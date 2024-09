Tenneco dévoile un nouveau site Internet présentant le portefeuille technologique complet de Monroe® Ride Solutions

NORTHVILLE, Michigan, 26 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco a lancé un nouveau site Internet, www.monroeridesolutions.com, présentant la gamme complète de ses technologies de suspension électronique et passive, adoptées par de nombreux grands constructeurs de véhicules légers et de camions commerciaux à travers le monde. L’activité de Monroe Ride Solutions fait partie du segment mondial Performance Solutions de Tenneco.



Ce nouveau site propose des informations détaillées sur le portefeuille de produits et de technologies de l’entreprise : les amortisseurs passifs et une gamme d’options de valves de renommée mondiale Monroe OE Solutions, ainsi que les technologies de suspension semi-active et active de Monroe Intelligent Suspension. Il met également à l’honneur des capacités d’ingénierie et de fabrication avancées, et des relations clients fortement basées sur la collaboration, qui contribuent au succès de la marque Monroe depuis plus d’un siècle.

« Nous présentons l’ensemble de nos produits et technologies de suspension sur un site Internet unique, moderne et très intuitif afin de promouvoir au mieux notre point fort auprès des équipementiers du monde entier : notre capacité inégalée à proposer les technologies de suspension idéales pour chaque modèle de véhicule », a déclaré Fei Fei Metzler, vice-présidente de la Gestion des produits chez Monroe Ride Solutions. « Qu’il s’agisse d’une voiture, d’un SUV ou d’un gros camion commercial, d’une berline familiale ou d’une voiture de course, nous collaborons avec l'équipementier pour offrir l’expérience de conduite la plus exceptionnelle. »

Ce site Internet propose des informations détaillées, notamment des vidéos techniques et des informations sur l’ architecture des amortisseurs (amortisseurs monotubes et bi-tubes, jambes de force et modules complets) ; les modèles de valves à piston (MTV, MTV CL, RV+, MCx et CV+) ; et la famille de valves complémentaires Monroe Ride Refine™ (RC1, SDD, HCS, Advanced HRS, Standard HRS et Performance HRS).

De plus, la rubrique Monroe Intelligent Suspension comprend des vidéos, des graphiques interactifs et d’autres ressources conviviales à propos de ses technologies : CVSAe et CVSA2 , qui détectent les conditions de conduite et s’y adaptent en temps réel pour offrir une expérience de conduite haut de gamme contrôlée par le conducteur ; Performance CVSA2 , la dernière génération de technologie semi-active légère à deux soupapes de Tenneco pour les supercars et les SUV ; et KINETIC ® , le système adaptatif le plus avancé de l'entreprise, qui réagit aux conditions routières en temps réel.

Le nouveau site présente également les derniers communiqués de presse, actualités et publications sur les réseaux sociaux de Monroe Ride Solutions ; une liste d'équipementiers clients ; une carte, ainsi que les coordonnées du siège social, des centres techniques et des sites de production de Monroe Ride Solutions en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans la région EMEA, en Inde, en Chine et au Japon.

À propos de Tenneco

Tenneco est l’un des plus grands concepteurs, fabricants et distributeurs mondiaux de produits automobiles destinés aux acheteurs de pièces d’origine et détachées. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air et Powertrain, Tenneco fait progresser la mobilité globale en proposant des solutions technologiques pour les véhicules légers, les utilitaires, les véhicules tout terrain, les véhicules industriels, les sports mécaniques et les pièces de seconde main.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.tenneco.com.

CONTACT :

Simonetta Esposito

Global Communications

Tenneco

Sesposito@driv.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ae5da971-bb02-442b-8015-1ffdd8111077

