Quantexa Diakui sebagai Pemimpin dalam IDC MarketScape untuk Platform Kecerdasan Keputusan di Seluruh Dunia 2024

Penilaian Independen Menyoroti Kemampuan Unifikasi Data, AI, dan Skalabilitas Quantexa

LONDON, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, pemimpin global dalam solusi Kecerdasan Keputusan (Decision Intelligence, DI) untuk sektor publik dan swasta, telah diakui sebagai Pemimpin dalam IDC MarketScape: Penilaian Vendor Platform Kecerdasan Keputusan di Seluruh Dunia 2024 (doc # US51047423, Agustus 2024) . IDC mendefinisikan Platform Kecerdasan Keputusan sebagai teknologi yang membantu organisasi merancang, merekayasa, dan mengatur keputusan dengan mengotomatisasi sebagian atau seluruh langkah dalam proses pengambilan keputusan. Laporan IDC MarketScape merupakan bacaan penting bagi pembeli teknologi karena merupakan salah satu penilaian paling ketat dan dihormati dalam kategori Kecerdasan Keputusan (Decision Intelligence, DI) yang sedang berkembang. Kategori ini diperkirakan bernilai $496 miliar paling lambat pada tahun 2030. 1



Laporan itu mencatat, “Quantexa, yang didirikan pada tahun 2016, adalah perusahaan perangkat lunak AI, data, dan analitik yang menawarkan platform kecerdasan keputusan yang memberikan sistem pengambilan keputusan otomatis berskala perusahaan, waktu nyata, dan dapat disusun dengan fokus pada keterjelasan dan transparansi. Platform ini memanfaatkan kemampuan grafik pengetahuan dan resolusi entitas untuk membuat tampilan entitas dan fitur kontekstual terpadu bagi pembelajaran mesin. Quantexa juga menawarkan solusi yang dikemas sebelumnya guna menambahkan nilai bisnis tambahan segmen pasar tertentu ke alur kerja pengambilan keputusan. Pengguna cenderung berasal dari sektor perbankan dan pemerintah, akan tetapi, vendor itu memberikan penekanan pada pelanggan dalam sektor asuransi, perawatan kesehatan, serta teknologi, media, dan komunikasi.”

Laporan itu juga mencatat, “Investasi dan pendanaan berkelanjutan dalam pengambilan keputusan dengan fondasi intinya pada kemampuan AI/ML termasuk meluncurkan kemampuan GenAI.”

Vishal Marria, Pendiri dan CEO Quantexa, mengatakan: “Kami yakin pengakuan dalam IDC MarketScape mencerminkan dedikasi kami terhadap inovasi dan kepercayaan yang diberikan pelanggan kepada kami untuk membantu mereka menggunakan data, analitik, dan AI demi hasil lebih cepat dan lebih baik dalam lingkungan pengambilan keputusan yang kompleks dan terus berubah. Misi kami adalah memberdayakan pelanggan kami untuk membuat keputusan yang tepat dengan data yang tepat untuk melindungi, mengoptimalkan, dan mengembangkan organisasi mereka. Bisnis dan lembaga pemerintah menghadapi tantangan yang semakin besar dalam hal menghubungkan data dalam skala besar serta memastikan kualitas dan keakuratan. Membangun fondasi data tepercaya merupakan faktor yang sangat penting bagi keberhasilan inisiatif AI, efisiensi pelaksanaan operasional, dan menciptakan aliran pendapatan baru. Kami menyediakan inovasi yang diperlukan untuk memungkinkan pelanggan kami menangani berbagai aspek situasi dalam lingkungan kompleks ini.”

Megha Kumar, Kepala Penelitian di IDC MarketScape, menambahkan: “Kemampuan Quantexa untuk mengintegrasikan berbagai sumber data dan mengekstrak wawasan bermakna dari kumpulan data kompleks dengan menggunakan kemajuan dalam grafik pengetahuan dan resolusi entitas berfungsi sebagai pembeda utama. Komitmen mereka terhadap inovasi AI di seluruh platform mereka, ditambah dengan fokus kuat pada kebutuhan pelanggan, memosisikan mereka sebagai pemimpin dalam membentuk lanskap Kecerdasan Keputusan yang sedang berkembang.”

Untuk membaca kutipan IDC MarketScape untuk Platform Kecerdasan Keputusan di Seluruh Dunia, kunjungi di sini.

Tentang Quantexa

Quantexa adalah perusahaan perangkat lunak AI, data, dan analitik global yang memelopori Kecerdasan Keputusan untuk memberdayakan organisasi dalam mengambil keputusan operasional tepercaya berbasis data dengan konteks yang sesuai. Dengan menggunakan kemajuan terbaru dalam AI, platform Kecerdasan Keputusan Quantexa membantu organisasi mengungkapkan risiko tersembunyi dan peluang baru dengan menyatukan data yang terpisah-pisah dan mengubahnya menjadi sumber aset yang paling tepercaya dan dapat digunakan kembali. Hal ini mengatasi tantangan utama pada manajemen data, kecerdasan pelanggan, KYC, kejahatan finansial, risiko, penipuan, dan keamanan, di sepanjang siklus aktif pelanggan.

Platform Kecerdasan Pembuat Keputusan Quantexa meningkatkan kinerja operasional dengan tingkat akurasi lebih dari 90% dan resolusi model analitik yang 60 kali lebih cepat daripada pendekatan tradisional. Penelitian Forrester TEI yang dilakukan secara independen tentang Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa menemukan bahwa pelanggan mengalami kenaikan ROI selama tiga tahun sebesar 228%. Quantexa yang didirikan pada tahun 2016 kini telah memiliki lebih dari 750 karyawan dan ribuan pengguna platform yang bekerja dengan miliaran transaksi dan titik data di seluruh dunia.

Tentang IDC MarketScape

Model penilaian vendor IDC MarketScape dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang kebugaran kompetitif pemasok teknologi dan layanan di pasar tertentu. Penelitian ini menggunakan metodologi penilaian ketat berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantitatif yang menghasilkan ilustrasi grafis tunggal mengenai posisi masing-masing pemasok dalam pasar tertentu. IDC MarketScape menyediakan kerangka kerja yang jelas dimana penawaran produk dan layanan, kemampuan dan strategi, serta faktor keberhasilan pasar saat ini dan masa mendatang dari berbagai pemasok teknologi dapat dibandingkan secara bermakna. Kerangka kerja ini juga memberi pembeli teknologi penilaian 360 derajat tentang kekuatan dan kelemahan pemasok saat ini dan calon pemasok.

Pertanyaan Media

C: Stephanie Crisp, Fight or Flight

E: Quantexa@fightorflight.com

ATAU

K: Adam Jaffe, SVP Corporate Marketing

T : +1 609 502 6889

E : adamjaffe@quantexa.com

[1] Data pasar berhak milik yang diperoleh Quantexa berasal dari studi yang dilakukan oleh Gartner.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.