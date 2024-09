Bitget presenta el modo de margen multiactivo para futuros USDT-M y mejora la eficiencia del capital

VICTORIA, Seychelles, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la empresa líder de intercambio de criptomonedas y Web3, se complace en anunciar el lanzamiento del modo de margen multiactivo para futuros USDT-M , disponible para todos los usuarios a partir del 23 de septiembre de 2024, a las 16:00 (UTC+8). Esta nueva función permite a los usuarios operar futuros con margen en USDT utilizando activos no USDT como margen, lo que ofrece una mayor flexibilidad y eficiencia de capital.

En el modo de margen de activo único, solo se utiliza USDT como garantía, mientras que el modo de margen de activos múltiples permite a los usuarios aprovechar una variedad de criptomonedas para operaciones de futuros USDT-M. El modo de margen multiactivo de Bitget ahora admite BTC, ETH, SOL, XRP, PEPE, USDC, BGB y USDT como garantía. Esto significa que los usuarios pueden utilizar sus activos existentes directamente para operaciones de margen sin necesidad de convertirlos en USDT. Bitget seguirá actualizando la lista de activos admitidos a medida que cambien las condiciones del mercado, y ofrecerá a los usuarios más opciones para operar.

"En Bitget, nos dedicamos a ofrecer soluciones para operar de primer nivel que satisfagan las necesidades diversas de nuestros usuarios. La introducción del modo de margen multiactivo es un paso importante para mejorar la experiencia de operaciones de nuestros usuarios, al permitirles maximizar la utilidad de sus activos y brindarles más flexibilidad en la gestión de sus carteras. Esta función es solo una de las muchas innovaciones que estamos implementando para mejorar la experiencia para operar y ofrecer soluciones seguras y eficientes a nuestra creciente comunidad global", comentó Gracy Chen, directora general de Bitget.

Para utilizar el modo de margen multiactivo en la plataforma Bitget, los usuarios solo tienen que seguir unos pocos pasos. En primer lugar, cambie el modo de margen a multiactivo en la sección de márgenes de la página de operaciones. A continuación, al transferir monedas de su cuenta spot a la cuenta de futuros USDT-M como margen, los usuarios pueden ajustar su apalancamiento en función de su tolerancia al riesgo y su estrategia para operar.

Bitget, una de las mayores plataformas de operaciones de derivados de criptomonedas, es famosa por su gran liquidez, sus bajas comisiones y su estabilidad, y admite más de 300 criptomonedas. Los volúmenes de operaciones de futuros de activos importantes como BTC sitúan sistemáticamente a Bitget entre los dos primeros del sector. Además, para ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente, Bitget es compatible con herramientas como el copy trading y los bots de IA en el mercado de derivados, lo que permite optimizar las estrategias para operar y automatizar las operaciones comerciales.

Esta nueva modalidad mejora la eficiencia del capital de los usuarios al permitirles operar sin necesidad de liquidar o convertir sus criptodivisas preferidas. Bitget sigue dedicado a la innovación continua y a satisfacer la demanda de productos derivados más flexibles, y capacita a sus 45 millones de usuarios para gestionar y diversificar carteras en un mercado en rápida evolución.

Para más información sobre el modo de margen multiactivo de Bitget, visite aquí .

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la principal exchange de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. La plataforma Bitget, que atiende a más de 45 millones de usuarios en más de 100 países y regiones, se esfuerza por ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su innovadora función de copia y otras soluciones de operaciones. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera criptográfica multicadena de clase mundial que ofrece una serie de soluciones y características Web3 integrales, que incluye la funcionalidad de billetera, swap, NFT Marketplace, navegador DApp y mucho más. Bitget inspira a las personas a adoptar las criptomonedas mediante colaboraciones con socios creíbles, como el legendario futbolista argentino Lionel Messi y los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medalla de oro en boxeo) e İlkin Aydın (selección nacional de voleibol).

Para más información, visite: Sitio web | Twitter (X) | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, contacte a: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales pueden fluctuar y experimentar volatilidad. Invierta solo lo que pueda permitirse perder. El valor de su inversión puede verse afectado y es posible que no alcance sus objetivos financieros o que no pueda recuperar el capital invertido. Siempre debe buscar asesoramiento financiero independiente y tener en cuenta su propia experiencia y situación financiera. Los resultados pasados no son una medida fiable de los resultados futuros. Bitget no será responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para más información, consulte nuestros términos de uso.

