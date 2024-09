L’OQRE publie les résultats des tests de l’année scolaire 2023-2024

Le rendement en mathématiques demeure un domaine d’intérêt, mais connaît une croissance progressive au fil du temps, et certains conseils scolaires montrent une augmentation significative; le rendement en littératie demeure élevé, mais connaît un certain déclin

Résultats provinciaux et locaux des élèves des écoles de langue anglaise et de langue française



TORONTO, 26 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE) a publié les données de ses tests 2023-2024 à l’échelle des écoles, des conseils scolaires et de la province, marquant ainsi la troisième année consécutive de communication par l’Office des résultats de rendement des élèves à ses tests provinciaux en ligne. Les données de l’OQRE offrent un aperçu indépendant qui indique si les élèves répondent aux attentes du curriculum en lecture, en écriture et en mathématiques à des étapes clés de leur éducation. Les résultats offrent également des indications supplémentaires sur les attitudes et les perceptions des élèves à l’égard de leur apprentissage.



Plus de 570 000 élèves de la province ont effectué les tests de l’OQRE aux paliers élémentaire et secondaire des systèmes scolaires de langue anglaise et de langue française au cours de l’année scolaire 2023-2024. L’OQRE communique les résultats de rendement ainsi que les données tirées des questionnaires à l’intention des élèves. Cela permet d’obtenir des renseignements contextuels et attitudinaux sur l’apprentissage des élèves afin de construire une représentation plus complète du contexte des apprenantes et apprenants et des facteurs qui influencent le rendement.

Alors que les résultats de mathématiques sont généralement stables par rapport à ceux de l’année dernière, beaucoup d’élèves de l’Ontario atteignent la norme provinciale ou sont très près de l’atteindre. Plusieurs conseils scolaires de langue anglaise et de langue française de l’Ontario ont connu des progrès importants dans le rendement des élèves en mathématiques en 2023-2024, grâce à une combinaison de facteurs. Il s’agit notamment de stratégies adaptées et novatrices élaborées à l’échelon local par le personnel enseignant avec le soutien de l’équipe d’action provinciale pour les mathématiques, des responsables des mathématiques des conseils scolaires et du personnel de soutien aux écoles et liaison de l’OQRE. Les plans récemment mis en œuvre dans les écoles et les conseils scolaires ont commencé à renforcer les compétences en mathématiques des élèves et encouragent des attitudes positives à l’égard des mathématiques dans de nombreuses écoles. Plus tard cette année, afin d’éclairer les pratiques exemplaires en matière d’apprentissage des élèves dans l’ensemble de l’Ontario, l’OQRE partagera les approches utilisées par le personnel enseignant qui ont fait une différence marquée dans le rendement et les attitudes des élèves.

L’OQRE communique les données des tests sur son site Web au moyen d’une fonction de recherche par école et par conseil scolaire et de l’outil de communication des résultats de l’OQRE, une plateforme qui tire parti de tableaux de bord interactifs et conviviaux auxquels le personnel enseignant, les parents et tutrices et tuteurs ainsi que le public peuvent accéder pour consulter les données des tests et des questionnaires à l’échelle provinciale et locale.

Les données de l’OQRE, fondées sur des preuves, peuvent être analysées par le personnel enseignant de toute la province lorsqu’il examine et élabore des stratégies visant à soutenir le parcours d’apprentissage de chaque élève. En mettant à la disposition de chaque école et conseil scolaire des données contextuelles, attitudinales et de rendement, l’Office remplit son mandat de contribuer à la responsabilité du système éducatif de l’Ontario et au dialogue continu sur l’apprentissage et le rendement des élèves.

Données des tests et observations

Les résultats des tests des deux années scolaires précédentes sont fournis avec ceux de 2023-2024 afin de montrer les tendances en matière de rendement et d’attitudes d’une année à l’autre. Ces analyses des résultats contribuent à une meilleure compréhension de l’apprentissage des élèves au fil du temps.

Élèves des écoles de langue française

Tests en lecture, écriture et mathématiques, cycles primaire et moyen

Les Tests en lecture, écriture et mathématiques, cycles primaire (3e année) et moyen (6e année), sont des tests par ordinateur qui mesurent les connaissances et les compétences en lecture, écriture et mathématiques que les élèves sont censés avoir acquises à la fin de la 3e et de la 6e année, conformément au Curriculum de l’Ontario.

Cycle primaire (3e année)

Selon les données de 2023-2024, les résultats de rendement des élèves de 3e année, qui sont présentés par rapport à la norme provinciale (niveaux 3 et 4), ont augmenté en lecture et en mathématiques et diminué en écriture par rapport à ceux de 2022-2023.

