Teledyne推出面向工業自動化和檢測的新一代AI智慧型相機

馬薩諸塞州波士頓, Sept. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne科技[紐交所代碼:TDY]旗下公司、機器視覺技術全球領導者Teledyne DALSA宣佈推出面向工業自動化和檢測的新一代人工智慧BOA™3智慧型相機。



新型BOA3智慧型相機旨在利用前幾代BOA的最佳功能,並將其與Teledyne開發的新型傳感器和AI(人工智慧)檢測技術相結合BOA3是一個高度集成的視覺系統,採用緊湊、堅固的智慧型相機格式,旨在滿足最複雜、最苛刻的機器視覺應用的需求。

「新型BOA3是我們在智慧型相機開發中邁出的新步伐。」Vision Systems產品線經理Szymon Chawarski表示,「其模組化的靈活架構將使我們能夠為嵌入式機器視覺檢測提供新的強大解決方案。」

BOA3提供120萬像素至1200萬像素傳感器解析度、集成或C卡口鏡頭選項、板載I/O,包含易於使用的機器視覺軟體,所有這些都位於一個通用平台中。BOA3智慧型相機提供靈活性和不折不扣的功能,可實現快速、具成本效益的嵌入式機器視覺部署。

BOA3附帶iNspect™,這是一款易於使用的無代碼檢測開發軟件,具有用於定位、零件定位、模式匹配、測量、條碼讀取、特徵或缺陷檢測的工具,包括基於預先訓練的人工智慧推理網絡的自動字符讀取(OCR)。將廣泛的傳統視覺工具與在Teledyne DALSA基於GUI的AI訓練器軟體Astrocyte™中創建的強大AI分類或物體偵測模型相結合。

相機詳細資訊和供應

配備120萬、500萬像素和1200萬像素單色傳感器的BOA3型號立即有供應。彩色版本計劃於2024年底發佈。新型傳感器和鏡頭選項將於2025年加入平台。

請於10月8日至10日蒞臨德國斯圖加特VISION機器視覺展覽會8 B10號Teledyne展位,進一步瞭解BOA3智慧型相機。如需更多資訊,請訪問BOA3產品頁面。如需銷售諮詢,請瀏覽我們的聯絡頁面。

Teledyne DALSA隸屬於Teledyne機器視覺解決方案集團,是設計、製造和部署機器視覺數位成像元件的領導者。Teledyne DALSA圖像傳感器、相機、智慧型相機、圖像採集卡、軟體和視覺解決方案應用於全球多個行業的數千個自動化檢測系統。如需更多資訊,請訪問www.teledynedalsa.com/imaging。

Teledyne DALSA's BOA3 smart camera BOA3智慧型相機提供無與倫比的靈活性和功能,可實現快速、具成本效益的機器視覺部署

