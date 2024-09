Communiqué de presse

Atos retenu par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) pour étendre les fonctionnalités de la plateforme de services de Destination Earth (DestinE)

Cette plateforme exploite la richesse des données climatiques du modèle numérique de la Terre, DestinE, un projet financé par la Commission européenne

Paris, France – 25 septembre 2024 – Atos annonce aujourd'hui avoir été retenu par l'Agence Spatiale Européenne (ESA) en tant que chef de file d'un consortium dont la mission, d’une durée initiale de douze mois, est d’étendre les fonctionnalités de la plateforme de services de Destination Earth (DestinE), par la conception et la mise en œuvre d’applications et de services avancés (Advanced Applications & Services – AAS).

Initié par la Commission européenne, la plateforme DestinE est constituée de jumeaux numériques de la Terre, d’un data lake pour le traitement de volumes massifs de données dans le cloud et d’une plateforme de services développée par l’ESA. Les applications et services (AAS) faciliteront l’exploitation des données de la plateforme DestinE et le développement de services par les acteurs de l’écosystème européen. Les pays membres de l’Union, les institutions européennes et les industriels, le monde académique et scientifique pourront ainsi élaborer des stratégies d’adaptation au changement climatique et mettre en œuvre des actions d’atténuation précises et concrètes.

Atos et ses partenaires Mews et ACRI-ST accompagneront l’ESA dans l’identification et la mise en œuvre de technologies innovantes en lien avec l’IA générative, la fusion de données ou la visualisation 3D par exemple. Intégrées à la plateforme de services de DestinE, elles constitueront les briques applicatives et d’architecture qui permettront aux utilisateurs de tirer pleinement parti des données du data lake et des fonctionnalités des jumeaux numériques pour développer leurs contenus, services et outils d’aide à la décision. Les utilisateurs auront accès à une grande variété d’algorithmes, d’outils numériques collaboratifs, d’informations thématiques, de modèles, de simulations, de prévisions et de visualisations graphiques.

Les composants disponibles sur la plateforme faciliteront le développement de nombreux cas d’usage portant sur les effets de l’activité naturelle et humaine sur la Terre, l’anticipation d’événements extrêmes, l’adaptation des politiques aux défis climatiques ou la sensibilisation des populations. Par exemple, comment intégrer l’impact du changement climatique à l’aménagement du territoire ? Quels projets déployer à l’échelle d’une ville ou d’une région et comment s’assurer de leur pertinence sur plusieurs décennies ? Quels outils pour atténuer l’impact d’une activité industrielle, sensibiliser ou former aux questions climatiques ?

L’ESA a retenu Atos pour la plateforme DestinE en raison de son expertise de la mise en œuvre et de l’exploitation de services avancés dans le cadre de programmes européens de grande envergure et sa capacité à intégrer les savoir-faire de ses partenaires : le conseil pour Mews, les compétences métiers d’ACRI-ST dans le traitement et la gestion des données satellites. La maîtrise des plateformes cloud d’Atos s’avèrera essentielle, DestinE s’appuyant sur une infrastructure informatique ouverte, flexible et sécurisée, fournie par des opérateurs européens de cloud public.

Le projet est piloté par les équipes d’Atos à Toulouse, spécialisées dans le déploiement et l’exploitation de plateformes d’observation de la Terre, avec le support des experts pluridisciplinaires des Inno’Labs d’Atos, structures d’innovation intégrant scientifiques, data scientists, spécialistes de l’IA, architectes et développeurs.

Raoul Roth, CEO France, Atos, a déclaré : « La confiance de l’ESA est un honneur et une marque de reconnaissance de notre expertise et de notre engagement de longue date à accompagner les organisations européennes par le déploiement de services à haute valeur ajoutée technologique et à fort impact pour l’avenir de la Terre. »

La plateforme de services de DestinE est alimentée par les données d’observation spatiale de l’ESA, grâce aux programmes Earth Explorers, Copernicus Sentinel et des données des centres météorologiques européens, ECMWF et EUMETSAT. Elle a recours aux modèles de simulations climatiques issues des infrastructures HPC européennes.

Le projet DestinE a été lancé en 2022 par la Commission européenne. La plateforme de services, le data lake et le moteur des jumeaux numériques ont été lancés en 2024. Les deux premiers jumeaux numériques, respectivement dédiés aux extrêmes météorologiques et à l'adaptation au changement climatique ont également fait l'objet de tests de démonstration. De nouveaux jumeaux numériques seront intégrés d’ici 2030, faisant de DestinE une réplique numérique complète de la Terre.

***

La plateforme DestinE est cofinancée par l'Union européenne. Les points de vue et les opinions exprimés dans le présent communiqué sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de la Commission européenne. Ni l'Union européenne ni la Commission européenne ne peuvent en être tenues pour responsables.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 92 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | Tél : +33 (0) 6 64 56 74 88

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.