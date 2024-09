ロックの殿堂 (Rock & Roll Hall of Fame)、2024年の殿堂入りセレモニーの特別ゲストのラインナップを発表

ドクター・ドレ (Dr. Dre)、デミ・ロヴァート (Demi Lovato)、デュア・リパ (Dua Lipa)、ジェームス・テイラー (James Taylor)、ジェリー・ロール (Jelly Roll)、ジュリア・ロバーツ (Julia Roberts)、キース・アーバン (Keith Urban)、ケニー・チェズニー (Kenny Chesney) など、音楽界最高の栄誉にふさわしい豪華ラインナップが勢揃い

殿堂入りセレモニーは10月19日 (土) にDisney+で生配信

ューヨーク発, Sept. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ロックンロールの殿堂財団 (The Rock & Roll Hall of Fame Foundation) は、2024年10月19日にクリーブランドのロケット・モーゲージ・フィールドハウスで開催される待望の殿堂入りセレモニーで、今年の殿堂入り者を紹介、パフォーマンスし、称えるためにステージに上がる特別ゲストの特別ラインナップを発表した。 殿堂入りメンバーには、メアリー・J・ブライジ (Mary J. Blige)、シェール (Cher)、デイヴ・マシューズ・バンド (Dave Matthews Band)、フォリナー (Foreigner)、ピーター・フランプトン (Peter Frampton)、クール&ザ・ギャング (Kool & the Gang)、ディオンヌ・ワーウィック (Dionne Warwick) らが出演し、音楽と祝賀の忘れられない夜となる。

殿堂入りセレモニーは、Disney+で10月19日土曜日 (午後7時、 東部夏時間 (EDT)/午後6時、 中部夏時間 (CDT)/午後5時、 山岳部夏時間 (MDT)/午後4時、 太平洋夏時間 (PDT) 午後4時) に全米ライブ配信され、セレモニー終了後もストリーミングで視聴可能。 ABCは、2025年1月1日水曜日 (東部夏時間 (EST) 午後8時~11時) に、パフォーマンスのハイライトや注目の瞬間を特集したゴールデンタイムスペシャル「2024年ロックの殿堂入りセレモニー (2024 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony) 」を放送し、翌日HuluとDisney+で視聴可能。

新たに確定したプレゼンターとパフォーマーは以下のとおり:

バスタ・ライムス (Busta Rhymes)

チャックD (Chuck D)

ドクター・ドレ

デミ・ロヴァート

デュア・リパ

エラ・メイ (Ella Mai)

ジェームス・テイラー

ジェリー・ロール

ジュリア・ロバーツ

キース・アーバン

ケニー・チェズニー

ラッキー・デイ (Lucky Daye)

マック・マクナリー (Mac McAnally)

メソッド・マン (Method Man)

ロジャー・ダルトリー (Roger Daltrey)

サミー・ヘイガー (Sammy Hagar)

スラッシュ (Slash)

ザ・ルーツ (The Roots)

ロックの殿堂財団の会長、ジョン・サイクス (John Sykes) は以下のように述べている。「毎年、音楽、映画、文化界の大物がセレモニーのステージに上がり、世代を定義する音楽を生み出した象徴的な殿堂入りの方々に敬意を表します。 これらは一生に一度の瞬間であり、永遠に記憶に残るものとなるでしょう」。

追加のプレゼンターとパフォーマーはショーの日付に先立って発表される。

ロックの殿堂入りセレモニーでは、今年の殿堂入りメンバーであるメアリー・J・ブライジ、シェール、デイヴ・マシューズ・バンド、フォリナー、ピーター・フランプトン、クール&ザ・ギャング、オジー・オズボーン (Ozzy Osbourne)、ア・トライブ・コールド・クエスト (A Tribe Called Quest) が表彰され、また、音楽的影響部門ではアレクシス・コーナー (Alexis Korner)、ジョン・メイオール (John Mayall)、ビッグ・ママ・ソーントン (Big Mama Thornton) が、音楽的卓越性部門ではジミー・バフェット (Jimmy Buffett)、MC5、ディオンヌ・ワーウィック、ノーマン・ホイットフィールド (Norman Whitfield) が表彰され、スザンヌ・ド・パス (Suzanne De Passe) がアフメット・アーティガン賞 (Ahmet Ertegun Award) で表彰される。 今年のショーはジョエル・ギャレン (Joel Gallen) とテンス・プラネット・プロダクションズ (Tenth Planet Productions) がプロデュースと監督を務め、エグゼクティブ・プロデューサーはジョン・サイクス (John Sykes)、ジョエル・ペレスマン (Joel Peresman)、ジョエル・ギャレンとなっている。

第39回ロックの殿堂入りセレモニーの詳細については、rockhall.comを参照のこと。

ロックの殿堂について

リズム&ブルース、カントリー、ゴスペルの衝突から生まれたロックンロールは、包括的で常に変化する精神である。 ロックンロールの殿堂は、若者文化のサウンドを称え、私たち全員を結びつける音楽のアーティストを称えるものである。 デジタルコンテンツ、革新的な展示、ライブミュージック、魅力的なプログラム、毎年恒例の入会式を通じて、世界を形作る人々、イベント、曲の物語を共有する。 ロックの殿堂は、創造性と革新を奨励し、受け入れる、多様で公平な非営利博物館を意図的に育成している。 コミュニティリーダーとして、ロックの殿堂はすべての人々を大切にし、力を与え、尊重する。 ロックンロールを愛する何百万人もの人々に是非参加されたい。 オハイオ州クリーブランドまたはrockhall.comにアクセスし、Facebook (@rockandrollhalloffame)、Instagram (@rockhall)、Twitter (@rockhall)、TikTok (@RockHallFame)、YouTube (youtube.com/rockhall)をフォローされたい。