La tendance sur trois ans montre une augmentation du pourcentage d’élèves ayant atteint la norme provinciale en lecture et en mathématiques, et une stabilité en écriture.

Pourcentage d’élèves de 3e année ayant atteint la norme provinciale :



84 % des élèves de 3 e année ont atteint la norme provinciale en lecture en 2023-2024 (82 % ont atteint la norme en 2022-2023, et 81 % ont atteint la norme en 2021-2022).

année ont atteint la norme provinciale en lecture en 2023-2024 (82 % ont atteint la norme en 2022-2023, et 81 % ont atteint la norme en 2021-2022). 67 % des élèves de 3 e année ont atteint la norme provinciale en écriture en 2023-2024 (68 % ont atteint la norme en 2022-2023, et 67 % ont atteint la norme en 2021-2022).

année ont atteint la norme provinciale en écriture en 2023-2024 (68 % ont atteint la norme en 2022-2023, et 67 % ont atteint la norme en 2021-2022). 74 % des élèves de 3e année ont atteint la norme provinciale en mathématiques (70 % ont atteint la norme en 2022-2023, et 67 % ont atteint la norme en 2021-2022).



Contexte des apprenantes et apprenants :

69 % des élèves de 3 e année aiment lire, et 65 % pensent être de bonnes lectrices ou de bons lecteurs.

année aiment lire, et 65 % pensent être de bonnes lectrices ou de bons lecteurs. 60 % des élèves de 3 e année aiment écrire, et 59 % pensent être bonnes ou bons en écriture.

année aiment écrire, et 59 % pensent être bonnes ou bons en écriture. 81 % des élèves de 3e année aiment les mathématiques, et 72 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques.



Cycle moyen (6e année)

Selon les données de 2023-2024, les résultats de rendement des élèves de 6e année, qui sont présentés par rapport à la norme provinciale (niveaux 3 et 4), sont restés inchangés en lecture par rapport à ceux de 2022-2023, ont diminué en écriture et ont augmenté en mathématiques.

La tendance sur trois ans montre un pourcentage exceptionnellement élevé d’élèves ayant atteint la norme provinciale en lecture, une diminution en écriture et une augmentation en mathématiques.

Pourcentage d’élèves de 6e année ayant atteint la norme provinciale :

97 % des élèves de 6 e année ont atteint la norme provinciale en lecture en 2023-2024 (97 % ont atteint la norme en 2022-2023, et le même pourcentage a atteint la norme en 2021-2022).

année ont atteint la norme provinciale en lecture en 2023-2024 (97 % ont atteint la norme en 2022-2023, et le même pourcentage a atteint la norme en 2021-2022). 79 % des élèves de 6 e année ont atteint la norme provinciale en écriture en 2023-2024 (83 % ont atteint la norme en 2022-2023, et 80 % ont atteint la norme en 2021-2022).

année ont atteint la norme provinciale en écriture en 2023-2024 (83 % ont atteint la norme en 2022-2023, et 80 % ont atteint la norme en 2021-2022). 58 % des élèves de 6e année ont atteint la norme provinciale en mathématiques en 2023-2024 (55 % ont atteint la norme en 2022-2023, et 50 % ont atteint la norme en 2021-2022).



Contexte des apprenantes et apprenants :

57 % des élèves de 6 e année aiment lire, et 61 % pensent être de bonnes lectrices ou de bons lecteurs.

année aiment lire, et 61 % pensent être de bonnes lectrices ou de bons lecteurs. 50 % des élèves de 6 e année aiment écrire, et 48 % pensent être bonnes ou bons en écriture.

année aiment écrire, et 48 % pensent être bonnes ou bons en écriture. 60 % des élèves de 6e année aiment les mathématiques, et 58 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques.



Test de mathématiques, 9e année

Le Test de mathématiques, 9e année, est un test adaptatif par ordinateur en plusieurs étapes qui mesure les connaissances et les compétences en mathématiques que les élèves sont censés avoir acquises à la fin du cours de mathématiques de 9e année, conformément au Curriculum de l’Ontario.

Selon les données des tests de l’OQRE 2023-2024, les résultats de rendement des élèves de 9e année, qui sont présentés par rapport à la norme provinciale (niveaux 3 et 4), ont augmenté par rapport à ceux de 2022-2023.

La tendance sur trois ans montre une augmentation du pourcentage d’élèves ayant atteint la norme provinciale.

Pourcentage d’élèves ayant atteint la norme provinciale en mathématiques :

61 % des élèves de 9e année ont atteint la norme provinciale en mathématiques en 2023-2024 (60 % ont atteint la norme en 2022-2023, et 56 % ont atteint la norme en 2021-2022).



