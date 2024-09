摇滚名人堂揭晓 2024 年入选仪式特别嘉宾阵容

Dr. Dre、Demi Lovato、Dua Lipa、James Taylor、Jelly Roll、Julia Roberts、Keith Urban、Kenny Chesney 等大牌明星加盟这一乐界至高荣誉的盛大阵容

入选仪式将于 10 月 19 日周六在 Disney+ 上进行直播

纽约, Sept. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 摇滚名人堂基金会 (Rock & Roll Hall of Fame Foundation) 怀着激动之情,隆重揭晓特别嘉宾阵容——众多大牌巨星将于 2024 年 10 月 19 日登上克利夫兰 Rocket Mortgage FieldHouse 的舞台,为万众瞩目的名人堂入选仪式奉上精彩表演,并向今年的入选者致敬。 即将献上表演的入选者包括 Mary J. Blige、Cher、Dave Matthews Band、Foreigner、Peter Frampton、Kool & the Gang 和 Dionne Warwick,承诺为观众带来一场难忘的音乐与欢庆之夜。

入选仪式将在 Disney+ 平台进行全国直播,时间定于10 月 19 日星期六 (美国东部时间下午 7:00/ 中部时间下午 6:00/ 山地时间下午 5:00/ 太平洋时间下午 4:00),在仪式结束后也可随时观看。 ABC 还将在晚间黄金时段播出特别节目“ 2024 年摇滚名人堂入选仪式”,为观众呈现精彩表演和高光时刻,时间定于 2025 年 1 月 1 日 周三 (美国东部时间晚上 8:00-11:00),次日可在 Hulu 和 Disney+ 上观看。

目前确认出席的嘉宾和表演者包括:

Busta Rhymes

Chuck D

Dr. Dre

Demi Lovato

Dua Lipa

Ella Mai

James Taylor

Jelly Roll

Julia Roberts

Keith Urban

Kenny Chesney

Lucky Daye

Mac McAnally

Method Man

Roger Daltrey

Sammy Hagar

Slash

The Roots

“每年,音乐、电影和文化界的顶级巨星都会登上我们的舞台,向那些定义了时代内核的顶级入选者致敬。”摇滚名人堂基金会主席 John Sykes 表示, “这些毕生就此一次的时刻,将永远铭刻在我们心中。”

在仪式开幕前夕,还会陆续公布更多嘉宾和表演者。

摇滚名人堂入选仪式将向今年的入选者致敬:Mary J. Blige、Cher、Dave Matthews Band、Foreigner、Peter Frampton、Kool & the Gang、Ozzy Osbourne 和 A Tribe Called Quest,此外还将致敬因音乐影响力而入选的 Alexis Korner、John Mayall 和 Big Mama Thornton,因音乐杰出贡献而入选的 Jimmy Buffett、MC5、Dionne Warwick 和 Norman Whitfield,以及荣获 Ahmet Ertegun 奖的 Suzanne De Passe。 今年的演出将由 Joel Gallen 和 Tenth Planet Productions 制作并导演,执行制片人为 John Sykes、Joel Peresman 和 Joel Gallen。

如需了解第 39 届年度摇滚名人堂入选仪式的更多信息,请访问 rockhall.com。

关于摇滚名人堂

摇滚乐起源于节奏布鲁斯、乡村音乐和福音音乐的碰撞,代表着一种包容且不断变化的精神。 摇滚名人堂赞颂青年文化的声音,并向那些用音乐团结人心的艺术家致敬。 通过数字内容、创新展览、现场音乐、互动节目和年度入选仪式,我们讲述那些塑造世界的人物、事件和音乐的故事。 我们致力于建造一座多元且公正的非营利性博物馆,鼓励并拥抱创造力和创新精神。 作为社区的领导者,我们重视、赋能并尊重每个个体。 加入数百万摇滚乐迷的行列吧。 欢迎参观我们在俄亥俄州克利夫兰的博物馆,或登录 rockhall.com,并在 Facebook (@rockandrollhalloffame) 、Instagram (@rockhall) 、Twitter (@rockhall) 、TikTok (@RockHallFame) 和 YouTube (youtube.com/rockhall) 上关注我们。

媒体联系人

ALISON BROD MARKETING + COMMUNICATIONS

Dara Schopp Helitzer

rrhof@abmc-us.com

摇滚名人堂

J.R. Johnson

jjohnson@rockhall.org

ABC

Sarah Castellvi

sarah.castellvi@disney.com

Disney+

Shelby Cotten

shelby.b.cotten@disney.com

此公告随附的照片可在以下网址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bf6953cf-db45-4a8c-b0fa-b2878ac1f83b

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.