Quantexa ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านแพลตฟอร์ม Decision Intelligence ระดับโลกประจำปี 2024 ของ IDC MarketScape

การประเมินโดยอิสระย้ำให้เห็นถึงความสามารถในด้านการรวมข้อมูล AI และความสามารถในการขยายเครือข่ายของ Quantexa

ลอนดอน, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกสำหรับ Decision Intelligence (DI) ที่ให้บริการแก่ภาครัฐและเอกชน ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านแพลตฟอร์ม Decision Intelligence ระดับโลกประจำปี 2024 จากการประเมินผู้ให้บริการของ IDC MarketScape (doc # US51047423, สิงหาคม 2024) IDC นิยามแพลตฟอร์ม Decision Intelligence ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้องค์กรออกแบบ กำหนดโครงสร้าง และจัดการการตัดสินใจ โดยใช้ขั้นตอนอัตโนมัติทั้งหมดหรือบางส่วนในกระบวนการตัดสินใจ รายงาน IDC MarketScape ถือเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ซื้อเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นหนึ่งในการประเมินที่เข้มงวดและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในหมวดหมู่ Decision Intelligence (DI) ที่เกิดใหม่ โดยคาดว่าหมวดหมู่นี้จะมีมูลค่าถึง 4.96 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 1



รายงานระบุว่า "Quantexa ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2016 เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้าน AI ข้อมูล และการวิเคราะห์ ซึ่งให้บริการแพลตฟอร์ม Decision Intelligence ที่นำเสนอระบบการตัดสินใจอัตโนมัติแบบประกอบข้อมูลได้ในระดับองค์กรตามเวลาจริง โดยมุ่งเน้นที่ความสามารถในการอธิบายและความโปร่งใส แพลตฟอร์มนี้ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงแก่นข้อมูล รวมถึงกราฟองค์ความรู้ เพื่อสร้างมุมมองแบบครบวงจรของแก่นข้อมูลและลักษณะตามบริบทสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง Quantexa ยังนำเสนอโซลูชันแบบสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจในแนวดิ่งโดยเฉพาะด้านกระบวนการตัดสินใจ แม้ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคธนาคารและรัฐบาล แต่ผู้จำหน่ายก็ได้มุ่งเน้นลูกค้าในภาคประกันภัย การดูแลสุขภาพ รวมถึงเทคโนโลยี สื่อ และการสื่อสารด้วย"

รายงานยังระบุถึง "การลงทุนและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในกระบวนการตัดสินใจ โดยมีพื้นฐานหลักอยู่ที่ความสามารถด้าน AI/ML รวมถึงการเปิดตัวความสามารถ GenAI"

Vishal Marria ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารของ Quantexa กล่าวว่า "เราเชื่อมั่นว่าการได้รับการยอมรับใน IDC MarketScape สะท้อนถึงความทุ่มเทของเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อเราในการช่วยให้พวกเขาใช้ข้อมูล การวิเคราะห์ และ AI เพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็วและดียิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมการตัดสินใจที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ภารกิจของเราคือการเสริมศักยภาพให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อปกป้อง ปรับแต่ง และขยายการเติบโตขององค์กรตนเอง ธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐกำลังเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นเมื่อต้องเชื่อมต่อข้อมูลในระดับใหญ่ ตลอดจนการรับประกันคุณภาพและความถูกต้อง การมีความสามารถที่จะสร้างรากฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้นับเป็นภารกิจที่สำคัญต่อความสำเร็จที่มั่นคงปลอดภัยของโครงการริเริ่มด้าน AI การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ และเรากำลังมอบนวัตกรรมที่จำเป็นนี้เพื่อให้ลูกค้าของเราเข้าถึงช่องทางเหล่านี้ได้"

Megha Kumar ผู้อำนวยการด้านการวิจัยที่ IDC MarketScape กล่าวเสริมว่า "ความสามารถของ Quantexa ในการบูรณาการแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจากชุดข้อมูลที่ซับซ้อนโดยใช้ความก้าวหน้าในด้านการวิเคราะห์และเชื่อมโยงแก่นข้อมูล รวมถึงกราฟองค์ความรู้ ถือเป็นปัจจัยความแตกต่างที่สำคัญ พวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม AI ในแพลตฟอร์มของตน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นที่ความต้องการของลูกค้าอย่างแน่วแน่ ทำให้พวกเขาเป็นผู้นำในการกำหนดวงการ Decision Intelligence ที่เกิดใหม่"

หากต้องการอ่านข้อมูลย่อของ IDC MarketScape เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Decision Intelligence ระดับโลก โปรดเข้าชมที่นี่

เกี่ยวกับ Quantexa

Quantexa เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้าน AI ข้อมูล และการวิเคราะห์ระดับโลก ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มระบบ Decision Intelligence ที่จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ มีความมั่นใจในการตัดสินใจด้านการดำเนินงานด้วยข้อมูลตามบริบท ด้วยการใช้ความก้าวหน้าล่าสุดใน AI แพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของ Quantexa ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ค้นพบความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ อีกทั้งยังค้นพบโอกาสใหม่ ๆ โดยรวมข้อมูลที่แยกส่วนเข้าด้วยกันและเปลี่ยนให้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม ทั้งการจัดการข้อมูล กระบวนการทำความเข้าใจลูกค้า การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า อาชญากรรมทางการเงิน ความเสี่ยง การฉ้อโกง และการรักษาความปลอดภัย ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ตลอดวงจรการตัดสินใจของลูกค้า

แพลตฟอร์ม Quantexa Contextual Decision Intelligence ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำมากกว่า 90% อีกทั้งความละเอียดของแบบจำลองการวิเคราะห์ก็รวดเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 60 เท่า การศึกษา Forrester TEI ที่ได้รับมอบหมายอย่างอิสระเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของ Quantexa พบว่าลูกค้าได้รับ ROI 228% ในระยะเวลาสามปี Quantexa ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ในปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 750 คน และมีผู้ใช้งานหลายพันคนที่ใช้งานธุรกรรมและจุดข้อมูลหลายพันล้านรายการทั่วโลก

เกี่ยวกับ IDC MarketScape

รูปแบบการประเมินผู้จำหน่ายของ IDC MarketScape ออกแบบมาเพื่อให้มองเห็นภาพรวมเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการเทคโนโลยีและบริการในตลาดที่กำหนด การวิจัยดังกล่าวใช้ระเบียบวิธีการให้คะแนนที่เข้มงวดซึ่งอิงจากเกณฑ์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อแสดงตำแหน่งของผู้ให้บริการแต่ละรายในตลาดที่กำหนดด้วยภาพประกอบเพียงภาพเดียว IDC MarketScape มีกรอบการทำงานที่ชัดเจน โดยสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และบริการ ความสามารถและกลยุทธ์ รวมถึงปัจจัยความสำเร็จในปัจจุบันและอนาคตของผู้ให้บริการเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบการทำงานนี้ยังช่วยให้ผู้ซื้อเทคโนโลยีสามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ให้บริการในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างรอบด้าน

สอบถามข้อมูลสื่อ

ติดต่อ: Stephanie Crisp จาก Fight or Flight

อีเมล: Quantexa@fightorflight.com

หรือ

ติดต่อ: Adam Jaffe รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลอดขององค์กร

โทร: +1 609 502 6889

อีเมล: adamjaffe@quantexa.com

[1] ข้อมูลตลาดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Quantexa ได้รับมาจากการศึกษาที่ได้รับความร่วมมือจาก Gartner

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.