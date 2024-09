Presentazione di Gowow EMEA

Gowow inaugura la sua nuova sede per le operazioni EMEA a Monaco



Monaco, 26 settembre 2024 - Gowow, un'innovativa azienda cinese di motociclette elettriche con sede a Shanghai, annuncia l'apertura della sua nuova sede per le operazioni in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), con sede a Monaco, in Germania. Questa espansione segna un passo cruciale nella strategia di crescita di GoWow, che cerca di consolidarsi sui mercati internazionali con i suoi modelli di motociclette elettriche leggere, ORI e ALPHA.

A guidare questa espansione sono i co-CEO Peng Su, comproprietario dell’azienda, e Tong Liu, amministratore delegato, insieme a Josef Morat, il nuovo direttore commerciale e marketing. Questo management team si concentra sul rafforzamento della rete di supporto e distribuzione nei diversi paesi della regione EMEA, garantendo una presenza solida e un servizio di alta qualità per i clienti del marchio.

Attualmente la rete distributiva di Gowow in Europa prevede accordi con distributori ufficiali in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Portogallo e nei paesi scandinavi (Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia e Islanda). L'azienda continua a esplorare opportunità per espandere la propria rete di distributori in altri mercati della regione.

I modelli ORI e ALPHA sono ora disponibili in Europa, conformi alla normativa L1e. Questi modelli hanno una batteria rimovibile da 2,8 kWh (2,1kWh per Alpha) e tre anni di garanzia, garantendo funzionalità e comfort. Gowow propone anche una versione “Pure-Offroad” con potenza massima di 9kW, 420Nm di coppia e velocità fino a 100 km/h, progettata per sfruttare al massimo le capacità tecniche delle moto. Inoltre, Gowow offre un'ampia superficie personalizzabile sulle proprie motociclette, consentendo ai clienti di esprimere la propria creatività attraverso una grafica personalizzata. Per i mercati svizzero e olandese, GoWow ha sviluppato una versione limitata a 25 km/h, che ne consente l'utilizzo su piste ciclabili e senza bisogno della patente di guida.

Nell'ambito della sua campagna di lancio nella regione EMEA, Gowow offre una promozione esclusiva per i primi 100 clienti che acquistano il modello ORI. Questi clienti potranno acquistare la propria moto al prezzo speciale di 4.194 euro più IVA e riceveranno inoltre un esclusivo kit per trasformare la propria moto in versione “Total-Black”, donandole un look unico e personalizzato.

Con questa nuova sede a Monaco e un'ambiziosa strategia di espansione, Gowow riafferma il suo impegno a diventare un punto di riferimento nel mercato delle motociclette elettriche in EMEA, offrendo prodotti innovativi e accessibili che combinano funzionalità, design e personalizzazione.

