Abcourt prépare de nouveaux travaux de décapage et forage additionnels sur sa propriété Flordin

ROUYN-NORANDA, Québec, 26 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Croissance: ABI) (OTCQB : ABMBF) est heureuse d’annoncer que les demandes de permis d’une deuxième phase de décapage (phase 2) et de forage (secteur de la zone Sud) ont été soumises au Ministère des Ressources Naturelles et des Forêts. Le permis d’intervention pour l’exécution de la phase de décapage 2 a été reçu, alors que la demande pour les nouveaux sondages est présentement en cours d’analyse. Lors de la première phase de décapage, Abcourt a recoupé sur le décapage no 2, 22,7 g/t d’or sur 7 mètres; Voir le communiqué de presse du 22 août 2024. La nouvelle demande de permis d’intervention couvre une superficie de 0,35 hectares qui reliera entres elles les zones précédemment décapées. Cette nouvelle surface exposée sur environ 200 mètres de longueur permettra d’ajouter des nouvelles rainures qui confirmeront l’extension latérale des zones minéralisées à haute teneur en or. La Société débutera les travaux de décapage dès la semaine prochaine.

Concernant les travaux de sondage qui seront réalisés sur la propriété Flordin, la Société a soumis une demande d’autorisation pour la réalisation de quatre forages (total de 2 500 mètres) dans le secteur de la zone Sud qui a été découverte par Cambior en 1988. Le sondage S-158 de l’époque a retourné : 3 g/t d’or sur 16 mètres. La prochaine campagne de sondage visera à confirmer la continuité de la minéralisation en profondeur, soit à plus de 400 mètres. Nous croyons que le type de minéralisation caractéristique de la zone Sud, qui est décrite comme étant associée à des bandes de pyrite, serait la même que celle observée dans le secteur Flordin Est et Cartwright. Les prochains sondages seront donc stratégiques et permettront de valider la continuité de ce type de minéralisation sur plus de 2 km latéralement. Les travaux de forage devraient débuter en novembre 2024.





Figure 1 : Vue générale et localisation des secteurs d’intérêts





Figure 2 : Localisation des nouveaux sondages de la campagne 2024





Figure 3 : Section longitudinale (regard vers le nord) avec la projection des nouveaux sondages

Pascal Hamelin, président et chef de la direction commente : « Les prochains travaux qui seront entrepris sous peu par la Société sur la propriété Flordin, démontrent notre intérêt à développer nos projets phares dans un secteur qui devient de plus en plus effervescent et sous les projecteurs. »





Figure 4 Localisation de la propriété Flordin

Personnes qualifiées

Robert Gagnon, Géo. Vice-président Exploration de la Société a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt Inc., veuillez visiter notre site Web et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca

