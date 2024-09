クオンテクサ (Quantexa)、IDCマーケットスケープ (IDC MarketScape) のワールドワイド意思決定インテリジェンスプラットフォーム2024でリーダーに認定

独立評価でクオンテクサのデータ統合、AI、スケーラビリティ機能が強調される

ロンドン発, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 民間および公共部門向け意思決定インテリジェンス (DI: Decision Intelligence) ソリューションのグローバルリーダーであるクオンテクサが、IDCマーケットスケープのワールドワイド意思決定インテリジェンスプラットフォーム2024ベンダー評価 (IDC MarketScape: Worldwide Decision Intelligence Platforms 2024 Vendor Assessment) (文書番号 US51047423、2024年8月) でリーダーとして認定された。 IDCは、意思決定インテリジェンスプラットフォームを、意思決定プロセスのステップを完全にまたは部分的に自動化することで、組織が意思決定を設計、エンジニアリング、調整するのに役立つテクノロジーと定義している。 IDCマーケットスケープレポートは、新興の意思決定インテリジェンス (DI) カテゴリの最も厳格で評価の高い評価の1つであるため、テクノロジー購入者にとって必読の資料となっている。 このカテゴリは、2030年までに 4,960億米ドル (約71兆3,677億円) の価値に達すると予想されている 1 。



同レポートでは、以下のように述べられている。「2016年に設立されたクオンテクサは、AI、データ、分析ソフトウェア企業であり、説明可能性と透明性を重視したエンタープライズ規模のリアルタイムで構成可能な自動意思決定システムを提供する意思決定インテリジェンス プラットフォームを提供している。 このプラットフォームは、エンティティ解決とナレッジグラフ機能を活用して、機械学習用のエンティティとコンテキスト機能の統合ビューを作成する。 クオンテクサは、意思決定ワークフローに垂直固有のビジネス価値を追加するためのパッケージ化されたソリューションも提供している。 ユーザーは銀行および政府セクターに属する傾向があるが、ベンダーは保険、ヘルスケア、テクノロジー、メディア、通信の垂直分野の顧客を強調している」。

同レポートは、「生成AI機能の展開を含むAI/ML機能のコア基盤を備えた意思決定への投資と資金提供を継続している」ともコメントしている。

クオンテクサの創設者兼最高経営責任者 (CEO) であるヴィシャル・マリア (Vishal Marria) は以下のように述べている。「IDCマーケットスケープで認められたことは、イノベーションへの当社の献身と、絶えず変化する複雑な意思決定環境において、データ、分析、AIを活用してより迅速かつ優れた成果を上げるためにお客様から寄せられる信頼を反映していると考えています。 当社の使命は、お客様が適切なデータを使用して適切な意思決定を行い、組織を保護、最適化、成長させることです。 企業や政府機関は、大規模なデータ接続と品質と正確性の確保に関して、ますます多くの課題に直面しています。 信頼できるデータ基盤を構築できることは、AIイニシアチブの安全な成功、運用効率の向上、新しい収益源の創出に不可欠です。当社は、お客様がこれらの最前線を乗り切るために必要なイノベーションを提供しています」。

IDCマーケットスケープのリサーチプリンシパルであるメガ・クマール (Megha Kumar) は以下のように述べている。「多様なデータソースを統合し、エンティティ解決とナレッジグラフの進歩を利用して複雑なデータセットから有意義な洞察を引き出すクオンテクサの能力は、重要な差別化要因となりました。 プラットフォーム全体にわたるAIイノベーションへの取り組みと、顧客ニーズへの重点的な取り組みにより、同社は新興の意思決定インテリジェンス環境を形成するリーダーとしての地位を確立しています」。

IDCマーケットスケープのワールドワイド意思決定インテリジェンス プラットフォームの抜粋はこちらを参照されたい。

クオンテクサについて

クオンテクサは、AI、データ、分析ソフトウェアのグローバル企業であり、意思決定インテリジェンスのパイオニアとして、組織がコンテキストに沿ったデータを用いて信頼できる業務上の意思決定を行えるよう支援している。 AIにおける最新の進歩を利用し、クオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームは、サイロ化されたデータを統合し、最も信頼できる再利用可能なリソースに変えることにより、組織が隠れたリスクや新たな機会を発見できるよう支援する。 顧客ライフサイクル全体にわたり、データ管理、顧客インテリジェンス、KYC、金融犯罪、リスク、詐欺、セキュリティなど、主要な課題を解決する。

クオンテクサ意思決定インテリジェンスプラットフォームは、従来のアプローチよりも精度が90%以上向上して、分析モデルの解決が60倍高速になり、運用パフォーマンス向上が可能となる。 独立委託されたフォレスターTEIによるクオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームに関する調査によると、顧客は3年間で228%のROIを達成した。 2016年に設立されたクオンテクサは、現在、750人以上の従業員と数千人のプラットフォームユーザーを抱え、世界中の何十億もの取引とデータポイントを扱っている。

IDCマーケットスケープについて

IDCマーケットスケープのベンダー分析モデルは、特定市場におけるICT (情報通信技術) サプライヤーの競争力を概観するために設計されている。 本調査は、定性・定量両基準に基づく厳密なスコアリング手法を採用し、各ベンダーの特定市場内での位置づけを一つのグラフにまとめている。 IDCマーケットスケープは、テクノロジーサプライヤー製品およびサービス、能力、戦略、現在および将来の市場における成功要因を有意義に比較できる明確な枠組みを提供している。 また、この枠組みは、テクノロジーバイヤーに対して、現在および将来のサプライヤーの強みと弱みについての360度評価を提供している。

