ビットゲット (Bitget) がUSDT-M先物にマルチアセット・マージン・モードを導入し、資本効率を向上

セイシェル・ビクトリア発, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業である ビットゲット は、 マルチアセット・モードでのUSDT-M先物 の開始を発表した。これは、2024年9月23日16:00 (UTC+8) からすべてのユーザーに提供される。 この新機能により、ユーザーはUSDT以外の資産をマージンとして使用してUSDTマージン先物を取引できるようになり、柔軟性と資本効率が向上する。

シングルアセット・マージン・モードでは、USDTのみが担保として使用されるが、マルチアセット・マージン・モードでは、ユーザーはさまざまな暗号通貨をUSDT-M先物取引に活用することができる。 ビットのマルチアセット・マージン・モードでは、担保としてBTC、ETH、SOL、XRP、PEPE、USDC、BGB、USDTがサポートされるようになった。 つまり、ユーザーは既存の資産をUSDTに変換することなく、直接マージン取引に利用することができる。 ビットゲットは、市場状況の変化に応じてサポート対象資産のリストを更新し続け、ユーザーにさらに多くの取引オプションを提供していく。

「ビットゲットでは、ユーザーの多様なニーズを満たすトップクラスの取引ソリューションを提供することに専念しています。 マルチアセット・マージン・モードの導入は、ユーザーの取引体験を向上させるための大きな一歩であり、資産の有用性を最大限に高めながら、ポートフォリオの管理の柔軟性を高めることができます。 これは、取引体験を向上させ、拡大するグローバルコミュニティに安全で効率的なソリューションを提供するために実装している多くのイノベーションの一つにすぎません」と、ビットゲットの最高経営責任者 (CEO) であるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。

ビットゲットのプラットフォームでは、ユーザーはいくつかの手順に従うだけでマルチアセット・マージン・モードを利用することができる。 まず、取引ページのマージン・セクションでマージン・モードをマルチアセットに切り替える。 次に、スポットアカウントからUSDT-M先物アカウントにコインをマージンとして転送することで、ユーザーはリスク許容度と取引戦略に応じてレバレッジを調整することができる。

暗号通貨最大のデリバティブ取引プラットフォームの一つであるビットゲットは、高い流動性、低い手数料、安定性で知られており、300を超える暗号通貨をサポートしている。 BTCなどの主要な資産の先物取引量は、常に業界で上位2位にランクされている。 さらに、ユーザーがよりスマートに取引することができるよう、ビットゲットはデリバティブ市場でコピー取引やAIボットなどのツールをサポートしており、取引戦略の最適化と取引操作の自動化を可能にしている。

この新しいモードにより、ユーザーは好みの暗号通貨を清算または変換せずに取引できることから、資本効率が向上する。 ビットゲットは、継続的なイノベーションと、より柔軟なデリバティブ商品の需要への対応に注力しており、急速に進化する市場で4,500万人のユーザーがポートフォリオを管理および多様化することができるよう支援している。

ビットゲットのマルチアセット・マージン・モードの詳細については、 こちら を参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする 暗号通貨取引所 およびWeb3企業である。 100以上の国と地域で4,500万人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーのスマートな取引を支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていた ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、ウォレット機能、スワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。 ビットゲットは、伝説的なアルゼンチン人サッカー選手のリオネル・メッシ (Lionel Messi) やトルコ代表選手のブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu)(レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş)(ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin)(バレーボール代表チーム) など信頼できるパートナーとのコラボレーションを通じて、暗号を受け入れる個人を鼓舞している。

詳細は、次を参照されたい: ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

報道担当者向け問い合わせ先: media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動し、価格変動が生じる可能性がある。 失っても構わない金額のみ投資されたい。 投資額は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元金を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる尺度ではない。 ビットゲットは、お客様が被る可能性のある損失について責任を負わない。 ここに記載されている内容は、財務アドバイスと解釈されるものではない。 詳細については、 利用規約 を参照のこと。

