Enligt 2024 HP Work Relationship Index har AI-användare en sundare relation till arbetet

Den andra årliga globala studien visar att medarbetare som använder AI är 11 procentenheter nöjdare med sin relation till arbetet jämfört med de som inte använder AI

Endast 28 % av kunskapsarbetare från olika branscher runt om i världen har en sund relation till arbetet. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med 2023

AI-användningen bland kunskapsarbetare ökade till 66 % 2024, jämfört med 38 % förra året; och medarbetare som använder AI är 11 procentenheter nöjdare med sin relation till arbetet än arbetskollegor som inte gör det

Minst två tredjedelar av kunskapsarbetarna vill ha personliga arbetsupplevelser, och 87 % skulle vara villiga att avstå från en del av sin lön för att uppnå det

Endast 44 % av ledarna har förtroende för sina mänskliga kompetenser; kvinnliga företagsledare har betydligt större förtroende än manliga företagsledare

PALO ALTO, Kalifornien, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- I dag kom HP Inc. (NYSE:HPQ) ut med det andra årliga HP Work Relationship Index (WRI), som är en omfattande studie som utforskar världens relation till arbete. Studien, i vilken det ingick 15 600 respondenter från olika branscher i 12 länder, visar att det fortfarande finns saker som inte riktigt fungerar med arbetet. Endast 28 % av kunskapsarbetarna har en sund relation till arbetet, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med förra årets resultat. Nya rön pekar dock på två potentiella lösningar för att förbättra relationen till arbetet: AI och personligt anpassade arbetsupplevelser.

”Vi vet att arbetsgivarnas och medarbetarnas förväntningar har utvecklats och vi tror att smart teknik är nyckeln till att möta behoven hos dagens arbetskraft”, säger Enrique Lores, VD och koncernchef för HP Inc. ”Framtidens arbete kommer frigöras genom att använda kraften i AI för att skapa lösningar och upplevelser som driver affärstillväxt och gör det möjligt för individer att uppnå personlig och professionell tillfredsställelse.”

Personliga arbetsupplevelser kan leda till sundare relationer med arbetet

Under det andra året fortsatte studien att analysera aspekter av människors relation till arbetet, inklusive arbetets roll i deras liv, kompetenser, förmågor, verktyg, arbetsplatser och förväntningar på ledarskap. I år avslöjar WRI ett stort genomgående behov hos kunskapsarbetare: personligt anpassade arbetsupplevelser.

Minst två tredjedelar av medarbetarna uttryckte en önskan om personliga arbetsupplevelser, inklusive personligt anpassade arbetsytor, tillgång till den teknik de vill ha och flexibla arbetsmiljöer. Dessa erfarenheter är avgörande för att förbättra relationerna till arbetet och har positiva konsekvenser för både medarbetare och företag:

64 % av kunskapsarbetarna säger att om arbetet var skräddarsytt eller anpassat till personliga behov och val skulle de vara mer engagerade i företagets tillväxt.

69 % av kunskapsarbetarna tror att det skulle förbättra deras allmänna välbefinnande.

68 % av kunskapsarbetarna uppgav att det skulle utgöra ett incitament för dem att stanna kvar längre hos sin nuvarande arbetsgivare.



Denna önskan om personlig anpassning är så stark att 87 % av kunskapsarbetarna skulle vara beredda att avstå från en del av sin lön för att uppnå detta. I genomsnitt skulle medarbetare vara beredda att offra upp till 14 % av sin lön, medan medarbetare i generation Z skulle vara villiga att offra så mycket som 19 %.

AI öppnar nya möjligheter för kunskapsarbetare att gilla sitt arbete och förbättra produktiviteten

AI-användningen bland kunskapsarbetare har ökat till 66 % 2024, jämfört med 38 % under fjolåret. Medarbetare som använder AI ser fördelarna, bland annat en sundare relation till arbetet:

73 % anser att AI gör deras jobb enklare, och nästan 7 av 10 (69 %) anpassar sin användning av AI för att bli mer produktiva, vilket tyder på att AI kan vara en ingrediens för att skapa en mer personligt anpassad arbetsupplevelse.

60 % uppger att AI spelar en viktig roll för att förbättra balansen mellan arbete och privatliv.

68 % säger att AI öppnar upp nya möjligheter för dem att gilla sitt arbete.

73 % håller med om att en bättre förståelse för AI kommer göra det lättare att komma framåt i karriären.

Kunskapsarbetare som använder AI är dessutom 11 procentenheter nöjdare med sin relation till arbetet än arbetskollegorna som inte gör det. Därför är det bråttom att se till att arbetstagarna får tillgång till AI förr snarare än senare, eftersom de som inte använder AI har visat ökad rädsla för att jobb ska ersättas av AI, med 37 % som uttrycker en oro för detta, vilket är en ökning med 5 procentenheter mot fjolåret.

Företagsledare saknar självförtroende; kvinnliga ledare framstår som en ljuspunkt

På global nivå visar indexet på små förändringar, men de länder som ökade sitt index för arbetsrelationer såg en liten förbättring i de sex viktigaste faktorerna för en sund relation till arbetet – framför allt faktorerna ledarskap och tillfredsställelse. Årets index visade att förtroende för ledande befattningshavare fortfarande är en kritisk faktor för en sund arbetsrelation, men att det finns ett glapp mellan erkännandet av vikten av mänskliga kompetenser (t.ex. mindfulness, självmedvetenhet, kommunikation, kreativt tänkande, motståndskraft, empati, emotionell intelligens) och ledarnas förtroende för att leverera:

Även om mer än 90 % av ledarna erkänner fördelarna med empati, känner bara 44 % förtroende för sina mänskliga kompetenser.

Endast 28 % av medarbetarna upplever konsekvent empati från sina ledare, trots att 78 % värderar detta högt.

Årets undersökning visade dock på en ljuspunkt: kvinnliga ledare. I genomsnitt känner kvinnliga företagsledare 10 procentenheter mer tilltro till sina hårda kompetenser (teknik, data, presentation osv.) och 13 procentenheter mer tilltro till sina mänskliga kompetenser än sina manliga kollegor. Dessutom ökade de kvinnliga företagsledarnas förtroende för båda kompetenserna under det senaste året (+ 10 procentenheter för mänskliga kompetenser, + 4 procentenheter för hårda kompetenser), medan de manliga företagsledarnas förtroende låg stilla för mänskliga kompetenser och minskade för hårda kompetenser (- 3 procentenheter).

För mer information om HP Work Relationship Index kan du gå till WRI:s webbplats, och för att få tillgång till hela rapporten, gå till HP Newsroom.

Metod

HP beställde en online-undersökning av Edelman Data & Intelligence (DXI) som genomfördes mellan den 10 maj och 21 juni 2024 i 12 länder: USA, Frankrike, Indien, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Australien, Japan, Mexiko, Brasilien, Kanada och Indonesien. HP frågade total 15 600 respondenter – 12 000 kunskapsarbetare (1 000 i varje land), 2 400 IT-beslutsfattare (200 i varje land) och 1 200 företagsledare (100 i varje land).