Contexte des apprenantes et apprenants :

50 % des élèves de 9 e année aiment les mathématiques, et 52 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques.

année aiment les mathématiques, et 52 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques. 65 % des élèves de 9e année pensent comprendre la plupart des mathématiques qu’on leur enseigne.

Test provincial de compétences linguistiques (TPCL)

Le TPCL est un test linéaire par ordinateur qui détermine si les élèves satisfont à la norme provinciale en littératie dans toutes les matières, conformément au Curriculum de l’Ontario. Les élèves admissibles pour la première fois font généralement le test en 10e année.

Selon les données de 2023-2024, les taux de réussite globaux au TPCL sont élevés, ce qui montre la stabilité de l’acquisition par les élèves des connaissances et des compétences en littératie énoncées dans Le curriculum de l’Ontario.

La tendance sur trois ans montre que les taux de réussite ont augmenté.

Il est encourageant de noter que l’écart de rendement entre les taux de réussite des élèves inscrits au cours appliqué et ceux des élèves inscrits au cours théorique a diminué de façon constante au cours des trois dernières années, bien que l’écart de rendement demeure un sujet de préoccupation.

Pourcentage d’élèves ayant effectué le TPCL et l’ayant réussi :

92 % des élèves admissibles pour la première fois ayant effectué le TPCL l’ont réussi en 2023-2024 (91 % l’ont réussi en 2022-2023, et 89 % l’ont réussi en 2021-2022).

67 % des élèves admissibles antérieurement ayant effectué le TPCL l’ont réussi en 2023-2024 (76 % l’ont réussi en 2022-2023, et 91 % l’ont réussi en 2021-2022)1.

Élèves admissibles pour la première fois inscrits au cours de français théorique de 10e année :

97 % des élèves admissibles pour la première fois inscrits au cours théorique ont réussi le test en 2023-2024 (97 % l’ont réussi en 2022-2023, et 96 % l’ont réussi en 2021-2022).



Élèves admissibles pour la première fois inscrits au cours de français appliqué de 10e année :

73 % des élèves admissibles pour la première fois inscrits au cours appliqué ont réussi le test en 2023-2024 (71 % l’ont réussi en 2022-2023, et 69 % l’ont réussi en 2021-2022).



Contexte des apprenantes et apprenants :

39 % des élèves ayant effectué le TPCL lisent pendant leur temps libre, 64 % pensent être de bonnes lectrices ou de bons lecteurs, et 73 % pensent pouvoir lire facilement.

27 % des élèves ayant effectué le TPCL écrivent pendant leur temps libre, 57 % pensent être bonnes ou bons en écriture, et 64 % pensent pouvoir écrire facilement.

Élèves des écoles de langue anglaise

Assessments of Reading, Writing and Mathematics, Primary and Junior Divisions2

Les Assessments of Reading, Writing and Mathematics, Primary Division (3e année) et Junior Division (6e année) sont des tests par ordinateur qui mesurent les connaissances et les compétences en lecture, écriture et mathématiques que les élèves sont censés avoir acquises à la fin de la 3e et de la 6e année, conformément au Curriculum de l’Ontario.

Primary Division (3e année)

Selon les données de 2023-2024, les résultats de rendement des élèves de 3e année, qui sont présentés par rapport à la norme provinciale (niveaux 3 et 4), ont diminué en lecture et en écriture par rapport à ceux de 2022-2023, et ont augmenté en mathématiques.

La tendance sur trois ans montre une diminution du pourcentage d’élèves ayant atteint la norme provinciale en lecture et en écriture, et une augmentation en mathématiques.

Pourcentage d’élèves de 3e année ayant atteint la norme provinciale :



71 % des élèves de 3 e année ont atteint la norme provinciale en lecture en 2023-2024 (73 % ont atteint la norme en 2022-2023, et le même pourcentage a atteint la norme en 2021-2022).

année ont atteint la norme provinciale en lecture en 2023-2024 (73 % ont atteint la norme en 2022-2023, et le même pourcentage a atteint la norme en 2021-2022). 64 % des élèves de 3 e année ont atteint la norme provinciale en écriture en 2023-2024 (65 % ont atteint la norme en 2022-2023, et le même pourcentage a atteint la norme en 2021-2022).

année ont atteint la norme provinciale en écriture en 2023-2024 (65 % ont atteint la norme en 2022-2023, et le même pourcentage a atteint la norme en 2021-2022). 61 % des élèves de 3e année ont atteint la norme provinciale en mathématiques (60 % ont atteint la norme en 2022-2023, et 59 % ont atteint la norme en 2021-2022).



