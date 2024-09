Quantexa הוכרה כמובילה גלובלית ב-IDC MarketScape עבור פלטפורמות מודיעין לקבלת החלטות לשנת 2024

הערכה עצמאית מדגישה את יכולות איחוד הנתונים, הבינה המלאכותית והמדרגיות של Quantexa

לונדון, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa , המובילה העולמית בפתרונות מודיעין לקבלת החלטות (DI) למגזר הציבורי והפרטי, קיבלה הכרה כמובילה ב- IDC MarketScape: Worldwide Decision Intelligence Platforms 2024 Vendor Assessment ( doc # US51047423 , אוגוסט 2024) . IDC מגדירה פלטפורמות מודיעים לקבלת החלטות ככאלה שמציעות טכנולוגיה המסייעת לארגונים לתכנן, להנדס ולתזמן החלטות באמצעות צעדי מיכון מלא או חלקי עבור השלבים השונים בתהליך קבלת ההחלטות. רוכשי טכנולוגיות צריכים לקרוא את הדו"ח IDC MarketScape מכיוון שהוא מהווה את אחת ההערכות המחמירות והמכובדות ביותר עבור קטגוריית המודיעין לקבלת החלטות המתפתחת. הקטגוריה צפויה להיות שווה 496 מיליארד דולר עד 2030. 1

הדו"ח ציין, "Quantexa, שהוקמה ב-2016, היא חברת תוכנות בינה מלאכותית, נתונים ואנליטיקה המציעה פלטפורמת מודיעין לקבלת החלטות המספקת מערכת החלטות ממוכנת בקנה מידה ארגוני, בזמן אמת, עם יכולות בחירת מרכיבים, ועם התמקדות בהסברים ובשקיפות. הפלטפורמה ממנפת יכולות של הפרדת ישויות וגרפים של מידע כדי ליצור תצוגה אחידה של ישויות ותכונות הקשריות ללימוד מכונה.

Quantexa מציעה גם פתרונות ארוזים מראש כדי להוסיף ערך עסקי ורטיקאלי מוגדר לתזרים העבודה לקבלת החלטות. משתמשים נוטים ליפול במגזר הבנקאי והממשלתי, עם זאת, הספק הדגיש את הלקוחות בתחומי הביטוח, הבריאות וכן בתחום הטכנולוגיה, המדיה והתקשורת".

הדו"ח ציין בנוסף, "המשך השקעה ומימון בקבלת החלטות עם בסיס ביכולות בינה מלאכותית/לימוד מכונה כולל השקת יכולות בינה מלאכותית יוצרת".

וישאל מריה (Vishal Marria), מייסד ומנכ"ל Quantexa, אמר: "אנחנו מאמינים שההכרה מצד IDC MarketScape משקפת את המסירות שלנו לחדשנות ואת האמון שהלקוחות שלנו נותנים בנו כדי לעזור להם להשתמש בנתונים, אנליטיקה ובינה מלאכותית כדי לקבל תוצאות טובות במהירות גבוהה יותר בסביבות קבלת החלטות מורכבות שנמצאות בשינוי מתמיד. המשימה שלנו היא להעצים את הלקוחות שלנו לקבל את ההחלטות הנכונות עם הנתונים הנכונים כדי להגן על הארגונים שלהם, כמו גם למטב ולהגדיל אותם. עסקים וסוכנויות ממשלתיות מתמודדים עם אתגרים הולכים וגדלים בכל הנוגע לחיבור נתונים בקנה מידה גדול במקביל להבטחת איכות ודיוק. היכולת לבנות בסיס נתונים מהימן קריטית להצלחתן הבטוחה של יוזמות בינה מלאכותית, התייעלות תפעולית ויצירת תזרימי הכנסה חדשים - ואנו מספקים את החדשנות הדרושה כדי לאפשר ללקוחותינו לנווט בחזיתות אלו".

מגהה קומאר (Megha Kumar), מנהלת מחקר ב-IDC MarketScape, הוסיפה: "היכולת של Quantexa לשלב מקורות נתונים מגוונים ולחלץ תובנות משמעותיות ממערכי נתונים מורכבים תוך שימוש בהתקדמות בהפרדת ישויות ובגרפי ידע שימשו כגורמי בידול מרכזיים. המחויבות שלהם לחדשנות בינה מלאכותית לאורך כל הפלטפורמה שלהם, יחד עם התמקדות חזקה בצרכי הלקוחות, מציבה אותם כמובילים בעיצוב הנוף המפתח של המודיעין לקבלת החלטות".

לקריאת הפרק הדן בפלטפורמות גלובליות של מודיעין לקבלת החלטות של IDC MarketScape בקרו כאן .

אודות Quantexa

Quantexa היא חברה גלובלית המספקת תוכנת נתונים ואנליטיקה פורצת דרך בתחום של מודיעין לקבלת החלטות מבוסס הקשרים המאפשר לארגונים לקבל החלטות תפעוליות מהימנות על ידי הפיכת הנתונים למשמעותיים. באמצעות ההתקדמויות האחרונות בתחום הביג דאטה והבינה מלאכותית, פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa חושפת סיכונים נסתרים והזדמנויות חדשות על ידי מתן תצוגה הקשרית ומקושרת של נתונים פנימיים וחיצוניים במקום אחד. היא פותרת אתגרים גדולים בניהול נתונים, תהליכי לימוד לקוחות (KYC), מודיעין לקוחות, פשיעה פיננסית, סיכונים, הונאה ואבטחה, לאורך כל מחזור חיי הלקוח.

פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות מבוססת ההקשרים של Quantexa משפרת את הביצועים התפעוליים עם דיוק של למעלה מ-90% והיא מציעה מהירות של עד פי 60 במודל ברזולוציה גבוהה יותר מאשר בגישות מסורתיות. מחקר Forrester TEI שהוזמן באופן עצמאי על פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa מצא כי לקוחות ראו החזר השקעה של 228% לשלוש שנים. Quantexa, שנוסדה בשנת 2016, מעסיקה כיום יותר מ-750 עובדים ואלפי משתמשים העובדים עם מיליארדי עסקאות ונקודות נתונים ברחבי העולם.

אודות IDC MarketScape



מודל הערכת הספקים של IDC MarketScape נועד לספק סקירה כללית של הכושר התחרותי של ספקי טכנולוגיה ושירותים בשוק נתון. המחקר משתמש במתודולוגיית ניקוד קפדנית המבוססת על קריטריונים איכותיים וכמותיים כאחד המביאה להמחשה גרפית אחת של מיקומו של כל ספק בשוק נתון. IDC MarketScape מספק מסגרת ברורה שבה ניתן להשוות באופן משמעותי בין היצע המוצרים והשירותים, היכולות והאסטרטגיות, וגורמי ההצלחה הנוכחיים והעתידיים בשוק של ספקי טכנולוגיה. המסגרת גם מספקת לרוכשי טכנולוגיה הערכה של 360 מעלות של נקודות החוזק והחולשה של ספקים קיימים ופוטנציאליים.

למידע נוסף:

Media Inquiries

C: Stephanie Crisp, Fight or Flight

E: Quantexa@fightorflight.com

או

C: Adam Jaffe, SVP of Corporate Marketing

T : +1 609 502 6889

E : adamjaffe@quantexa.com

[1] נתוני שוק קנייניים שהתקבלו על-ידי Quantexa ממחקר מוזמן של Gartner.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.