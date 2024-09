BUSINESSNEXT memenangkan Penghargaan Best Perks & Benefits Award 2024 yang diselenggarakan Comparably

Satu-satunya perusahaan asal India di antara 150 perusahaan global terkemuka yang menerima penghargaan ini

NEW DELHI, India, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BUSINESSNEXT (perusahaan induk dari CRMNEXT), pencetus beragam solusi perusahaan yang dapat dikomposisikan untuk layanan bank dan keuangan, dengan bangga mengumumkan bahwa pihaknya telah memenangkan "2024 Best Perks & Benefits Award" dari Comparably.



Dengan penghargaan ini, BUSINESSNEXT menjadi satu-satunya perusahaan asal India yang berhasil masuk ke dalam daftar 150 perusahaan global terbaik yang diakui karena kepuasan karyawan.

Penghargaan ini didasarkan atas umpan balik anonim dari karyawan pada platform Comparably.com yang menilai upaya perusahaan dalam berbagai parameter tempat kerja, tunjangan, dan kesehatan karyawan. Pengakuan dan penghargaan ini menekankan komitmen BUSINESSNEXT untuk menumbuhkan lingkungan kerja yang mendukung dan memperkaya serta mengakui penawaran komprehensifnya yang berkontribusi terhadap kepuasan karyawan, kesejahteraan, dan budaya tempat kerja yang tak tertandingi. Dari tunjangan kompetitif hingga manfaat unik, fokus perusahaan pada kebijakan yang berpusat pada karyawan telah membantunya tampil beda di industri ini.

Lipika Mohanty, Direktur Karyawan dan Pengembangan di BUSINESSNEXT, mengatakan, “BUSINESSNEXT benar-benar merasa terhormat menerima penghargaan bergengsi Best Perks & Benefits”.



“Pengakuan ini, yang didasarkan pada survei karyawan, mencerminkan dedikasi kami yang berkelanjutan untuk memastikan karyawan kami berkembang, baik secara pribadi maupun profesional, sekaligus memperkuat budaya kepedulian yang kami perjuangkan setiap hari. Penghargaan Best Perks & Benefits Award 2024 dari Comparably semakin menegaskan posisi BUSINESSNEXT sebagai perusahaan terkemuka, dan menunjukkan nilai “Kami Peduli” yang kami junjung serta komitmen kami yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan karyawan,” Mohanty menambahkan.

Tentang BUSINESSNEXT

BUSINESSNEXT menawarkan solusi perusahaan yang dapat dikomposisikan dan berfokus pada bank global dan layanan keuangan. Diakui sebagai pemimpin oleh Forrester, perusahaan ini menggunakan platform cloud yang didukung AI dan ML—CRMNEXT, CUSTOMERNEXT, DATANEXT & WORKNEXT—untuk mendorong transformasi digital. Solusi modular hyper SaaS modularnya menyediakan integrasi tanpa kendala dan kemampuan plug-and-play (pasang dan pakai). Melayani lebih dari 1 juta pengguna di 65.000 cabang dan pusat panggilan, BUSINESSNEXT mengelola 1 miliar pelanggan di seluruh dunia. Dengan kantor pusat di Raleigh, Amerika Serikat, dan Noida, India, perusahaan ini beroperasi di 14 negara di 5 benua.

Untuk informasi selengkapnya kunjungi:

https://www.businessnext.com/

Kontak media:

Ajay Joshi | +91 7814023329 | ajay.joshi@businessnext.com



Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a3a0793-8bb7-4cf1-aa82-76720a21145b