Contexte des apprenantes et apprenants :

71 % des élèves de 3 e année aiment lire, et 73 % pensent être de bonnes lectrices ou de bons lecteurs.

année aiment lire, et 73 % pensent être de bonnes lectrices ou de bons lecteurs. 58 % des élèves de 3 e année aiment écrire, et 59 % pensent être bonnes ou bons en écriture.

année aiment écrire, et 59 % pensent être bonnes ou bons en écriture. 68 % des élèves de 3e année aiment les mathématiques, et 64 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques.



Junior Division (6e année)

Selon les données de 2023-2024, les résultats de rendement des élèves de 6e année, qui sont présentés par rapport à la norme provinciale (niveaux 3 et 4), ont diminué en lecture et en écriture par rapport à ceux de 2022-2023, et sont restés inchangés en mathématiques.

La tendance sur trois ans montre une diminution du pourcentage d’élèves ayant atteint la norme provinciale en lecture et en écriture, et une augmentation en mathématiques.

Pourcentage d’élèves de 6e année ayant atteint la norme provinciale :

82 % des élèves de 6 e année ont atteint la norme provinciale en lecture en 2023-2024 (84 % ont atteint la norme en 2022-2023, et 85 % ont atteint la norme en 2021-2022).

année ont atteint la norme provinciale en lecture en 2023-2024 (84 % ont atteint la norme en 2022-2023, et 85 % ont atteint la norme en 2021-2022). 80 % des élèves de 6 e année ont atteint la norme provinciale en écriture en 2023-2024 (84 % ont atteint la norme en 2022-2023, et le même pourcentage a atteint la norme en 2021-2022).

année ont atteint la norme provinciale en écriture en 2023-2024 (84 % ont atteint la norme en 2022-2023, et le même pourcentage a atteint la norme en 2021-2022). 50 % des élèves de 6e année ont atteint la norme provinciale en mathématiques (50 % ont atteint la norme en 2022-2023, et 47 % ont atteint la norme en 2021-2022).



Contexte des apprenantes et apprenants :

60 % des élèves de 6 e année aiment lire, et 69 % pensent être de bonnes lectrices ou de bons lecteurs.

année aiment lire, et 69 % pensent être de bonnes lectrices ou de bons lecteurs. 52 % des élèves de 6 e année aiment écrire, et 49 % pensent être bonnes ou bons en écriture.

année aiment écrire, et 49 % pensent être bonnes ou bons en écriture. 47 % des élèves de 6e année aiment les mathématiques, et 50 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques.



Grade 9 Assessment of Mathematics

Le Grade 9 Assessment of Mathematics est un test adaptatif par ordinateur en plusieurs étapes qui mesure les connaissances et les compétences en mathématiques que les élèves sont censés avoir acquises à la fin du cours de mathématiques de 9e année, conformément au Curriculum de l’Ontario.

Selon les données des tests de l’OQRE 2023-2024, les résultats de rendement des élèves de 9e année, qui sont présentés par rapport à la norme provinciale (niveaux 3 et 4), sont restés stables par rapport à ceux de 2022-2023.

La tendance sur trois ans montre que le pourcentage d’élèves ayant atteint la norme provinciale a augmenté.

Pourcentage d’élèves ayant atteint la norme provinciale en mathématiques :

54 % des élèves de 9e année ont atteint la norme provinciale en mathématiques en 2023-2024 (54 % ont atteint la norme en 2022-2023, et 52 % ont atteint la norme en 2021-2022).



Contexte des apprenantes et apprenants :

48 % des élèves de 9 e année aiment les mathématiques, et 51 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques.

année aiment les mathématiques, et 51 % pensent être bonnes ou bons en mathématiques. 64 % des élèves de 9e année pensent comprendre la plupart des mathématiques qu’on leur enseigne.

Ontario Secondary School Literacy Test (OSSLT)

L’OSSLT est un test linéaire par ordinateur qui détermine si les élèves satisfont à la norme provinciale en littératie dans toutes les matières jusqu’à la fin de la 9e année, conformément au Curriculum de l’Ontario. Les élèves admissibles pour la première fois font généralement le test en 10e année.

Selon les données de 2023-2024, les taux de réussite globaux à l’OSSLT sont élevés, ce qui montre la stabilité de l’acquisition par les élèves des connaissances et des compétences en littératie énoncées dans Le curriculum de l’Ontario.

La tendance sur trois ans montre que les taux de réussite ont augmenté.

