Tenneco 推出涵蓋 Monroe® Ride Solutions 完整技術組合的全新網站

諾斯維爾,密歇根州, Sept. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco 推出全新網站 www.monroeridesolutions.com,因應其獲多間世界知名輕型汽車和商用貨車製造商選擇的全系列電子及被動懸吊技術而提供詳盡資訊。 Monroe Ride Solutions 的所屬集團為 Tenneco 旗下的全球業務板塊 Performance Solutions。



這個全新網站詳盡地介紹了品牌的業務產品及技術組合,包括 Monroe OE Solutions 被動吸震器及世界級閥門系列與 Monroe Intelligent Suspension 半主動及主動懸吊技術,展示其先進的工程和製造能力以及與客戶緊密協作的關係,彰顯 Monroe 品牌過百年來的成功之道。

Monroe Ride Solutions 產品管理副總裁 Fei Fei Metzler 表示:「在設計現代、簡單直觀的單一網站中,除了展示本品牌全系列的懸吊系統及技術,亦象徵我們對世界各地的 OEM 的價值:為各種車型提供最佳懸吊技術的非凡能力。 無論是私家車、SUV 或大型商用貨車,亦不管是日常用車或假日跑車,我們均能與 OEM 緊密合作,帶來無可比擬的駕駛體驗。」

網站提供技術影片及資訊,詳盡地介紹 吸震器結構 (單管和雙管減震器、支柱及完整模組)、 活塞閥設計 (包括 MTV、MTV CL、RV+、MCx 及 CV+),以及 Monroe Ride Refine™ 系列 附加閥門 (包括 RC1、SDD、HCS、Advanced HRS、Standard HRS 及 Performance HRS)。

除此以外,Monroe Intelligent Suspension 提供影片、互動式圖像等方便用家的資源去介紹不同技術: CVSAe 及 CVSA2 ,能夠實時感應及自動適應駕駛環境,提供由駕駛者掌控的卓越駕駛體驗; Performance CVSA2 ,這是 Tenneco 為超級跑車及 SUV 研發的最新一代輕量雙閥半主動技術;及 KINETIC ® ,屬於品牌最先進的自動適應系統,能夠實時偵測及處理路況並作出反應。

網站亦提供最新的 Monroe Ride Solutions 新聞報道、新聞稿與社交媒體貼文、OEM 客戶名單,與遍及北美、南美、歐非中東、印度、中國和日本的各個 Monroe Ride Solutions 總部、技術中心及生產設施的地圖與聯絡資料。

關於 Tenneco

Tenneco 是領先全球之一的汽車產品設計、製造及營銷公司,為原裝設備和售後市場客戶提供服務。 Tenneco 透過旗下的商業集團 DRiV、Performance Solutions、Clean Air 及 Powertrain,為輕型汽車、商用貨車、非公路用車、工業用車、賽車運動及售後市場提供技術解決方案,不斷推動全球汽車業向前邁進。

欲了解更多資訊,請瀏覽 www.tenneco.com。

媒體聯絡:

Simonetta Esposito

全球傳播部

Tenneco

Sesposito@driv.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ae5da971-bb02-442b-8015-1ffdd8111077

