezbaterii globale care va avea loc în timpul Summitului G7 Agricultură. Consorțiul s-a angajat să promoveze apărarea identității și autenticității Lămâii de Siracusa IGP, în sinergie cu liniile directoare ale proiectului european care pune accent pe sustenabilitate și pe protecția resurselor naturale. Această etapă va reprezenta, de asemenea, o oportunitate de a discuta cu alte consorții și organizații internaționale, stimulând crearea unor strategii comune pentru protecția indicațiilor geografice protejate (IGP-uri) și promovarea unei producții agricole sustenabile.

Știri despre Consorțiul pentru protejarea Lămâii de Siracusa IGP

Consorțiul pentru protejarea Lămâii de Siracusa IGP este una dintre cele mai importante comunități de cultivare a citricelor din Europa. Înființată în data de 13 iulie 2000, aceasta include 163 de membri: 130 de producători, 60 de companii de ambalare, 36 de utilizatori și 62 de ambasadori, care împreună acoperă o zonă de 1.450,91 de hectare, reprezentând 32 % din producția italiană. La nivel de producție, Consorțiul deține 100 % din producția Lămâii de Siracusa IGP, iar la nivel național, 3 lămâi din 100 provin din zona Siracusa. Printre atribuțiile Consorțiului se numără identificarea zonelor de producție și a varietăților care trebuie protejate, supravegherea activităților în zona de origine și pe piețe privind utilizarea corectă a denumirii „Limone di Siracusa IGP” și desfășurarea activităților promoționale în Italia și în străinătate care au drept scop răspândirea cunoștințelor, a imaginii produsului și a mărcii IGP.

Finanțat de Uniunea Europeană. Cu toate acestea, opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă punctele de vedere ale Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Cercetare (REA). Uniunea Europeană și agenția de acordare a granturilor nu pot fi trase la răspundere pentru acestea.

