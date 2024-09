Quantexa reconhecida como líder no IDC MarketScape para plataformas mundiais de inteligência de decisão 2024

Avaliação independente destaca os recursos de unificação de dados, IA e escalabilidade da Quantexa

LONDRES, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Quantexa, líder global em soluções de inteligência de decisão (DI) para os setores público e privado, foi reconhecida como líder na IDC MarketScape: Worldwide Decision Intelligence Platforms 2024 Vendor Assessment (doc. nº US51047423, agosto de 2024) . A IDC define as plataformas de inteligência de decisão como tecnologia que ajuda as organizações a desenhar, projetar e orquestrar decisões automatizando total ou parcialmente as etapas do processo de tomada de decisão. O relatório IDC MarketScape é uma leitura vital para os compradores de tecnologia porque é uma das avaliações mais rigorosas e respeitadas da categoria emergente de inteligência de decisão (DI). Espera-se que a categoria valha US$ 496 bilhões até 2030. 1



O relatório observou: "A Quantexa, fundada em 2016, é uma empresa de software de IA, dados e análises que fornece uma plataforma de inteligência de decisão que oferece um sistema de decisão automatizado em escala empresarial, em tempo real e combinável, com foco na explicabilidade e transparência. A plataforma aproveita a resolução de entidades e os recursos de gráficos de conhecimento para criar uma visão unificada de entidades e recursos contextuais para aprendizado de máquina. A Quantexa também oferece soluções pré-embaladas para agregar valor comercial específico à vertical adicional ao fluxo de trabalho de decisão. Os usuários tendem a ser dos setores bancário e governamental, no entanto, o fornecedor destacou os clientes nas verticais de seguros, saúde, tecnologia, mídia e comunicações.”

O relatório também observou: "Investimento e financiamento contínuos na tomada de decisões com sua base central em recursos de IA/ML incluindo o lançamento de recursos de GenAI.”

Vishal Marria, fundador e CEO da Quantexa, disse: "Acreditamos que ser reconhecido no IDC MarketScape reflete nossa dedicação à inovação e a confiança que nossos clientes depositam em nós para ajudá-los a usar dados, análises e IA para obter resultados mais rápidos e melhores em ambientes de tomada de decisão complexos e em constante mudança. Nossa missão é capacitar nossos clientes a tomar as decisões certas com os dados certos para proteger, otimizar e expandir suas organizações. Empresas e agências governamentais estão enfrentando desafios crescentes quando se trata de conectar dados em escala e garantir qualidade e precisão. Ser capaz de construir uma base de dados confiável é fundamental para o sucesso seguro das iniciativas de IA, tornando operacionalmente eficiente e criando fluxos de receita - e estamos fornecendo a inovação necessária para permitir que nossos clientes naveguem nessas frentes.”

Megha Kumar, diretora de pesquisa do IDC MarketScape, acrescentou: "A capacidade da Quantexa de integrar diversas fontes de dados e extrair insights significativos de conjuntos de dados complexos usando avanços na resolução de entidades e gráficos de conhecimento serviu como um diferencial importante. Seu compromisso com a inovação de IA em toda a plataforma, juntamente com um forte foco nas necessidades do cliente, os posiciona como líderes na formação do cenário emergente de inteligência de decisão.”

Para ler o trecho do IDC MarketScape para plataformas mundiais de inteligência de decisão, visite aqui.

Sobre a Quantexa

A Quantexa é uma empresa global de software de IA, dados e análises pioneira em inteligência de decisão para capacitar as organizações a tomar decisões operacionais confiáveis com dados contextualizados. Usando os mais recentes avanços em IA, a plataforma de inteligência de decisão da Quantexa auxilia as organizações a descobrir riscos ocultos e novas oportunidades, unificando dados em silos e transformando-os no recurso mais confiável e reutilizável. Ela resolve os principais desafios em gerenciamento de dados, inteligência do cliente, KYC, crime financeiro, risco, fraude e segurança, durante todo o ciclo de vida do cliente.

A plataforma de inteligência de decisão da Quantexa melhora o desempenho operacional com mais de 90% mais precisão e resolução de modelo analítico 60 vezes mais rápida do que as abordagens tradicionais. Um estudo sobre a plataforma de inteligência de decisão da Quantexa, realizado de forma independente pela Forrester TEI descobriu que os clientes obtiveram um ROI de 228% em três anos. Fundada em 2016, a Quantexa tem agora mais de 750 funcionários e milhares de usuários da plataforma trabalhando com bilhões de transações e pontos de dados em todo o mundo.

Sobre o IDC MarketScape

O modelo de avaliação de fornecedores do IDC MarketScape foi projetado para fornecer uma visão geral da adequação competitiva dos fornecedores de tecnologia e serviços em um determinado mercado. A pesquisa utiliza uma metodologia de pontuação rigorosa baseada em critérios qualitativos e quantitativos que resulta em uma única ilustração gráfica da posição de cada fornecedor em um determinado mercado. O IDC MarketScape fornece uma estrutura clara na qual as ofertas de produtos e serviços, recursos e estratégias e fatores de sucesso de mercado atuais e futuros dos fornecedores de tecnologia podem ser comparados de forma significativa. A estrutura também fornece aos compradores de tecnologia uma avaliação de 360 graus dos pontos fortes e fracos dos fornecedores atuais e potenciais.

Consultas da imprensa

C: Stephanie Crisp, Fight or Flight

E: Quantexa@fightorflight.com

OU

C: Adam Jaffe, vice-presidente sênior de marketing corporativo

T: +1 609 502 6889

E: adamjaffe@quantexa.com

[1] Dados de mercado proprietários obtidos pela Quantexa a partir de um estudo encomendado do Gartner.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.