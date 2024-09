Teledyne, 산업 자동화 및 검사를 위한 차세대 AI 기반 스마트 카메라를 출시하다

매사추세츠주 보스턴 , Sept. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [NYSE: TDY]의 계열사이자 머신 비전 기술 분야의 글로벌 리더인 Teledyne DALSA가 산업 자동화 및 검사를 위한 차세대 AI 기반 BOA™ 3 스마트 카메라를 발표했습니다.



새로운 BOA3 스마트 카메라는 이전 BOA 세대의 가장 좋은 특징들을 활용하고 Teledyne이 개발한 새로운 센서 및 AI (인공 지능) 검사 기술을 결합하여 설계했습니다. BOA3는 가장 복잡하고 까다로운 머신 비전 애플리케이션의 요구를 충족하도록 설계된 컴팩트하고 견고한 스마트 카메라 형식의 고도로 통합된 비전 시스템입니다.

Vision Systems의 제품 라인 매니저인 Szymon Chawarski는 "새로운 BOA3는 우리의 스마트 카메라 개발에서 흥분되는 다음 단계" 라고 말했습니다. "모듈식의 유연한 아키텍처를 통해 임베디드 머신 비전 검사를 위한 새롭고 강력한 솔루션을 제공합니다."

BOA3는 1.2~12MP의 센서 해상도, 통합 또는 C 마운트 렌즈 옵션, 온보드 I/O를 제공하며, 사용하기 쉬운 머신 비전 소프트웨어를 하나의 공통 플랫폼에 모두 포함합니다. BOA3 스마트 카메라는 빠르고 비용 효율적인 임베디드 머신 비전 배치를 가능하게 하는 유연성과 타협하지 않는 기능을 제공합니다.

BOA3는 사전에 훈련된 AI 추론 네트워크를 기반으로 한 문자 자동 판독(OCR)을 포함하여 위치 지정, 부품 찾기, 패턴 매칭, 측정, 바코드 판독, 특징 또는 결함 감지를 위한 도구를 갖춘 사용하기 쉬운 코드리스 검사 개발 소프트웨어인 iNspect™와 함께 제공됩니다. Teledyne DALSA의 GUI 기반 AI Trainer 소프트웨어인 Astrocyte™에서 생성된 강력한 AI 분류 또는 개체 감지 모델과 광범위한 기존 비전 도구를 결합합니다.

카메라 세부 정보 및 이용 가능 여부

1.2, 5MP 및 12MP 흑백 센서가 장착된 BOA3 모델은 즉시 이용할 수 있습니다. 컬러 버전은 2024년 말에 출시될 예정입니다. 2025년에는 새로운 센서 및 렌즈 옵션이 플랫폼에 추가될 예정입니다.

10월 8일부터 10일까지 독일 슈투트가르트에서 열리는 VISION의 Teledyne 부스 8 B10에서 BOA3 스마트 카메라에 대해 자세히 알아보세요. 자세한 내용은 BOA3 제품 페이지를 방문하십시오. 영업 관련 문의는 연락처 페이지를 참조하세요.

Teledyne DALSA는 Teledyne Vision Solutions 그룹의 계열사로써 머신 비전을 위한 디지털 이미징 구성 부품의 설계, 제조 및 배포 분야의 선두 주자입니다. Teledyne DALSA 이미지 센서, 카메라, 스마트 카메라, 프레임 그래버, 소프트웨어 및 비전 솔루션은 전 세계 및 여러 산업 분야의 수많은 자동화 검사 시스템에 사용됩니다. 자세한 내용은 www.teledynedalsa.com/imaging을 참조하십시오.

미디어 연락처

Yuki Chan

yuki.chan@teledyne.com

보도자료 관련 사진: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/06fd6d5a-7e0f-48e2-ae35-cdf77c31b8a2/ko

Teledyne DALSA's BOA3 smart camera BOA3 스마트 카메라는 빠르고 비용 효율적인 머신 비전 배치를 위한 탁월한 유연성과 기능을 제공합니다.

