Bitget apresenta modo de margem multiativos para futuros USDT-M, aumentando a eficiência de capital

VICTORIA, Seychelles, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , exchange líder em criptomoedas e empresa Web3, tem o prazer de anunciar o lançamento do modo de margem multiativos para futuros USDT-M , disponível para todos os usuários a partir de 23 de setembro de 2024, às 16:00 (UTC+8). Este novo recurso permite que os usuários negociem futuros com margem USDT usando ativos não USDT como margem, oferecendo maior flexibilidade e eficiência de capital.

No modo de margem de ativo único, apenas USDT é usado como garantia, enquanto o modo de margem de ativos múltiplos permite que os usuários alavanquem uma variedade de criptomoedas para negociação de futuros USDT-M. O modo de margem de ativos múltiplos da Bitget agora suporta BTC, ETH, SOL, XRP, PEPE, USDC, BGB e USDT como garantia. Isso significa que os usuários podem utilizar seus ativos existentes diretamente para negociação de margem sem precisar convertê-los em USDT. A Bitget continuará atualizando a lista de ativos suportados conforme as condições de mercado mudam, fornecendo aos usuários mais opções de operação.

“Na Bitget, nos dedicamos a oferecer soluções de negociação de alto nível que atendam às diversas necessidades de nossos usuários. A introdução do modo de margem multiativos é um passo significativo para aprimorar a experiência de operação de nossos usuários, capacitando-os a maximizar a utilidade de seus ativos, ao mesmo tempo em que fornecem mais flexibilidade no gerenciamento de seus portfólios. Esta é apenas uma das muitas inovações que estamos implementando para melhorar a experiência de operação e fornecer soluções seguras e eficientes para nossa comunidade global em expansão”, comentou Gracy Chen, CEO da Bitget.

Para utilizar o modo de margem multiativos na plataforma Bitget, os usuários simplesmente precisam seguir alguns passos. Primeiro, alterne o modo de margem para multiativos na seção de margem da página de operação. Em seguida, ao transferir moedas de sua conta spot para a conta USDT-M Futuros como margem, os usuários podem ajustar sua alavancagem de acordo com sua tolerância ao risco e estratégia de operação.

Como uma das maiores plataformas de operação de derivativos em cripto, a Bitget é reconhecida por sua alta liquidez, baixas taxas e estabilidade, suportando mais de 300 criptomoedas. Os volumes de operação de futuros de grandes ativos, como o BTC, classificam consistentemente a Bitget entre as duas principais do setor. Além disso, para ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente, a Bitget oferece suporte a ferramentas como copy trading e bots de IA no mercado de derivativos, permitindo a otimização de estratégias de trading e a automação de operações de trading.

Este novo modo aumenta a eficiência de capital dos usuários, permitindo que eles operem sem a necessidade de liquidar ou converter suas criptomoedas preferidas. A Bitget continua dedicada à inovação contínua e ao atendimento da demanda por produtos derivativos mais flexíveis, capacitando seus 45 milhões de usuários a gerenciar e diversificar portfólios em um mercado em rápida evolução.

Para mais informações sobre o modo de margem de múltiplos ativos da Bitget, acesse aqui .

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal exchange de criptomoedas e empresa da Web3 do mundo. Atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 100 países e regiões, a exchange Bitget está comprometida em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multichain de classe mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos da Web3 abrangentes, incluindo funcionalidade de carteira, swap, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais. A Bitget inspira as pessoas a adotarem as criptomoedas por meio de colaborações com parceiros confiáveis, incluindo o lendário jogador de futebol argentino Lionel Messi e os atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeão mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei).

Aviso de risco: Os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. É possível que o valor de seu investimento seja afetado e que não atinja suas metas financeiras ou não consiga recuperar seu investimento principal. Procure sempre uma consultoria financeira independente e considere sua própria experiência e situação financeira. O desempenho no passado não é uma medida confiável do desempenho no futuro. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas incorridas pelo usuário. Nada do que aqui foi dito deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso .

