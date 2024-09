Teledyne推出面向工业自动化和检测的新一代AI智能相机

马萨诸塞州波士顿, Sept. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne科技[纽交所代码:TDY]旗下公司、机器视觉技术全球领导者Teledyne DALSA宣布推出面向工业自动化和检测的新一代人工智能BOA™3智能相机。



新型BOA3智能相机旨在利用前几代BOA的最佳功能,并将其与Teledyne开发的新型传感器和AI(人工智能)检测技术相结合。BOA3是一个高度集成的视觉系统,采用紧凑、坚固的智能相机格式,旨在满足最复杂、最苛刻的机器视觉应用的需求。

“新型BOA3是我们智能相机开发中的新步伐。” Vision Systems产品线经理Szymon Chawarski表示, “其模块化的灵活架构将使我们能够为嵌入式机器视觉检测提供新的强大解决方案。”

BOA3提供120万像素至1200万像素传感器分辨率、集成或C卡口镜头选项、板载I/O,包含易于使用的机器视觉软件,所有这些都位于一个通用平台中。BOA3智能相机具有灵活性和不折不扣的功能,可实现快速、经济高效的嵌入式机器视觉部署。

BOA3附带iNspect™,这是一款易于使用的无代码检测开发软件,具有用于定位、零件定位、模式匹配、测量、条码读取、特征或缺陷检测的工具,包括基于预先训练的人工智能推理网络的自动字符读取(OCR)。将广泛的传统视觉工具与在Teledyne DALSA基于GUI的AI训练器软件Astrocyte™中创建的强大AI分类或对象检测模型相结合。

相机详细信息和供应

请于10月8日至10日莅临德国斯图加特机器视觉展览会8 B10号Teledyne展位,进一步了解BOA3智能相机。请访问BOA3 产品页面 获取更多信息。如需销售咨询,请访问我们的联系页面。

Teledyne DALSA隶属于Teledyne视觉解决方案集团,是机器视觉数字成像组件设计、制造和部署的领导者。Teledyne DALSA图像传感器、相机、智能相机、图像采集卡、软件和视觉解决方案被用于全球多个行业的数千个自动化检测系统。如需了解更多信息,请访问www.teledynedalsa.com/imaging。

媒体联系人

Yuki Chan

yuki.chan@teledyne.com

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/06fd6d5a-7e0f-48e2-ae35-cdf77c31b8a2/zh-Hans

BOA3智能相机为快速、经济高效的机器视觉部署提供无与伦比的灵活性和功能

