LYB si assicura la capacità necessaria per raggiungere l'obiettivo di energia elettrica rinnovabile per il 2030

HOUSTON e ROTTERDAM, Paesi Bassi, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (LYB) ha annunciato oggi di aver firmato un accordo di acquisto di energia elettrica con Eneco N.V. Questo accordo porta la capacità totale di energia elettrica rinnovabile garantita di LYB al 100% del suo obiettivo di approvvigionamento di energia elettrica rinnovabile.



"Gli interventi a favore del clima sono una parte fondamentale della nostra strategia, volta a creare valore per i nostri azionisti, per l'ambiente e per la società. Pertanto, sono lieto che quest'ultimo accordo ci aiuti a raggiungere il nostro obiettivo di energia elettrica rinnovabile per il 2030, una volta che tutti i progetti saranno operativi”, ha dichiarato Peter Vanacker, CEO di LyondellBasell. “I contratti di acquisto di energia elettrica sono un fattore cruciale nel nostro impegno per ridurre le nostre emissioni assolute di gas serra di ambito 1 e 2”.

Circa il 15% delle emissioni di gas serra dell'ambito 1 e 2 della LYB nel 2020 deriva dal consumo di elettricità. L'obiettivo dell'azienda di acquistare almeno il 50% dell'elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030 si basa sui livelli di approvvigionamento del 2020.

In base al PPA quindicennale firmato oggi, LYB si assicurerà 25 megawatt (MW) di capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile dal parco eolico offshore Hollandse Kust West VI (HKW-VI) situato nel Mare del Nord, Paesi Bassi.

Eneco fornirà a LYB circa 103 gigawattora (GWh) di energia eolica offshore all'anno, a partire dal 2027. Questo valore è paragonabile al consumo annuale di elettricità di circa 28.500 case europee. Il parco eolico offshore sarà uno dei più grandi del suo genere nei Paesi Bassi.

Informazioni su LyondellBasell

LyondellBasell, azienda leader nell'industria chimica mondiale, crea soluzioni per una vita quotidiana sostenibile. Grazie a tecnologie avanzate e investimenti mirati, stiamo promuovendo un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio. In tutte le nostre attività puntiamo a creare valore per i nostri clienti, gli investitori e la società. In qualità di uno dei maggiori produttori di polimeri al mondo e di leader nelle tecnologie poliolefiniche, sviluppiamo, produciamo e commercializziamo prodotti innovativi e di alta qualità per applicazioni che spaziano dal trasporto sostenibile alla sicurezza alimentare, dall'acqua pulita ai servizi sanitari di alto livello. Per maggiori informazioni, visitare o seguire @LyondellBasell su LinkedIn.

Dichiarazioni previsionali

Le dichiarazioni contenute in questo comunicato relative a questioni di carattere non storico costituiscono dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni previsionali si basano su ipotesi dell'amministrazione di LyondellBasell che si ritengono ragionevoli al momento della formulazione e sono soggette a rischi e incertezze significativi. I risultati effettivi potrebbero differire materialmente in base a fattori quali, a titolo esemplificativo, la disponibilità, il costo e la volatilità dei prezzi delle utenze; la capacità di raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità, inclusa la capacità di ridurre le nostre emissioni e di raggiungere le emissioni zero entro i tempi stabiliti nei nostri obiettivi; la capacità di acquisire energia da fonti rinnovabili; il successo nell'esecuzione e nel funzionamento dei progetti descritti in questo comunicato. Ulteriori fattori che potrebbero causare risultati materialmente diversi da quelli descritti nelle dichiarazioni previsionali sono riportati nella sezione "Fattori di rischio" del nostro Modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2023, disponibile all'indirizzo www.LyondellBasell.com nella pagina Relazioni con gli investitori e sul sito web della Securities and Exchange Commission, all'indirizzo www.sec.gov. Non possiamo garantire che le azioni, gli eventi o i risultati delle dichiarazioni previsionali si verifichino o, nel caso in cui si verifichino, quale impatto potranno avere sui nostri risultati operativi o sulle nostre condizioni finanziarie. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate e si basano sulle stime e sulle opinioni dell'amministrazione di LyondellBasell al momento in cui sono state formulate. LyondellBasell non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali nel caso in cui le circostanze o le stime o le opinioni dell'amministrazione dovessero cambiare, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

Per richieste da parte dei media, contattare i seguenti recapiti:​

Media Inquiries

LyondellBasell Media Relations

​Telefono: +1 713 309 7575

​E-mail: mediarelations@lyondellbasell.com

La foto di accompagnamento a questo annuncio è disponibile all'indirizzo https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a7108c5-45dc-479c-8af8-c77ba6655d90/it

Ecowende Ecowende

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.