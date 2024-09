Presentación empresa Gowow EMEA

Gowow inaugura su nueva sede para operaciones en EMEA en Múnich



Múnich, 26 de septiembre de 2024 - Gowow, una innovadora empresa china de motocicletas eléctricas con sede en Shanghai, anuncia la apertura de su nueva sede para operaciones en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), ubicada en Múnich, Alemania. Esta expansión marca un paso crucial en la estrategia de crecimiento de GoWow, que busca consolidarse en los mercados internacionales con sus modelos de motocicletas eléctricas ligeras, ORI y ALPHA.

Al frente de esta expansión se encuentran los co-directores generales Peng Su, copropietario de la empresa, y Tong Liu, director administrativo, junto con Josef Morat, el recién nombrado director comercial y de marketing. Este equipo directivo está enfocado en fortalecer la red de soporte y distribución en los distintos países de la región EMEA, garantizando una presencia sólida y un servicio de alta calidad para los clientes de la marca.

Actualmente, la red de distribución de Gowow en Europa incluye acuerdos con distribuidores oficiales en Italia, Reino Unido, Alemania, Austria, Suiza, Portugal y los países escandinavos (Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia). La empresa continúa explorando oportunidades para expandir su red de distribuidores en otros mercados de la región.

Los modelos ORI y ALPHA ya están disponibles en Europa, cumpliendo con la normativa L1e. Estos modelos cuentan con una batería extraíble de 2,8 kWh (2,1 kWh para Alpha) y tres años de garantía, lo que garantiza tanto funcionalidad como comodidad. Para los entusiastas de la conducción todoterreno, Gowow ofrece una versión "Pure-Offroad" con una potencia máxima de 9kW, 420Nm de par motor y una velocidad de hasta 100 km/h, diseñada para aprovechar al máximo las capacidades técnicas de las motos. Además, Gowow ofrece una gran superficie personalizable en sus motos, permitiendo a los clientes expresar su creatividad a través de gráficos personalizados. Para los mercados suizo y holandés, GoWow ha desarrollado una versión limitada a 25 km/h, permitiendo su uso en carriles bici y sin necesidad de licencia de conducir.

En el marco de su campaña de lanzamiento en la región EMEA, Gowow ofrece una promoción exclusiva para los primeros 100 clientes que adquieran el modelo ORI. Estos clientes podrán adquirir su moto a un precio especial de 4.194 € más IVA y recibirán, además, un kit exclusivo para transformar su moto en una versión "Total-Black", dándole un aspecto único y personalizado.

Con esta nueva sede en Múnich y una ambiciosa estrategia de expansión, Gowow reafirma su compromiso de convertirse en un referente en el mercado de motocicletas eléctricas en EMEA, ofreciendo productos innovadores y accesibles que combinan funcionalidad, diseño y personalización.

Contacto de marketing EMEA

Josef Morat

Director de ventas y marketing

josef.morat@gowow-eu.com

www.gowow.com

