Corza Medical remporte le Prix d’excellence mondial 2024 du fabricant de solutions de suture de plaies le plus innovant

WESTWOOD, Massachusetts, 26 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical (« Corza » ou la « Société »), une entreprise de technologie médicale de premier rang à l’échelle mondiale, proposant des services remarquables, des performances fiables et des valeurs exceptionnelles, a reçu le prestigieux Global Excellence Award du « Fabricant de produits de suture de plaies le plus innovant - 2024 aux États-Unis » décerné par le Global Health & Pharma Magazine (GPH). Cette reconnaissance souligne la démarche d’excellence de l’entreprise qui produit des technologies et des solutions de haute performance contribuant à améliorer les résultats chirurgicaux.



« Ce prix reflète notre engagement à développer des solutions de suture de plaie avancées qui améliorent les résultats pour les patients et la qualité des soins chirurgicaux », a déclaré Tom Testa, PDG de Corza Medical. « Chez Corza Medical, nous sommes fiers de donner la priorité aux besoins de nos clients et de leurs patients, et d’anticiper leurs attentes en privilégiant la qualité des produits, le service client et l’innovation de classe mondiale. »

Créés en 2020, les Global Excellence Awards récompensent les entreprises qui établissent les normes les plus élevées et encouragent l’innovation dans les secteurs de la santé et de la pharmacie. Chaque candidat est soumis à un processus d’évaluation rigoureux mené par une équipe de recherche interne. Cette équipe évalue les nominés en toute indépendance, en étudiant un éventail complet de ressources accessibles au public, notamment des articles et des communiqués de presse, des revues, des sites Internet d’entreprise et des annuaires professionnels.

Les critères de sélection tiennent compte de l’expérience dans le secteur, des distinctions reçues, de la présence numérique et physique, des avis des clients et des investisseurs, et de l’évolution de l’entreprise. Ce processus rigoureux permet de récompenser uniquement les organisations les plus méritantes pour leur contribution significative aux soins de santé.

Corza Medical rejoint ainsi le prestigieux palmarès d’entreprises reconnues pour leur approche innovante et leur impact sur le paysage des soins de santé. Les Global Excellence Awards mettent en lumière les organisations qui repoussent continuellement le champ des possibles dans les domaines de la santé et de la médecine.

Pour en savoir plus sur les innovations de Corza Medical en matière de suture de plaies, consultez ici le dossier complet consacré à ces récompenses dans Global Health & Pharma Magazine.

À propos de Corza Medical

Corza Medical est l’un des principaux fabricants au monde de technologies chirurgicales innovantes. Avec plus de 3 000 collaborateurs engagés à travers le monde aux côtés de cliniciens, de partenaires distributeurs et d’entreprises spécialisées dans les dispositifs médicaux à l’échelle internationale, Corza offre aux professionnels de santé une plateforme de technologies chirurgicales comptant plusieurs grandes marques du secteur, notamment les sutures crantées Quill®, les sutures chirurgicales Sharpoint® Plus et Look™, les instruments ophtalmiques réutilisables Katena® et à usage unique Blink™, les dispositifs de greffe de cornée Barron, les bistouris microchirurgicaux Sharpoint® et la matrice pour collage tissulaire à base de fibrine TachoSil®. Pour en savoir plus, consultez le site www.corza.com.

Interlocutrice auprès des médias Luci Curi – Directrice de la communication et des relations publiques media@corza.com

