MILAN, Sept. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 初秋时节,随着天气逐渐转凉,干燥的气候容易引发各种健康问题。在传统中医养生 理念中,秋季是滋阴润肺的关键时期,通过⻝疗来调节身体,可以预防和缓解不适。

01#⼲燥咳嗽:苹果润肺⽌咳

秋天⽓候⼲燥,多吃富含维⽣素的⻝物,可以缓解秋燥不适感,南⽠含有丰富的胡萝⼘素和维⽣素C,⾮常适合秋天时节⻝⽤。为了解决⼲燥咳嗽的问题,为您推荐⼀道简单⼜健康的饮品——苹果蜂蜜⽔。

制作⽅法很容易:先将苹果切⽚煮⽔,等⽔稍凉后再加⼊适量的蜂蜜调味,每天饮⽤⼀杯。European art of taste 欧洲⾆尖艺术果蔬精选项⽬苹果中的天然果胶和蜂蜜的滋润效果,可以帮助舒缓喉咙,改善⼲咳症状。这个秋天,喝上苹果蜂蜜⽔,让您的身体得到⾃然的呵护。

02# 免疫⼒下降:猕猴桃增强免疫

季节更替时,⽓温波动⼤,很多⼈会感到免疫⼒下降,容易感冒。此时,我们需要额外的营养来增强身体的抵抗⼒。European art of taste 欧洲⾆尖艺术果蔬精选项⽬的猕猴桃就是⼀个不错的选择,它富含维⽣素C,能有效增强免疫系统的功能,帮助我们抵御病毒的侵袭。

推荐⼤家试试猕猴桃奶昔的做法:将新鲜的猕猴桃去⽪后,与酸奶⼀起打成奶昔,每天饮⽤⼀杯。这个简单的饮品不仅⼝感清爽,还能为身体提供充⾜的营养,增强体质,预防感冒。⽤美味的⽅式提升免疫⼒,这个秋天⼀定要尝试!

03# ⽪肤⼲燥:⻄红柿抗氧化护肤

初秋时节,空⽓湿度降低,⽪肤容易出现⼲燥和缺⽔的状况。⾯对这类问题,我们需要特别注意⽪肤的保养。European art of taste 欧洲⾆尖艺术果蔬精选项⽬的⻄红柿富含番茄红素和维⽣素,它的抗氧化成分能有效保护⽪肤,防⽌⾃由基的损害。

推荐⼤家试试⻄红柿沙拉的做法:将新鲜的⻄红柿切块,加⼊适量的橄榄油、少许盐和⿊胡椒调味,做成⼀道清爽的沙拉。在European art of taste 欧洲⾆尖艺术果蔬精选项⽬甄选的⻄红柿的助⼒下,这道沙拉不仅能为身体补充所需的维⽣素,还能帮助⽪肤保持⽔分和弹性,让你在⼲燥的季节依然拥有⽔润肌肤。

04#喉咙⼲燥:橙⼦润喉⽣津

初秋时节,很多⼈会感到喉咙⼲燥、声⾳沙哑,这是季节变化带来的常⻅问题。要缓解这些不适,橙⼦是⼀个不错的选择。European art of taste 欧洲⾆尖艺术果蔬精选项⽬的橙⼦富含维⽣素C和⽔分,不仅能润喉⽣津,还能帮助缓解⼲燥的不适感。

推荐⼤家尝试橙⼦薄荷饮:将新鲜的橙⼦榨汁,加⼊少许薄荷叶和冰块,每天饮⽤⼀杯。这款饮品不仅清爽解渴,还能有效缓解喉咙⼲燥的问题,让你在秋季保持清新嗓⾳。

季节交替,⽓候⼲燥,温差变⼤,身体容易出现各种不适。通过饮⻝调理,不仅能预防常⻅的季节性疾病,还能增强免疫⼒,改善身体机能。European art oftaste 欧洲⾆尖艺术果蔬精选项⽬为⼤家精选的这些果蔬⻝谱,不仅美味可⼝,更具有润肺⽌咳、增强免疫、抗氧化护肤和润喉⽣津等多重功效

欢迎⼤家尝试以上推荐的果蔬⻝谱,⽤天然健康的⽅式滋养身体。让我们⼀起通过科学的饮⻝调理,保持身体的健康与活⼒,享受每⼀天的美好⽣活。Europeanart of taste 欧洲⾆尖艺术果蔬精选项⽬期待与您⼀起,共同迈向健康新⽣活!

