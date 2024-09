Quantexa Diiktiraf sebagai Peneraju dalam IDC MarketScape untuk Platform Perisikan Keputusan Seluruh Dunia 2024

Penilaian Bebas Menyerlahkan Keupayaan Penyatuan Data, AI dan Skala Quantexa

LONDON, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, peneraju global dalam penyelesaian Perisikan Keputusan (DI) untuk sektor awam dan swasta, telah diiktiraf sebagai Peneraju dalam IDC MarketScape: Penilaian Vendor Platform Perisikan Keputusan Seluruh Dunia 2024 (doc # US51047423, Ogos 2024) . IDC mentakrifkan Platform Perisikan Keputusan sebagai teknologi yang membantu organisasi mereka bentuk, jurutera dan mengatur keputusan dengan mengautomasikan sepenuhnya atau sebahagian langkah dalam proses membuat keputusan. Laporan IDC MarketScape adalah bacaan penting untuk pembeli teknologi kerana ia merupakan salah satu penilaian yang paling teliti dan dihormati bagi kategori Perisikan Keputusan (DI) yang muncul. Kategori ini dijangka bernilai $496 bilion menjelang 2030. 1



Laporan itu menyatakan, “Quantexa, yang diasaskan pada 2016, ialah syarikat perisian AI, data dan analitik yang menawarkan platform risikan keputusan yang menyampaikan sistem keputusan automatik berskala perusahaan, masa nyata, boleh digubah dengan fokus pada kebolehjelasan dan ketelusan. Platform ini memanfaatkan resolusi entiti dan keupayaan graf pengetahuan untuk mencipta pandangan bersatu entiti dan ciri kontekstual untuk pembelajaran mesin. Quantexa juga menawarkan penyelesaian prabungkus untuk menambah nilai perniagaan khusus menegak tambahan pada aliran kerja keputusan. Pengguna cenderung berada dalam sektor perbankan dan kerajaan, namun, vendor menonjolkan pelanggan dalam bidang insurans, penjagaan kesihatan serta teknologi, media dan komunikasi.”

Laporan itu juga menyatakan, "Pelaburan dan pembiayaan berterusan dalam membuat keputusan dengan asas terasnya dalam keupayaan AI/ML termasuk melancarkan keupayaan GenAI."

Vishal Marria, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Quantexa, berkata: “Kami percaya pengiktirafan dalam IDC MarketScape mencerminkan dedikasi kami terhadap inovasi dan kepercayaan pelanggan kami kepada kami untuk membantu mereka menggunakan data, analitik dan AI untuk hasil yang lebih pantas dan lebih baik dalam persekitaran membuat keputusan yang sentiasa berubah dan kompleks. Misi kami adalah untuk memperkasakan pelanggan kami untuk membuat keputusan yang betul dengan data yang betul untuk melindungi, mengoptimumkan dan mengembangkan organisasi mereka. Perniagaan dan agensi kerajaan menghadapi cabaran yang semakin meningkat apabila ia berkaitan dengan menyambung data pada skala dan memastikan kualiti dan ketepatan. Keupayaan untuk membina asas data yang dipercayai adalah misi kritikal untuk kejayaan selamat inisiatif AI, menjadi cekap dari segi operasi dan mencipta aliran hasil baharu - dan kami menyediakan inovasi yang diperlukan untuk membolehkan pelanggan kami menavigasi bidang ini.”

Megha Kumar, Pengetua Penyelidikan di IDC MarketScape, menambah: “Keupayaan Quantexa untuk menyepadukan sumber data yang pelbagai dan mengekstrak cerapan bermakna daripada set data kompleks menggunakan kemajuan dalam resolusi entiti dan graf pengetahuan berfungsi sebagai pembeza utama. Komitmen mereka terhadap inovasi AI merentas platform mereka, ditambah pula dengan tumpuan yang kuat terhadap keperluan pelanggan, meletakkan mereka sebagai peneraju dalam membentuk landskap Kecerdasan Keputusan yang muncul.”

Untuk membaca petikan IDC MarketScape untuk Platform Perisikan Keputusan Seluruh Dunia, lawati di sini.

Perihal Quantexa

Quantexa ialah syarikat perisian AI, data dan analitik global yang merintis Kecerdasan Keputusan untuk memperkasakan organisasi membuat keputusan operasi yang dipercayai dengan data dalam konteks. Menggunakan kemajuan terbaharu dalam AI, platform Perisikan Keputusan Quantexa membantu organisasi mendedahkan risiko tersembunyi dan peluang baharu dengan menyatukan data terpencil dan mengubahnya menjadi sumber yang paling dipercayai dan boleh digunakan semula. Ia menyelesaikan cabaran utama merentasi pengurusan data, risikan pelanggan, KYC, jenayah kewangan, risiko, penipuan dan keselamatan, sepanjang kitaran hayat pelanggan.

Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa meningkatkan prestasi operasi dengan peningkatan ketepatan sehingga lebih daripada 90% dan resolusi model analisis sebanyak 60 kali lebih pantas berbanding kaedah tradisional. Kajian Forrester TEI yang ditauliahkan secara bebas pada Platform Perisikan Keputusan Quantexa mendapati bahawa pelanggan memperoleh ROI 228% selama tiga tahun. Ditubuhkan pada tahun 2016, Quantexa kini mempunyai lebih daripada 750 pekerja dan ribuan pengguna platform yang bekerja dengan berbilion transaksi dan titik data di seluruh dunia.

Perihal IDC MarketScape

Model penilaian vendor IDC MarketScape direka bentuk untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang kecergasan kompetitif pembekal teknologi dan perkhidmatan dalam pasaran tertentu. Penyelidikan ini menggunakan metodologi pemarkahan yang ketat berdasarkan kedua-dua kriteria, kualitatif dan kuantitatif yang menghasilkan satu ilustrasi grafik bagi setiap kedudukan pembekal dalam pasaran tertentu. IDC MarketScape menyediakan rangka kerja yang jelas meliputi tawaran produk dan perkhidmatan, keupayaan dan strategi serta faktor kejayaan pasaran semasa dan masa hadapan pembekal teknologi supaya boleh dibandingkan dengan teliti. Rangka kerja ini juga menyediakan pembeli teknologi dengan penilaian 360 darjah tentang kekuatan dan kelemahan pembekal semasa dan bakal.

