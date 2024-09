Tenneco 推出新网站，全面展示其 Monroe® Ride Solutions 技术组合

密歇根州诺斯维尔, Sept. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco 推出全新网站 www.monroeridesolutions.com,以此全面展示其电子与被动悬挂技术。该技术已被众多全球知名轻型车辆和商用卡车制造商所采用。 Monroe Ride Solutions 业务隶属于 Tenneco 全球性能解决方案部门。



新网站深入介绍了本公司的产品和技术组合,涵盖了 Monroe OE Solutions 被动减震器及其全球领先的阀控技术方案,以及 Monroe Intelligent Suspension 半主动和主动悬挂技术。此外,网站不仅展示了 Monroe 在工程设计和制造领域的卓越实力,还突显了其与客户之间密切协作的关系。这些正是推动 Monroe 品牌在百余年间不断取得成功的重要因素。

Monroe Ride Solutions 产品管理部副总裁 Fei Fei Metzler 表示:“我们推出了一款高度直观的现代风格网站,旨在全面展示本公司所有悬挂产品和技术组合,因为这种方式最能体现我们面向全球原始设备制造商呈现的核心价值——我们为每款车型提供最佳悬挂技术的无与伦比的实力。 无论是轿车、SUV,还是大型商用卡车,无论是日常通勤用车还是周末赛车,我们始终与原始设备制造商紧密合作,致力于营造最卓越的乘车体验。”

该网站提供了丰富的背景资料,涵盖了各种技术视频及详细信息,重点介绍了多个领域。首先是 减震器架构 ,包括单管和双管减震器、支柱以及完整模块的设计。其次是 活塞阀设计 ,包括 MTV、MTV CL、RV+、MCx 和 CV+ 等多种类型活塞阀。网站还介绍了 Monroe Ride Refine™ 系列的 附加阀门 ,包括 RC1、SDD、HCS、Advanced HRS、Standard HRS 和 Performance HRS。

此外,有关 Monroe Intelligent Suspension 的内容还包含了关于其技术的视频、交互式图形及其他用户友好型资源。其中, CVSAe 和 CVSA2 这两项技术能够实时感知并适应驾驶条件,为驾驶者营造可控的高端乘车体验。接下来是 Performance CVSA2 ,这是 Tenneco 专门面向超级跑车和 SUV 开发的最新一代轻量化双阀半主动技术。最后是本公司最先进的自适应系统—— KINETIC ® ,该系统能够实时检测、处理和响应路面状况。

新网站还重点展示了最新的 Monroe Ride Solutions 新闻报道、新闻稿以及社交媒体动态。此外,网站提供了原始设备制造商客户的详细名单。更为便捷的是,用户可以通过地图查看 Monroe Ride Solutions 总部及其在北美、南美、欧洲、中东和非洲、印度、中国和日本的技术中心和制造工厂的位置,并获取相关联系方式。

关于 Tenneco

作为在全球汽车产品行业中处于领先地位的设计、制造与营销公司之一,Tenneco 专注于为原始设备和售后市场客户提供解决方案。 通过旗下的四大业务部门——DRiV、Performance Solutions、Clean Air 和 Powertrain,Tenneco 致力于为轻型车辆、商用卡车、非公路车辆、工业车辆、赛车以及售后市场提供技术解决方案,从而全力推动全球交通领域的进步。

请访问 www.tenneco.com,了解更多信息。