Il est encourageant de noter que l’écart de rendement entre les taux de réussite des élèves inscrits au cours appliqué et ceux des élèves inscrits au cours théorique a diminué de façon constante au cours des trois dernières années, bien que l’écart de rendement entre les élèves inscrits au cours théorique et les élèves inscrits au cours appliqué demeure un sujet de préoccupation.

Pourcentage d’élèves ayant effectué l’OSSLT et l’ayant réussi :

85 % des élèves admissibles pour la première fois ayant effectué l’OSSLT l’ont réussi en 2023-2024 (85 % l’ont réussi en 2022-2023, et 82 % l’ont réussi en 2021-2022).

52 % des élèves admissibles antérieurement ayant effectué l’OSSLT l’ont réussi en 2023-2024 (63 % l’ont réussi en 2022-2023, et 85 % l’ont réussi en 2021-2022)3.

Élèves admissibles pour la première fois inscrits au cours d’anglais théorique de 10e année :

90 % des élèves admissibles pour la première fois inscrits au cours théorique ont réussi le test en 2023-2024 (91 % l’ont réussi en 2022-2023, et le même pourcentage l’a réussi en 2021-2022).



Élèves admissibles pour la première fois inscrits au cours d’anglais appliqué de 10e année :

58 % des élèves admissibles pour la première fois inscrits au cours appliqué ont réussi le test en 2023-2024 (55 % l’ont réussi en 2022-2023, et 50 % l’ont réussi en 2021-2022).



Contexte des apprenantes et apprenants :

47 % des élèves ayant effectué l’OSSLT lisent pendant leur temps libre, 72 % pensent être de bonnes lectrices ou de bons lecteurs, et 76 % pensent pouvoir lire facilement.

35 % des élèves ayant effectué l’OSSLT écrivent pendant leur temps libre, 59 % pensent être bonnes ou bons en écriture, et 62 % pensent pouvoir écrire facilement.

Citations

« L’OQRE contribue à la responsabilité de notre système d’éducation publique grâce à des tests administrés dans les écoles élémentaires et secondaires de la province. Les tests modernisés de l’OQRE servent la communauté éducative et d’autres partenaires en produisant des données fondées sur des preuves qui informent la population ontarienne sur les progrès des élèves dans leur apprentissage, année après année. L’accès aux données des tests de l’OQRE et l’utilisation appropriée de ces informations constituent un élément important de notre soutien collectif aux élèves au fur et à mesure de leur progression dans leur parcours d’apprentissage. »

– Sanjay Dhebar, président de l’OQRE

« Chaque année, les résultats des tests et des questionnaires de l’OQRE donnent des indications sur l’apprentissage des élèves dans l’ensemble de l’Ontario. Après la troisième administration de ses tests provinciaux en ligne, l’OQRE est en mesure de publier des données sur le rendement et des données contextuelles qui mettent en évidence les tendances sur trois ans. Les données aux paliers élémentaire et secondaire montrent que le rendement en mathématiques est stable ou en croissance depuis l’année dernière; cette tendance se maintient également sur trois ans. Le rendement en lecture au palier élémentaire est élevé et montre une stabilité encourageante au fil du temps, tandis que le rendement en écriture mérite plus d’attention. Combler les lacunes d’apprentissage reste l’objectif ultime de toute personne investie dans l’éducation. Les données et les activités de liaison de l’OQRE aident à élaborer et à renforcer les initiatives qui soutiennent les élèves à l’échelle locale et à l’échelle du système, car les informations sur les tests nous permettent de mieux comprendre les besoins et les forces des élèves. Le soutien supplémentaire que les données d’une année sur l’autre apportent aux parents et tutrices et tuteurs, au personnel enseignant et aux responsables des politiques peut conduire à l’élaboration de plans d’action efficaces qui aideront chaque enfant et chaque jeune dans son parcours éducatif en vue d’assurer des résultats positifs pour tout le monde. »

– Dan Koenig, directeur général de l’OQRE

Liens

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Sophie Auclair

Agente principale des communications

Sophie.Auclair@eqao.com

___________________

1 Il existait une différence considérable entre la taille et la composition de la cohorte d’élèves admissibles antérieurement en 2021-2022 et la taille et la composition de cette cohorte en 2022-2023 et cette année scolaire en raison de l’interruption des tests causée par la pandémie en 2019-2020 et 2020-2021.

2 Le nom de chaque test reste en anglais, car les tests en anglais et en français sont distincts par leur contenu et les programmes-cadres qu’ils couvrent.

3 Il existait une différence considérable entre la taille et la composition de la cohorte d’élèves admissibles antérieurement en 2021-2022 et la taille et la composition de cette cohorte en 2022-2023 et cette année scolaire en raison de l’interruption des tests causée par la pandémie en 2019-2020 et 2020-2021.



