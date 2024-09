Stella-Jones annonce un placement privé de 400 millions $ CA de billets non garantis de premier rang de 7 ans

MONTRÉAL, 26 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a fixé le prix d’un premier placement de billets non garantis de premier rang libellés en dollars canadiens.



Stella-Jones émettra des billets non garantis de premier rang d’un montant en capital total de 400 millions $ CA échéant le 1er octobre 2031 et portant intérêt au taux de 4,312 % par année, payable semestriellement jusqu’à l’échéance (les « billets »). La Société prévoit d’affecter le produit net tiré du placement au remboursement de dettes existantes aux termes de ses facilités de crédit renouvelables, et tout produit net restant sera utilisé pour les besoins généraux de l’entreprise.

Les billets sont offerts au Canada par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte constitué de Valeurs Mobilières TD Inc., de Marchés mondiaux CIBC inc. et de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., à titre de co-chefs de file et de co-teneurs de livres, ainsi que de Merrill Lynch Canada Inc. et de Scotia Capitaux Inc., à titre de co-placeurs. La clôture du placement devrait avoir lieu le 1er octobre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Les billets constitueront des obligations non garanties de Stella-Jones, seront de même rang que les autres obligations non garanties et non subordonnées actuelles et futures de Stella-Jones, et seront émis aux termes d’un acte de fiducie, en sa version complétée par un premier acte de fiducie supplémentaire, chacun devant porter la date de clôture du placement. Le paiement des billets sera garanti, sans sûreté, par certaines filiales en propriété exclusive de Stella-Jones. DBRS Limited a attribué aux billets la note provisoire de « BBB », avec tendance stable.*

Les billets seront offerts par voie de placement privé dans chacune des provinces du Canada aux termes de dispenses des exigences en matière de prospectus prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables. Les billets n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État, et ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une telle inscription ou d’une dispense applicable de l’obligation d’inscription énoncée dans la Loi de 1933.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des billets aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre ou une telle vente serait illicite.

* Les notes de crédit ne se veulent pas des recommandations d’achat, de détention ou de vente de ces titres étant donné qu’elles ne constituent pas une indication quant au cours des titres ou à leur convenance pour un investisseur particulier.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits en bois traité sous pression, axé sur le soutien aux infrastructures essentielles qui assurent la distribution et le transport d’électricité, ainsi que l’exploitation et l’entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit des poteaux en bois aux grandes sociétés de services publics d’électricité et entreprises de télécommunications du continent, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants nord-américains de chemins de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois pour les ponts ferroviaires et les passages à niveau, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations, du bois de construction et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d’activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient de l’information et des déclarations de nature prospective, notamment des déclarations concernant le moment et la réalisation du placement proposé des billets et l’emploi prévu du produit net tiré du placement. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs, y compris celles qui sont mentionnées dans les documents d’information continue déposés par la Société (qui peuvent être consultés sur le site Web de SEDAR+ à l’adresse sedarplus.ca). La réalisation du placement proposé des billets dépend de la conjoncture générale du marché et d’autres conditions, et rien ne garantit que le placement proposé sera réalisé ni que les modalités de ce placement ne seront pas modifiées. Par conséquent, le lecteur est avisé qu’un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels. La Société décline toute responsabilité de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prospective afin de refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou d’autres changements survenant après la date des présentes, à moins d’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

